Wife Attacks With Axe: सुल्तानपुर में पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से किया 7 बार वार, बाल बाल बची जान

जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला (Woman Hits Husband with Axe In Sultanpur) कर पति को लहूलुहान कर दिया (Furious Wife Attacks Husband In Sultanpur). पति के चिल्लाने पर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सुल्तानपुर चिकित्सालय पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया.

Suicide in Barmer: महिला और युवक ने पेड़ से लटककर की आत्महत्या

राजस्थान के बाड़मेर जिले में आत्महत्या की घटना सामने आई है. महिला ने युवक के साथ पेड़ पर लटक कर आत्महत्या (Suicide in Barmer) कर ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाली महिला और युवक दोनों रिश्ते में सास और दामाद हैं. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Gangsters Threat Call: व्यापारी से गैंगस्टरों के नाम से मांगी रंगदारी, एक नंबर ब्लॉक किया तो दूसरे से दी धमकी

राजधानी के आदर्श नगर थाना इलाके में मोबाइल का व्यापार करने वाले एक व्यापारी से कैलाश मांजू, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और कैलाश के नाम से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला (Gangsters Threat Call) सामने आया है. इस संबंध में राजा पार्क निवासी अरविंद सुखीजा ने सोमवार रात पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Road Accident in Barmer: बस ने युवक को रौंदा, CCTV फुटेज आया सामने

बाड़मेर जिले के रागेश्वरी थाना इलाके में सोमवार देर रात एक युवक की दर्दनाक मौत (Road Accident in Barmer) हो गई. युवक को चलती बस से उतारने के चक्कर में बस ने उसे रौंद दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

MLA Gets Death Threat: विधायक बिधूड़ी को कॉल कर शख्स बोला- 'खूब बोलते हो, एक महीने के अंदर गोली से उड़ा देंगे'...पुलिस ने MLA आवास की बढ़ाई सुरक्षा

बेगूंं विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को सोमवार शाम 7:45 पर फोन पर जान से मारने की धमकी दी (MLA Gets Death Threat) गई. विधायक बिधूड़ी ने रावतभाटा पुलिस को पत्र भेजकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है. जिसके बाद उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

Rajasthan Police In Jharkhand: गिरिडीह के रेस्त्रां में पार्टी कर रहे थे 2 साइबर अपराधी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

गिरिडीह पुलिस की मदद से राजस्थान पुलिस ने दो शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार (Rajasthan Police In Jharkhand) किया है. राजस्थान में एक अधिकारी के खाते से 8 लाख 70 हजार की ठगी के आरोप में इन्हें पकड़ा गया है. दोनों साइबर अपराधी देवघर के एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे थे, जहां से पुलिस ने उन्हें धर दबोचा. फिलहाल राजस्थान पुलिस रिमांड पर उन्हें अपने साथ ले गई.

Jaipur Hit and Run Case: तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को मारी टक्कर, मौत...CCTV फुटेज में दिखा सड़क हादसा

तेज रफ्तार बाइक से महिला को टक्कर मारने वाला वीडियो फुटेज सामने आया (Jaipur Hit and Run Case) है. इसमें 50 साल की संतोष देवी सड़क पार करती देखी जा सकती हैं. हादसा 10 जून को हुआ था लेकिन फुटेज आज सामने आया है.

Hanuman Beniwal In Jodhpur: महारैली के 8 घंटे बाद टूटा गतिरोध, सांसद बेनीवाल बोले- सीएम ने खड़ी की नासमझों की फौज

रावण का चबूतरा मैदान में शाम करीब 6:15 बजे अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित महा रैली समाप्त हो गई थी (Hanuman Beniwal In Jodhpur). बस मामला ज्ञापन सौंपने को लेकर अटक गया. ड्रामा लम्बा चला और 8 घंटे बाद पटाक्षेप तब हुआ जब सांसद बेनीवाल के मन की (Hanuman Against Agnipath) हुई. ज्ञापन स्वीकार करने के लिए रात 2:00 बजे पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई को सभा स्थल मंच के पास पहुंचना पड़ा जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और फोटो भी खिंचवाई. इसमें पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए.

Rajasthan New Women Policy: महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार का रोडमैप तैयार, दावा- जल्द दिखेंगे Positive परिणाम

देर से ही सही लेकिन अब प्रदेश की गहलोत सरकार ने महिला नीति (Rajasthan New Women Policy) को धरातल पर उतारने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है. महिला नीति क्रियान्वयन को लेकर हाल ही में नियुक्त हुई सिविल सोसायटी सदस्य चारु गुप्ता ने Etv भारत से खास बातचीत में कहा कि ये नीति प्रदेश की आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी .

धौलपुर में चारा खाने से 35 बकरियों की मौत, 10 लोगों की हालत नाजुक...मचा हड़कंप, जानें क्या है मामला!

धौलपुर के एक गांव में 35 बकरियों की चारा खाने से मौत हो गई (Goats Unusual Death In Dholpur). घटना सोमवार शाम की है. सभी बकरियां चारा खाने खेत में घुसीं और खाते ही मौके पर एक के बाद एक दम तोड़ती रहीं. खेत में पहुंचे 10 लोगों की भी जान पर बन आई.