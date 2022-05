Dancing Rajasthan Women MLAs: राजस्थान की महिला विधायक और मंत्री ने केरल में लगाए ठुमके, यह था कार्यक्रम..

केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 (Dancing Rajasthan Women MLAs) में कांग्रेस और भाजपा की महिला विधायक और मंत्रियों ने राजस्थानी संगीत पर जमकर ठुमके लगाए. इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा आदिवासी राजस्थानी परिवेश में दिखी .

Accident On Udaipur Highway: आंध्र प्रदेश के पर्यटकों से भरी मिनी बस ट्रेलर से टकराई, पिता-पुत्री की मौत

आन्ध्र प्रदेश के पर्यटकों से भरी मिनी बस उदयपुर पिंडवाड़ा हाइवे पर हादसे का शिकार (Andhra Tourist Bus Accident) हो गई. इस बस में एक ही परिवार के 17 लोग सवार थे. जिनमें से पिता पुत्री की मौके पर मौत हो गई और 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Mother Daughter Attacked In Jaipur: चेन स्नैचिंग कर भाग रहे बदमाशों का पीछा किया तो दिया धक्का, मां के दोनों पैर फ्रैक्चर बेटी की भी हालत गंभीर

मां का चेन तोड़ने और पर्स छीन कर भाग रहे गैंग का स्कूटी चला रही बेटी ने काफी दूर तक पीछा किया. जिसके बाद बदमाशों ने अपनी बाइक से स्कूटी को टक्कर मारकर मां-बेटी को पुलिया से नीचे गिरा दिया (Mother Daughter Attacked In Jaipur). इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गईं.

Livestock Assistant Recruitment: पशुधन सहायक भर्ती में बढ़ाए 300 पद, जानिए अब कितने पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती में 300 पदों की बढ़ोतरी की है. इस फैसले से बेरोजगार युवाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही (Rajasthan Staff Selection Board increased 300 post) है. पदों में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में पशुधन सहायक के 1436 पदों पर भर्ती की जाएगी.

Rajasthan Anti Corruption Bureau : एसीबी अब लोकसेवकों पर नही कर सकेगी सीधी कार्रवाई , प्रशासनिक विभाग से लेनी होगी अनुमति

ACB अब लोकसेवकों के खिलाफ सीधा एक्शन (Rajasthan Anti Corruption Bureau ) नहीं ले पाएगी. इसके लिए उसे प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी. गहलोत सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की एसओपी को राज्य में लागू कर दिया है.

Chandna met Gehlot: मुख्यमंत्री से मिले चांदना, बोले- सीएम राजस्थान कांग्रेस के अभिभावक...जो भी निर्णय लेंगे सिर आंखों पर

लंबे इंतजार के बाद मंत्री अशोक चांदना शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok chandna tweet after meeting cm gehlot) से मिले. इस दौरान उन्होंने सीएम के समक्ष अपनी बात भी रखी. मीटिंग को लेकर मंत्री चांदना ने ट्वीट कर जानकारी दी.

Rajyasabha Election: राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर तीसरे मोर्चे का जोर, गहलोत के करीब होकर भी विधायक संशय में...अंदरुनी गतिरोध के बीच होगी परीक्षा

राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछने के बाद सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है. चुनावी रण के बीच कांग्रेस (congress strategy for rajyasabha election) की बाड़ेबंदी होना तय माना जा रहा है. राज्यसभा चुनाव का सियासी गणित क्या कुछ कहता है पढ़िये ये खास रिपोर्ट...

Good News From Ranthambore: रणथंभौर में गूंजी किलकारी, बढ़ा बाघों का कुनबा

रणथम्भौर नेशनल पार्क में बाघिन टी-94 ने दो शावकों (Tigress T 94 gave birth to two cubs) को जन्म दिया है. बाघिन और दोनों शावकों की तस्वीरें कैमरे में कैप्चर की गईं हैं. ऐसे में वन कर्मियों ने क्षेत्र की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है. बाघों का कुनबा बढ़ने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है.

Claim of Shivalay in Ajmer Sharif: 'दावे में दिखाया गया स्वास्तिक चिन्ह दरगाह में नहीं, ढाई दिन के झोपड़े में'

अजमेर शरीफ दरगाह में शिवालय (Claim of Shivalay in Ajmer Sharif) होने के दावे के बाद से दरगाह के खादिमों की ओर से इसे खारिज किया जा रहा है. उन्होंने कहना है कि दावे में दिखाया गया स्वास्तिक चिन्ह दरगाह (Khadims denied having swastika sign in Dargah) में नहीं है बल्कि ढाई दिन के झोपड़े में बना है.

Ashok Chandana Tweet Bomb: खेल मंत्री अशोक चांदना ने आखिर क्यों की पद से मुक्त करने की पेशकश...ये हो सकते हैं कारण

खेलमंत्री की ओर से ट्वीट कर इस्तीफे (ashok chandna resignation offers) की पेशकश करने के मामले के बाद से कांग्रेस की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है. इस प्रकार के ट्वीट के पीछे क्या कारण हो सकते हैं इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...