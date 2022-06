CM On Udaipur Murder: बोले गहलोत- रेडिकल एलिमेंट से संबधों के बिना नहीं हो सकती ऐसी घटना, करेंगे गंभीरता से जांच

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को अपना जोधपुर दौरा रदृ कर जयपुर के लिए रवाना हो गए (CM On Udaipur Murder). रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उदयपुर हत्याकांड के विदेशी लिंक से इनकार नहीं किया (CM Says its a Conspiracy). गहलोत ने कहा कि ये घटना बिना किसी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संबधों के नहीं हो सकती. इसे ध्यान में रख कर ही जांच की जा रही है. गहलोत ने इस घटना को सीधे आंतकवाद से नहीं जोड़ा लेकिन ये जरूर कहा कि रेडिकल एलिमेंट के लिंक के बिना ये नहीं हो सकता था.

उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के शव का पोस्टमॉर्टम ( Udaipur Murder Case) एमबी अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट टीम कर रही है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मॉर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं एनआईए की टीम और एसआईटी मॉर्चरी के बाद मौजूद है. यहीं पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद हैं. उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया और सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी उठाए.

उदयपुर शहर में दिनदहाड़े युवक की निर्मम हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद (Section 144 imposed in Rajasthan) उपजे तनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही 30 दिन के लिए धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी एडीजी अशोक राठौड़, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार और एसपी और एडिशनल एसपी होंगे.

उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल का निर्ममता से कत्ल ( Tailor Kanhaiya lal murdered) करने वाले कातिलों को पुलिस ने राजसमंद से पकड़ा है. दोनों दोषी कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल से भाग रहे थे. वारदात के बाद पूरे इलाके में की गई नाकेबंदी की गई थी, जिससे दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे. 13 किलोमीटर तक दोनों का पीछा कर पुलिस ने पकड़ लिया. देखें इन खूंखार हत्यारों (Man beheaded In Udaipur) की गिरफ्तारी का वीडियो!

राजस्थान के उदयपुर में दिनदहाड़े (Murder in Udaipur) युवक की हत्या का मामला सामने आया है. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. आनन-फानन में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी मनोज चौधरी भी मौके पर पहुंचे. इस घटना को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर दिया. बताया जा रहा है कि युवक ने बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी. उदयपुर में अगले 24 घंटे के लिए इंटनेट सेवा बंद कर दी गई है.

BJP Focuses on South: तेलंगाना में कमल खिलाने की कवायद तेज, कार्यसमिति की बैठक से 48 घंटे पहले जमीन टटोलेंगे नेतागण...राजस्थान के ये नेता होंगे शामिल!

हैदराबाद में होने वाली भाजपा राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में राजस्थान से भी करीब एक दर्जन बीजेपी के नेता पहुंचेंगे (BJP focuses on South). इन दिग्गजों को पार्टी ने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में बैठक करने के लिए 48 घंटे पहले ही तेलंगाना बुलाया है. मकसद तेलंगाना के कल्चर से रूबरू कराना है.

Cyber Attack: डार्क और डीप वेब के चंगुल में फंसा नाबालिग अजमेर पहुंचा, मां के खाते से उड़ाए थे 5 लाख

साइबर हैकर्स इन दिनों लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं. इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हैकर्स छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं (Cyber hackers targeting children for cheating). ऐसा ही एक मामला अजमेर से आया है,जहां एक भटक रहे बच्चे की काउंसलिंग करने पर कई चौकाने वाले खुलासे हुए.

JEE MAIN 2022: जुलाई अटेम्प्ट में एक लाख से ज्यादा नए आवेदन, रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून अंतिम तिथि

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के जुलाई अटेम्प्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून (JEE Main July attempt application last date) है. अब तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. हालां​कि यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने नए परीक्षार्थी हैं और कितने ऐसे हैं जो जून अटेम्प में भी भाग ले चुके हैं. ऐसे में इस वर्ष यूनिक कैंडिडेट की संख्या क्या रहेगी, इस पर संशय बना हुआ है.

राजस्थान की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर बनेंगे ‘पंचायत मिनी सचिवालय’

राजस्थान की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर 'पंचायत मिनी सचिवालय' (Panchayat Mini Secretariat) बनेंगे. मुख्य सचिव ने 2022-23 की इस बजट घोषणा को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं.