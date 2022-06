Samrat Prithviraj सम्राट पृथ्वी राज मूवी राजस्थान में हो टैक्स फ्री - देवनानी

पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री एवं अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार से मांग की है कि सम्राट पृथ्वी राज मूवी (Samrat Prithviraj movie release) शुक्रवार को रीलिज हो रही है, इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान के शौर्य पूर्ण इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें.

यह पशुओं में विटामिन, प्रोटीन और न्यूट्रिशन की कमी ( Multivitamin Chocolate For Cattles) दूर करती है. जिससे वे अधिक दूध देते हैं. प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है. काजरी जोधपुर की पशु खाद्य प्रौद्योगिकी इकाई में इसका निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए किसानों के समूह की भी मदद ली जा रही है.

रणथंभौर नेशनल पार्क में शुक्रवार को एक टाइगर ने पैंथर को अपना शिकार (Tiger hunted panther in Ranthambore) बना लिया. दोनों में फाइट के बाद बाघ के सामने पैंथर पस्त हो गया. पैंथर का शिकार कर टाइगर ने उसे अपना भोजन बना लिया. इस दृष्य को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया.

सभी राजनीतिक दलों के विधायकों को मतदान स्थल पर मौजूद अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को वोट दिखाकर ही वोट देने का नियम है. इन चुनावों में पार्टी का व्हिप (Party whip does not apply in Rajya Sabha Election) भी नहीं लागू होता यह चुनाव निर्दलीय पर बहुत कुछ निर्भर है इसलिए वो कौन सी गलती है, जिसके चलते निर्दलीयों का वोट भी खारिज हो सकता है...

कश्मीर में आतंकियों का निशाना बने मृतक विजय का पार्थिव शरीर शुक्रवार को हनुमानगढ़ स्थित पैतृक निवास पहुंचा. वहां परिजनों की मौजूदगी में विजय का अंतिम संस्कार (Vijay last rites in Hanumangarh) किया गया.

विधायक वाजिब अली बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और सरकार पर कई बार सवाल (Wajib ali target gehlot government) खड़े कर चुके हैं. अब उन्होंने पीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली और अवैध खनन को लेकर कहा है कि कई बार शिकायत सीएम से भी की लेकिन कुछ नहीं हुआ.

अक्सर राजनेता चर्चाओं में रहने के लिए कोई विवादित बयान दे देते हैं तो कोई धरना प्रदर्शन करते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे माननीय से मिलाने जा रहे हैं जो अपने देशी अंदाज की वजह से एक बार फिर चर्चाओं में हैं. माननीय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है.

बसपा का दामन छोड़ कांग्रेस में साथियों समेत शामिल हुए राजेन्द्र गुढ़ा (Unhappy Guda On Congress) अकसर अपनी नाराजगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. राज्यसभा सीटों (Rajyasabha Election 2022) के रण से पहले एक बार फिर चर्चा में हैं. अपने साथ हुई वादाखिलाफी को लेकर खुल कर राय जाहिर कर रहे हैं.

देश और दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों की नगरी उदयपुर अब पॉलिटिकल टूरिज्म हब भी बनती जा रही. 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव के बीच कांग्रेस ने अपने विधायक और मंत्रियों की उदयपुर में बाड़ेबंदी की है. बता दें कि कांग्रेस के 65 से अधिक विधायक और मंत्री गुरुवार देर रात उदयपुर के होटल ताज (Congress leaders in Udaipur) अरावली पहुंचे.

कार्डियक अरेस्ट इन दिनों एक कॉमन डेथ कॉज बनता जा रहा है. ताजा उदाहरण बॉलीवुड के जाने माने सिंगर केके हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि सही समय पर अगर सीपीआर दे दिया जाता तो हो सकता है इस अनहोनी को टाला जा सकता था. ऐसी ही एक अनहोनी से 8 साल पहले जोधपुर के डॉक्टर राजेन्द्र तातेड गुजरे. जवान बेटे को खो दिया. इसके बाद डॉक्टर साहब ने लोगों को उस खास तकनीक से रूबरू कराना शुरू (Jodhpur Dr Tated Mission ) किया जो संकट काल में पीड़ित को बचा सकती है. कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में...