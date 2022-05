IPL 2022 Final: आज गुजरात और राजस्‍थान के बीच होगा खिताबी मुकाबला

आज यानी 29 मई को आईपीएल 2022 का फाइनल मैच है. इस दिन तय हो जाएगा कि इस सीजन का नया विजेता कौन है. गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 के फाइनल में रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वॉलीफायर-2 मैच में आरआर ने आरसीबी को सात विकेट से हराकर 14 साल बाद फाइनल में प्रवेश किया है.

Jaipur Renowned Builder Arrested: नामी बिल्डर पर खातेदारों से 100 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप

राजधानी में खातेदारों के फर्जी हस्ताक्षर कर खातेदारों को आरक्षण में प्राप्त करोड़ों रुपए की भूमि को हड़पने वाले नामी बिल्डर और लोटस रियल स्टेट ग्रुप के मालिक को पुलिस ने शनिवार, 28 मई को गिरफ्तार (Land Mafia Arrested In Jaipur) कर लिया.

Baratis attacked at toll plaza: बारातियों ने मचाया टोल बूथ पर उत्पात, भांजी लाठियां

जोधपुर के राज्य मार्ग पर बारातियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए टोल कर्मियों के साथ मारपीट की. इस घटना में एक कर्मी घायल भी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया (Attack at toll plaza in jodhpur). अब तक की पड़ताल में पता चला है कि पुरानी खुन्नस को लेकर हमला किया गया!

Ashok Chandna Exclusive: सीएम ने मेरी शिकायतों का समाधान कर दिया...अब सब 'ऑल इज वेल' -चांदना

राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट करते हुए मंत्री पद को 'जलालत' भरा बताते हुए सीएम अशोक गहलोत से अपने आप को मंत्री पद से मुक्त करने की बात कहकर सियासी भूचाल ला दिया था. उन्होंने ट्वीट में मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप रांका पर भी निशाना साधते हुए उनके विभागों का चार्ज भी देने की बात कह दी. चांदने के इस कदम के बाद मचे सियासी हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत से हुई एक मुलाकात के बाद अब चांदना के सुर बदल गए हैं.

बीडी कल्ला ने छेड़ी ओपन बहस, भाजपा को दी चुनौती...पूछा- भगवान शंकर की पूजा करते समय कौन सा मंत्र जपते थे प्रभु राम

उदयपुर दौरे पर आए कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ने भाजपा के सामने ओपन बहस छेड़ दी है. उन्होंने चुनौती देते हू पूछा कि भाजपा नेता बताएं कि भगवान शंकर की पूजा करते समय प्रभु राम कौन सा मंत्र जपते थे.

गांव का नाम चोर गढ़ी...यहां के बाइक चोरों का आतंक दिल्ली तक, जानिए क्या है इनका चोरी का स्टाइल

भरतपुर के मेवात क्षेत्र के बाइक चोरों का आतंक करीब 200 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला है. ये बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देकर मेवात क्षेत्र में पनाह लेते हैं. पुलिस ने 398 बाइक्स बरामद की हैं. इस दौरान करीब 350 चोरों को पकड़ा है. खास बात ये है कि ये चोर स्प्लेंडर और डीलक्स मॉडल की बाइक्स को निशाना बनाते हैं.

Dudu Sisters Death: दूदू में कुएं से 3 सगी बहनों समेत 2 बच्चों के मिले शव, पुलिस पहुंची... परिजनों ने MLA नागर पर लगाए गंभीर आरोप!

जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र में स्थित एक कुएं से 3 महिलाओं व 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं. सूचना पर दूदू थानाधिकारी समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. शवों को कुएं से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं.

New SOP of ACB: नई एसओपी पर विपक्ष का सवाल, कहा-भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम में गहलोत सरकार अपना रही है दोहरे मापदंड

राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 (ए) के क्रम में जारी नियम प्रक्रिया को प्रदेश में भी लागू किया है.इसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों के स्तर और समकक्ष लोक सेवकों के स्तर निर्धारित किए गए हैं. इसके चलते अब एसीबी को लोकसेवकों पर कार्रवाई करने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए हैं.

Petrol Diesel Price Today: जारी हुए पेट्रोल डीजल के रेट, चेक करें अपने शहर के दाम

Petrol-Diesel Price on 29 May: पिछले 7 दिनों की तरह आज आठवें दिन भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दाम न बढ़े हैं न घटे हैं. आज भी दाम स्थिर (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. जयपुर में एक लीटर पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए की दर से मिल रहा है.

Panchang 29 May : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 29 मई 2022 (Aaj ka Panchang 29 मई) रविवार दिन, शुभ मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त (Subh Muhurat) और अशुभ समय (Rahukal).