Rajasthan Anti Corruption Bureau : एसीबी अब लोकसेवकों पर नही कर सकेगी सीधी कार्रवाई , प्रशासनिक विभाग से लेनी होगी अनुमति

ACB अब लोकसेवकों के खिलाफ सीधा एक्शन (Rajasthan Anti Corruption Bureau ) नहीं ले पाएगी. इसके लिए उसे प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी. गहलोत सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम की एसओपी को राज्य में लागू कर दिया है.

Dancing Rajasthan Women MLAs: राजस्थान की महिला विधायक और मंत्री ने केरल में लगाए ठुमके, यह था कार्यक्रम..

केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 (Dancing Rajasthan Women MLAs) में कांग्रेस और भाजपा की महिला विधायक और मंत्रियों ने राजस्थानी संगीत पर जमकर ठुमके लगाए. इस दौरान विधायक इंदिरा मीणा आदिवासी राजस्थानी परिवेश में दिखी .

Chandna-Gehlot Meeting : पहले ढाई घंटे इंतजार के बाद दूसरी बार में आखिर अशोक चांदना की हुई मुख्यमंत्री से मुलाकात...

राजस्थानी के खेल मंत्री अशोक चांदना ने 26 मई को ट्वीट कर (Ashok Chandna tweet to CM Gehlot) मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप राकां से नाराजगी जताते हुए जलालत भरा मंत्री पद वापस लेने की बात कही थी. वहीं, इस मामले में 27 मई को मुख्यमंत्री की ओर से यह बयान आया कि अशोक चांदना दबाव और टेंशन में हैं, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. जिसके बाद इस मामले को सुलझाने के प्रयास भी शुरू हो गए.

Jaipal Poonia Murder Case : महेंद्र चौधरी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एक भी आरोप साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति

नमक कारोबारी जयपाल पूनिया मर्डर केस में उप सचेतक और नावां विधायक (Jaipal Poonia murder case) महेंद्र चौधरी ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने खुलेआम भाजपा को खुला चैलेंज देते हुए दर्ज मुकदमा साबित करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि उनपर लगे अगर एक भी आरोप साबित हो जाते हैं तो उसी समय राजनीति छोड़ दूंगा.

Rajyasabha Election: राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर तीसरे मोर्चे का जोर, गहलोत के करीब होकर भी विधायक संशय में...अंदरुनी गतिरोध के बीच होगी परीक्षा

राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछने के बाद सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है. चुनावी रण के बीच कांग्रेस (congress strategy for rajyasabha election) की बाड़ेबंदी होना तय माना जा रहा है. राज्यसभा चुनाव का सियासी गणित क्या कुछ कहता है पढ़िये ये खास रिपोर्ट...

BJP Hope in Rajysabha Election: चांदना के ट्वीट बम से भाजपा में जगी उम्मीद, निर्दलीयों और छोटे दलों से अपील...कहा- सरकार को सबक सिखाने का यही समय

अशोक चांदना के ट्वीट से भाजपा की उम्मीदें बढ़ (BJP hope increase after Chandna tweet) गईं हैं. कांग्रेस की इस अंतरकलह का लाभ उठाने के लिए भाजपा निर्दलीयों और छोटे दलों से संपर्क तेज कर रही है. यह भी अपील कर रही है कि सरकार को सबक सिखाने का यही ठीक समय है.

Discom Companies of Rajasthan: घाटे से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियां, लेकिन लाभ में आया विद्युत प्रसारण निगम

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण निगम का घाटा बढ़कर 90 हजार करोड़ से अधिक पहुंच (Discom Companies of Rajasthan in loss) चुका है. वहीं विद्युत प्रसारण निगम ने एक साल में 60 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया है.

Sawai Mansingh Hospital: ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का 3D मशीन से होगा इलाज, ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बना SMS

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब ब्लॉकेज होने पर ब्रेन स्ट्रोक या लकवे के मरीजों का (New technology to treat Brain stroke in Jaipur) इलाज 3D तकनीक से किया जा सकेगा. इस नई तकनीक से मरीजों का बिना ओपन सर्जरी किए आसानी से स्टंट डाला जा सकेगा. ऐसा करने वाला SMS अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल होगा.

Panchang 28 May : जानें शुभ मुहूर्त, तिथि और ग्रह नक्षत्र की चाल, आज बन रहा ये संयोग

आज का पंचांग 28 मई 2022 (Aaj ka Panchang 28 मई) शनिवार दिन, शुभ मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष. कोई भी कार्य करने से पहले जानें आज के पंचांग में शुभ मुहूर्त (Subh Muhurat) और अशुभ समय (Rahukal).

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट्स आउट, चेक करें अपने शहर के दाम

Petrol-Diesel Price on 28 May: पिछले 6 दिनों की तरह आज सातवें दिन भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दाम न बढ़े हैं न घटे हैं. आज भी दाम स्थिर (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. जयपुर में एक लीटर पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए की दर से मिल रहा है.