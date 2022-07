Granthi Attack Case: पुलिस ने ढूंढा लव एंगल, गुरबख्श बोले- जांच से मैं संतुष्ट नहीं

अलवर में सिख समाज के ग्रंथी गुरबख्श सिंह के केश काटने के मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार (Police Investigation in Alwar) किया. दावा किया कि किसी और को फंसाने के चक्कर में ग्रंथी पर हमला हुआ. पुलिस की इस थ्योरी से पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं.

Road Accident In Bikaner: बीकानेर में सड़क हादसा, बाइक सवार दो भाइयों समेत तीन की मौत

बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हादसा हुआ (Bikaner Road Accident). ट्रेलर चालक को नाकाबंदी कर दबोच लिया गया है. उसने बताया है कि अचानक बाइक सामने आए और वो अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया.

संत विजय दास महाराज की अस्थि कलश यात्रा में पुष्प वर्षा, व्यवस्था में लगा रहा प्रशासनिक अमला

संत विजय दास महाराज की अस्थि कलश यात्रा (Asthi kalash Yatra of Sant Vijay Das Maharaj) शुक्रवार को पूरे उत्साह के साथ निकाली गई. इस दौरान यात्रा पर पुष्प वर्षा भी करवाई गई. यात्रा में प्रशासन की ओर से चाक-चौबंद व्यवस्था रखी गई थी.

रीजनल लेबर कमिश्नर ट्रैप मामला: सीबीआई के हाथ लगे अहम दस्तावेज...नौकर के पास मिला 1.5 किलो सोना

रीजनल लेबर कमिश्नर ट्रैप मामले (regional labour commissioner trap case) में सीबीआई के हाथ कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं. आरोपी कमिश्नर के नौकर के पास 1.5 किलो सोना भी बरामद हुआ है.

Durand Cup Football Tournament : 40 साल बाद राजस्थान की टीम लेगी हिस्सा, जयपुर में हुआ ट्रॉफी का अनावरण

डूरंड फुटबॉल की ट्राफी का अनावरण शुक्रवार को जयपुर में हुआ. 134 साल पुराने इस (Durand Cup Football trophy unveiled in Jaipur) टूर्नामेंट में करीब 40 साल के बाद राजस्थान की टीम हिस्सा लेने वाली है. टूर्नामेंट का आयोजन गुवाहाटी, इंफाल और कोलकाता में होगा.

Rajasthan Student Union: प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का शंखनाद, 26 अगस्त को होगा मतदान

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में 26 अगस्त को छात्रसंघ चुनाव (Rajasthan Student Union Election) होंगे. छात्रसंघ चुनाव के तहत मतदान 26 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा. जिसके बाद 27 अगस्त को परिणाम घोषित होंगे.

कैसे पूरा होगा मिशन 2023: जयपुर में ही नहीं भाजपा एकजुट, केंद्रीय नेताओं के सामने इस तरह उजागर हुई फूट...

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ का तीन दिवसीय राजस्थान प्रवास गुरुवार को समाप्त हो गया. इस दौरान जयपुर शहर में पार्टी नेताओं के बीच चल रही अंतर्कलह चुघ के सामने उजागर हो गई. यहां एक मौजूदा और दो पूर्व विधायकों ने चुघ की बैठक से दूरी बनाई. इसकी जानकारी चुघ को भी मिल चुकी है. ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा का मिशन 2023 कैसे पूरा (Mission 2023 of BJP) होगा.

Udaipur Lakkhi Mela : हरियाली महोत्सव पर लगता है अनूठा मेला, जहां केवल महिलाओं को मिलता है प्रवेश

उदयपुर में हरियाली अमवस्या के दूसरे दिन लक्खी मेला भरता है. इस मेले की विशेषता (Udaipur Lakkhi mela) ये है कि इसमें केवल महिलाओं को ही अनुमति मिलती है. मेले में दुकानदार के अलावा कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है.

MLA Shobharani on Gehlot: भाजपा से निष्कासित विधायक शोभारानी ने गहलोत को बताया 'समाज के बरगद'!

भाजपा से निष्कासित धौलपुर की विधायक शोभारानी कुशवाहा खुलकर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के समर्थन में आ गई हैं (MLA Shobharani on CM Gehlot). राजनीति के जानकार इसे सार्वजनिक मंच से दिया गया बड़ा बयान कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि वो सीएम गहलोत को बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट करती रहेंगी.

Staff Residence Allotment : विधायकों, मंत्रियों, बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों की डिमांड, आउट ऑफ टर्न मिले स्टाफ को आवास, विभाग ने दिया ये जवाब...

विधायकों, मंत्रियों, बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों के स्टाफ को आवास आवंटन को लेकर हमेशा से विवाद होता रहता है. इस बार भी 30 से ज्यादा विधायक और मंत्रियों ने आउट ऑफ टर्न आवास आवंटित किए जाने की डिमांड (Demand of staff residence by MLAs and ministers) रखी, जिसके जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग ने जवाब दिया कि यह सिर्फ मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. आउट ऑफ टर्न आवास सीएम के निर्देश पर ही कर सकते हैं.