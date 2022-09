PFI In Rajasthan: गहलोत सरकार भी PFI को लेकर सख्त, गृह विभाग ने कार्रवाई के लिए अधिकारियों को किया अधिकृत

PFI को लेकर राज्य सरकार भी सख्त हो गई है (Action on PFI In Rajasthan). केंद्रीय गृहमंत्रालय की अधिसूचना के बाद राज्य गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर अधिकारियों को अधिकृत कर दिया है.

Rajasthan Political Crisis: दिल्ली में गहलोत और पायलट, दो दिनों में बड़े बदलाव के संकेत!

29 और 30 सितंबर राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही राजस्थान कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं. राजस्थान में बने ताजा सियासी हालात के बीच सचिन पायलट के बाद अब सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली (Ashok Gehlot Delhi Tour) पहुंच गए हैं.

धर्मेंद्र राठौड़ कांग्रेस-भाजपा का रजिस्टर्ड दलालः पायलट समर्थक MLA का बयान

राजस्थान में जुबानी जंग की रौ में भाषाओं की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं. खेमों में बंटी कांग्रेस के गहलोत बनाम पायलट समर्थक चुन चुन कर जुमलों और विवादित बोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं (Ved Solanki On Dharmendra Rathore). गद्दार, धोखेबाज जैसे शब्दों के बाद अब रजिस्टर्ड दलाल की बारी आ गई है. इस बार पायलट खेमे के वेद सोलंकी ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ इसका प्रयोग किया है.

एक साल पहले चुनाव लड़ना मंजूर, लेकिन पायलट को CM के रूप में नहीं कर सकते स्वीकार : परसादी लाल

राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी उठापटक के बीच अब मंत्री परसादी लाल मीणा ने बयान देकर एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है. उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक साल पहले चुनाव लड़ना मंजूर है, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते.

Rajasthan Politics: गद्दार कौन आलाकमान ही कर ले फैसला, हम मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं -मुरारी लाल मीणा

राजस्थान में बने ताजा सियासी हालात के बीच गहलोत कैंप के विधायकों की ओर से लगातार पायलट कैंप (Murarilal Meena counter attack on Gehlot Camp) पर हमले बोले जा रहे हैं. इस बीच सचिन पायलट कैंप से मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बुधवार रात प्रेस कांफ्रेंस करके पलटवार किया. उन्होंने कहा कि हम मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार हैं.

कार में पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य, नहीं तो देना होगा जुर्माना

परिवहन विभाग ने कार के पीछे बैठे व्यक्ति के लिए अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया (seat belt rules in Rajasthan) है. परिवहन विभाग का यह नियम 28 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग के नियम का पालन नहीं करने पर 1000 का जुर्माना और चालान भरना होगा.

सियासी संकट के बीच कांग्रेस को बेरोजगारों की चुनौती, 'नेता घेरो यात्रा' के जरिए रखेंगे अपनी मांग

राजस्थान के बेरोजगार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक नई स्ट्रेटजी के साथ सड़क पर उतरेंगे. इस बार मंशा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है. पार्टी की महत्वाकांक्षी यात्रा के खिलाफ 'कांग्रेस नेता घेरो यात्रा' के साथ बेरोजगार आगे बढ़ेंगे. क्या है प्लानिंग, क्या है डिमांड? इन सभी सवालों के जवाब दिए बेरोजगारों के नेता उपेन यादव ने (Upen Yadav On Gehlot Government).

Lok Devta Pabuji: ऊंटों के इस देवता ने गोवंश की रक्षा के लिए कर दिए प्राण न्योछावर, पढ़िये पाबूजी के बलिदान की कहानी

लोक देवता पाबूजी राठौड़ (Pabuji folk deity of Rajasthan) को लेकर कई किस्से मशहूर हैं. जिसका जिक्र राजस्थानी साहित्यों में भी मिलता है. कहा जाता है कि पाबूजी वचन के पक्के थे. जिन्होंने गौ रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी (Sacrifice of life for cow protection) थी. वहीं, आज भी राजस्थान में ऊंट के बीमार पड़ने पर पाबूजी की पूजा की जाती है. आइये जानते हैं कि लोकदेवता पाबूजी का क्या है इतिहास और मान्यताएं.

Special: कछवाओं की आस्था का केंद्र है जमवाय माता मंदिर, रोचक है इतिहास

आदिशक्ति के महापर्व नवरात्र के मौके पर हर देवी मंदिरों में मइया के जयकारे और विशेष पूजा-अर्चना का दौर जारी है. शारदीय नवरात्र के इस महापर्व पर आज हम आपको जयपुर में स्थित कछवाह वंश की कुलदेवी जमवाय माता के मंदिर का इतिहास बताने जा रहे हैं. इस मंदिर के इतिहास के साथ रोचक कथा (Jamwai Mata Temple has an interesting history) भी जुड़ी हुई है.

राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा, गहलोत सरकार ने 4 फीसदी बढ़ाया डीए

गहलोत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के तत्काल बाद राज्य के करीब 12 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक महीने पहले ही दिवाली मनाने का मौका दे दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय सरकार के फैसले के एक दिन बाद ही डीए को बढ़ाकर 38 फीसदी करने का फैसला किया है. इस तरह सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्‍ता 4 फीसदी बढ़ाया (4 per cent DA increased) है.