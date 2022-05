5 Bodies At Dudu Recovered: दूदू में कुएं से 3 सगी बहनों समेत 2 बच्चों के मिले शव...पुलिस मौके पर पहुंची

जयपुर जिले के दूदू थाना क्षेत्र में स्थित एक कुएं से 3 महिलाओं व 2 बच्चों के शव बरामद किए (Dead Bodies Of 3 Sisters Along With 2 Kids) गए हैं. सूचना पर दूदू थानाधिकारी समेत पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. शवों को कुएं से बाहर निकालने के प्रयास जारी है.

Jaipur Doctor On Blood Cancer: वक्त पर पहचान से ब्लड कैंसर को हराना संभव, मरीजों को कोरोना से 57 फीसदी खतरा ज्यादा

28 मई यानी आज पूरी दुनिया में लोगों को ब्लड कैंसर के प्रति जागरुक करने के लिए विश्व ब्लड कैंसर डे ( World blood cancer day ) मनाया जाता है. कैंसर का नाम सुनते ही हमारे मन में डर बस जाता है, यही कारण है कि कैंसर के कारण बहुत से लोगों की मौत हो जाती है. कोरोना को लेकर भी खासकर ब्लड कैंसर के रोगियों को काफी सावधान रहना होता है. अन्य कैंसर रोगियों की तुलना में ब्लड कैंसर के रोगियों में कोरोना संक्रमण और मौत का खतरा 57 फीसदी अधिक होता है.

kukri rasm in Bhilwara: पीड़िता ने ईटीवी भारत का जताया आभार, कहा- 'इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हूं'

21वीं सदी में भी राजस्थान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक सामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं. कई बार महिलाओं को सामाजिक कुप्रथाओं का सामना करते हुए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है. कुकड़ी जैसी कुप्रथा अभी तक राजस्थान में (kukri rasm in Bhilwara) जारी है. इस कुप्रथा के कारण एक बालिका और उसके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद अब पीड़िता को दंड देने के लिए की जाने वाली जातीय पंचायत रुक गई है.

Rajasthan Weather Update: प्रदेश में आज फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी के साथ बारिश की संभावना

प्रदेश में आज मौसम के मिजाज में फिर बदलाव (Rajasthan Weather Update) देखने को मिल सकता है. शनिवार से कम तीव्रता के साथ पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके चलते मौसम विभाग ने 24 घंटे तक 10 जिलों में बारिश की चेतावनी दी है.

Dancing Rajasthan Women MLAs: राजस्थान की महिला विधायक और मंत्री ने केरल में लगाए ठुमके, यह था कार्यक्रम..

केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 (Dancing Rajasthan Women MLAs) में कांग्रेस और भाजपा की महिला विधायक और मंत्रियों ने राजस्थानी संगीत पर जमकर ठुमके लगाए. इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा आदिवासी राजस्थानी परिवेश में दिखी .

Accident On Udaipur Highway: आंध्र प्रदेश के पर्यटकों से भरी मिनी बस ट्रेलर से टकराई, पिता-पुत्री की मौत

आन्ध्र प्रदेश के पर्यटकों से भरी मिनी बस उदयपुर पिंडवाड़ा हाइवे पर हादसे का शिकार (Andhra Tourist Bus Accident) हो गई. इस बस में एक ही परिवार के 17 लोग सवार थे. जिनमें से पिता पुत्री की मौके पर मौत हो गई और 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Mother Daughter Attacked In Jaipur: चेन स्नैचिंग कर भाग रहे बदमाशों का पीछा किया तो दिया धक्का, मां के दोनों पैर फ्रैक्चर बेटी की भी हालत गंभीर

मां का चेन तोड़ने और पर्स छीन कर भाग रहे गैंग का स्कूटी चला रही बेटी ने काफी दूर तक पीछा किया. जिसके बाद बदमाशों ने अपनी बाइक से स्कूटी को टक्कर मारकर मां-बेटी को पुलिया से नीचे गिरा दिया (Mother Daughter Attacked In Jaipur). इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गईं.

Livestock Assistant Recruitment: पशुधन सहायक भर्ती में बढ़ाए 300 पद, जानिए अब कितने पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती में 300 पदों की बढ़ोतरी की है. इस फैसले से बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही (Rajasthan Staff Selection Board increased 300 post) है. पदों में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में पशुधन सहायक के 1436 पदों पर भर्ती की जाएगी.

Rajasthan Anti Corruption Bureau : एसीबी अब लोकसेवकों पर नही कर सकेगी सीधी कार्रवाई , प्रशासनिक विभाग से लेनी होगी अनुमति

ACB अब लोकसेवकों के खिलाफ सीधा एक्शन (Rajasthan Anti Corruption Bureau ) नहीं ले पाएगी. इसके लिए उसे प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी. गहलोत सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की एसओपी को राज्य में लागू कर दिया है.

Chandna met Gehlot: मुख्यमंत्री से मिले चांदना, बोले- सीएम राजस्थान कांग्रेस के अभिभावक...जो भी निर्णय लेंगे सिर आंखों पर

लंबे इंतजार के बाद मंत्री अशोक चांदना शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok chandna tweet after meeting cm gehlot) से मिले. इस दौरान उन्होंने सीएम के समक्ष अपनी बात भी रखी. मीटिंग को लेकर मंत्री चांदना ने ट्वीट कर जानकारी दी.