Dudu Sisters Death: दूदू में कुएं से 3 सगी बहनों समेत 2 बच्चों के मिले शव, पुलिस पहुंची... परिजनों ने MLA नागर पर लगाए गंभीर आरोप!

जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र में स्थित एक कुएं से 3 महिलाओं व 2 बच्चों के शव बरामद किए (Dudu Sisters Death) गए हैं. सूचना पर दूदू थानाधिकारी समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. शवों को कुएं से बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं.

सीएम गहलोत से मिले चांदना...बोले- कुछ बातें पर्दे में ही रहें तो अच्छा

खेलमंत्री अशोक चांदना ने सीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक हैं और वे हमें निर्देश देते रहते हैं. उनसे कई मामलों पर चर्चा हुई और कुछ बातें पर्दे में ही रहनी चहिए तो अच्छा है.

बीडी कल्ला ने छेड़ी ओपन बहस, भाजपा को दी चुनौती...पूछा- भगवान शंकर की पूजा करते समय कौन सा मंत्र जपते थे प्रभु राम

उदयपुर दौरे (BD Kalla udaipur visit) पर आए कांग्रेस के शिक्षा मंत्री ने भाजपा के सामने ओपन बहस छेड़ दी है. उन्होंने चुनौती देते हू पूछा कि भाजपा नेता बताएं कि भगवान शंकर की पूजा करते समय प्रभु राम कौन सा मंत्र जपते थे.

Transfer policy : तबादले के लिए कर्मचारियों को नहीं पड़ेगा भटकना, गहलोत सरकार जून में लाने जा रही तबादला नीति

प्रदेश के कर्मचारियों को अब तबादले के लिए कार्यालयों और नेताओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सरकार ने अपनी घोषणा के अनुसार, तबादला नीति पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. अब इसे सीएम की मंजूरी का इंतजार है. साथ ही शिक्षक तबादला नीति भी लागू की जाएगी. तबादला नीति के जून में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही (Employees Transfer policy in June 2022) है.

Child Stained with Hot Bars: यह कैसा अंधविश्वास...इलाज के नाम पर मासूम को 7 बार गर्म सलाखों से दागा..हालत गंभीर

भीलवाड़ा जिले में अंधविश्वास के चलते मासूम बच्चें को उसकी दादी ने गर्म सलाखों से दाग (Child Stained with Hot Bars) दिया. मासूम बालक के पेट में पेट पर जगह 7 बार दागा गया है. बच्चे की गंभीर हलात होने पर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

Mudwall collapse: कच्ची दीवार ढही, दो बालिकाओं की मौत

भरतपुर में खेतों में भूसा भरने के लिए बने भूसेरा की कच्ची दीवार अचानक ढह (Mudwall collapse in Bharatpur) गई. पास ही में खेल रही दो बच्चियों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई. दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है.

New SOP of ACB: नई एसओपी पर विपक्ष का सवाल, कहा-भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम में गहलोत सरकार अपना रही है दोहरे मापदंड

राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17 (ए) के क्रम में जारी नियम प्रक्रिया को प्रदेश में भी लागू किया है.इसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों के स्तर और समकक्ष लोक सेवकों के स्तर निर्धारित किए गए हैं. इसके चलते अब एसीबी को लोकसेवकों पर कार्रवाई करने से पहले विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. इस पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठाए (BJP raises questions on new ACB of SOP) हैं.

CM Gehlot: 2 इस्तीफों की पेशकश के बीच गहलोत का जवाब ए अंदाज कर रहा हैरान...चांदना को बताया दबाव में तो घोघरा को कहा भावुक साथी

राजस्थान की राजनीति में पिछले एक सप्ताह से सियासी पारा हाई है. राजनीतिक (CM Gehlot controversial Statement) उथल-पुथल के बीच कांग्रेस के दो नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की. राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की पेशकश के बीच सीएम गहलोत का बयान हर किसी को हैरान करने वाला है. सीएम गहलोत ने मंत्री अशोक चांदना और इससे पहले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोघरा को अपने अंदाम में जवाब दिया.

4 Year Old Raped In Karauli: करौली में चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी, अस्पताल में कराया भर्ती

करौली जिले के हिंडौन शहर में 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म (4 Year Old Raped In Karauli) की वारदात को अंजाम दिया गया है. मासूम को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

Jodhpur Minor Girl Rape Case: चौथी कक्षा की छात्रा ने सहपाठी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप...मामला दर्ज

जोधपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने सहपाठी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया (Police registered a case under POCSO Act ) है. एडीसीपी निशांत भारद्वाज मामले की जांच कर रहे हैं.