Rajasthan Rajyasabha Election: काकरा डूंगरी मामले में मुकदमे वापस होने पर ही कांग्रेस का समर्थन करेगी बीटीपी- वेलाराम घोघरा

भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोघरा ने कहा कि बीटीपी राज्यसभा चुनाव (Rajasthan Rajyasabha Election) में कांग्रेस, भाजपा या किसी भी निर्दलीय को अपना समर्थन नहीं देगी. उन्होंने कहा कि अगर गहलोत सरकार काकरा डूंगरी प्रकरण में मुकदमे वापस ले लेती है तो बीटीपी कांग्रेस को अपना समर्थन दे सकती है.

Congress MLA Baricading: बाड़ेबंदी में उदयपुर पहुंचे सचिन पायलट...कहा- तीनों सीट कांग्रेस ही जीतेगी

उदयपुर में विधायकों की बाड़ेबंदी में शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot reached Udaipur) भी पहुंचे. उनके साथ राज्यसभा प्रत्याशी प्रमोद तिवारी भी रहे. पायलट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए तीनों सीटों पर कांग्रेस की ही जीत का दावा किया है.

एक ही आंगन में है दरगाह, शिवालय और गुरुद्वारा...जहां हिंदू करते हैं खिदमत तो मुस्लिम करते हैं शिवलिंग की पूजा

वैसे तो अजमेर पूरी दुनिया में धार्मिक नगरी के नाम से मशहूर है क्योंकि यहां एक ओर जहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह है तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा की नगरी पुष्कर राज है. लेकिन इनके साथ-साथ यहां एक और धार्मिक स्थल है जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी है. इस दरगाह से सिर्फ एक ही पैगाम निकलता है भाईचारे का.

Samrat Prithviraj सम्राट पृथ्वी राज मूवी राजस्थान में हो टैक्स फ्री - देवनानी

पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार से मांग की है कि सम्राट पृथ्वी राज मूवी (Samrat Prithviraj movie release) शुक्रवार को रीलिज हो रही है, इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान के शौर्य पूर्ण इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें.

Multivitamin Chocolate For Cattles: काजरी ने बनाई पशुओं के लिए मल्टीविटामिन चॉकलेट 'बट्टिका'

यह पशुओं में विटामिन, प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी ( Multivitamin Chocolate For Cattles) दूर करती है. जिससे वे अधिक दूध देते हैं. प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है. काजरी जोधपुर की पशु खाद्य प्रौद्योगिकी इकाई में इसका निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए किसानों के समूह की भी मदद ली जा रही है.

Samrat Prithviraj Film Review: देश के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म की दर्शकों ने की जमकर सराहना

एक दिन में अब 40 क्विंटल चना की होगी तुलाई, चना खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 6.20 लाख मीट्रिक टन किया

केंद्र सरकार ने एक दिन में अधिकतम 40 क्विंटल चला की (Central government gave permission) समर्थन मूल्य पर खरीद करने की अनुमति दे दी है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है.

Firing in Jhalawar : कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक की मौत, फायरिंग के बाद से था लापता

दो दिनों पहले फायरिंग की घटना में घायल हुए मध्य प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार मलिक की झालवाड़ अस्पताल में मौत हो (Notorious gangster Mukhtar Malik dies in Jhalawar hospital) गई. मुख्तार मलिक दो दिनों से लापता था. मुख्तार के असनावर के जंगलों में होने की सूचना पहुंची पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया था. जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

Ranthambore National Park: रणथंभौर में टाइगर ने किया पैंथर का शिकार

रणथंभौर नेशनल पार्क में शुक्रवार को एक टाइगर ने पैंथर को अपना शिकार (Tiger hunted panther in Ranthambore) बना लिया. दोनों में फाइट के बाद बाघ के सामने पैंथर पस्त हो गया. पैंथर का शिकार कर टाइगर ने उसे अपना भोजन बना लिया. इस दृष्य को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया.

Rajasthan Rajya Sabha Election: लागू नहीं होता पार्टी का व्हिप, इस गलती पर खारिज हो सकता है निर्दलीयों का वोट!

सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को मतदान स्थल पर मौजूद अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को वोट दिखाकर ही वोट देने का नियम है. इन चुनावों में पार्टी का व्हिप (Party whip does not apply in Rajya Sabha Election) भी नहीं लागू होता यह चुनाव निर्दलीय पर बहुत कुछ निर्भर है इसलिए वो कौन सी गलती है, जिसके चलते निर्दलीयों का वोट भी खारिज हो सकता है...