Udaipur Murder Case: राजस्थान के मंत्री बोले- पब्लिक को ही ठोक देना चाहिए था हत्यारों को

उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या को लेकर पूरे देश में गुस्सा है. उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया (Pratap Singh Khachariyawas on Udaipur Murder Case) है. मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि जो भी आरोपी है उसे ठोककर मारेंगे. उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज जो माहौल बिगड़ा है, कहीं पर भी जो सांप्रदायिकता का माहौल है, उस माहौल को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है. जो माहौल बिगड़ा है वह बीजेपी की करतूत है.

Udaipur Tailor Killed: मारे गए दर्जी कन्हैयालाल की पत्नी यशोदा बोली- आरोपियों को फांसी दो...

उदयपुर हत्याकांड ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है. निर्मम हत्या की कल्पना से लोग सहम जा रहे हैं. दर्जी कन्हैयालाल का परिवार अपने मुखिया को खो देने के दर्द से गुजर रहा है. परिजनों का हाल बेहाल है. पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है. सिसकते हुए उसने पिछले 10-15 दिनों के कठिन दौर को साझा किया जब सोशल पोस्ट के बाद उन्हें लगातार धमकाया जा रहा था. उसने बताया कि वो इस कदर डरे हुए थे कि दुकान पर जाना छोड़ दिया था.

MHA On Udaipur Murder: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने NIA को दिए निर्देश, अपने हाथ में ले केस...अंतरराष्ट्रीय लिंक की भी होगी जांच

उदयपुर हत्याकांड को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने NIA को निर्देश जारी किए (MHA On Udaipur Murder) हैं. मंत्रालय ने केन्द्रीय जांच एजेंसी को इस केस को अपने हाथों में लेने को कहा है. पेशे से दर्जी कन्हैयालाल की मंगलवार को निर्मम हत्या कर दी गई थी.

CM On Udaipur Murder: बोले गहलोत- रेडिकल एलिमेंट से संबंधों के बिना नहीं हो सकती ऐसी घटना, करेंगे गंभीरता से जांच

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को अपना जोधपुर दौरा रद्द कर जयपुर के लिए रवाना हो गए (CM On Udaipur Murder). रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उदयपुर हत्याकांड के विदेशी लिंक से इनकार नहीं किया (CM Says its a Conspiracy). गहलोत ने कहा कि ये घटना बिना किसी अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संबंधों के नहीं हो सकती. इसे ध्यान में रख कर ही जांच की जा रही है. गहलोत ने इस घटना को सीधे आंतकवाद से नहीं जोड़ा लेकिन ये जरूर कहा कि रेडिकल एलिमेंट के लिंक के बिना ये नहीं हो सकता था.

Udaipur Kanhaiyalal Murder Case: 'कन्हैयालाल अमर रहें' नारों के बीच पैतृक गांव पहुंचा पार्थिव शरीर, हजारों की संख्या में लोग मौजूद

उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में सोमवार को दो व्यक्तियों ने एक दर्जी की नृशंस हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे राजस्थान में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है. साथ ही पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं, बुधवार को दर्जी कन्हैयालाल के शव का पोस्टमॉर्टम एमबी अस्पताल (Udaipur Murder Case) में मेडिकल ज्यूरिस्ट की टीम ने किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मोर्चरी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. पोस्टमॉर्टम किए जाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया.

Acharya Pramod Targets Gehlot: उदयपुर हत्याकांड पर पायलट के करीबी आचार्य प्रमोद का ट्वीट, सीएम को सिखाया राजधर्म का पाठ

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder Case) को लेकर प्रदेश सरकार अपनों के ही निशाने पर आ गई है. पार्टी के भीतर से ही सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज उठ रही है. पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खास आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर ताना मारा (Acharya Pramod Targets Gehlot) है. अटल जी की वो सीख याद दिलाई है जो उन्होंने गोदरा दंगे के बाद तत्कालीन सीएम नरेन्द्र मोदी को दी थी.

Rajasthan Education Department: स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट रोकने को लेकर शिक्षा विभाग का प्रवेशोत्सव कार्यक्रम

बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और ड्राप आउट रोकने के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के 3 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को चिह्नित कर उनकी आयु के अनुरूप उन्हे आंगनबाड़ी और विद्यालयों से जोड़ने के लिए आयोजित (entrance Ceremony to increase enrollment) किया जा रहा है.

Gehlot Ministers On Udaipur Murder: परसादी लाल बोले पीएम जिम्मेदार, गर्ग ने सीएम को सराहा...लोढ़ा की राय- अमानवीय कृत के लिए सब जिम्मेदार

उदयपुर हत्याकांड (Udaipur Murder case) को लेकर गहलोत के मंत्रियों ने अपनी राय जाहिर की है. एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने सीधे सीधे पीएम को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं गर्ग ने सीएम के प्रयासों की सराहना की है. तीनों जोधपुर में थे और इन सबने उदयपुर की घटना को अफसोसनाक करार दिया.

BJP Focuses on South: तेलंगाना में कमल खिलाने की कवायद तेज, कार्यसमिति की बैठक से 48 घंटे पहले जमीन टटोलेंगे नेतागण...राजस्थान के ये नेता होंगे शामिल!

आगामी 2 और 3 जुलाई को तेलंगाना के हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक (BJP focuses on South) से पहले भाजपा तेलंगाना के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठक करेगी (BJP focuses on South). ये बैठक समिति में शामिल होने आने वाले अलग-अलग प्रदेशों के नेता लेंगे. राजस्थान से भी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित करीब एक दर्जन नेता कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने जा रहे है जिन्हें पार्टी ने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में बैठके करने के लिए 48 घंटे पहले ही तेलंगाना बुलाया है.

पायलट पर धारीवाल और गहलोत के बयान पर शेखावत ने दिया यह बड़ा बयान, ERCP पर कांग्रेस की काट में भाजपा उठाएगी ये कदम...

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के सचिन पालयट और गजेंद्र शिखावत के कांग्रेस सरकार गिराने के षंड्यत वाले बयान पर पलटवार किया (Shekhawat retaliated on statement of Shanti Dhariwal) है. मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला और बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री शेखावत और उनके मंत्रालय में सलाहकार पद पर काम कर रहे श्रीराम विदरे ने ईआरसीपी को लेकर तमाम जानकारियां साझा की.