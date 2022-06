Sachin Pilot On Gehlot: पायलट ने सीएम गहलोत को उन्हीं के अंदाज में दिया जवाब! विधायकों मंत्रियों को गंभीरता से न लेने वाले मंत्र को ही बनाया आधार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं. उन्हें यूं ही सियासत का जादूगर नहीं कहा जाता. तोल मोल कर मार्के की बात कहना उनकी खासियत रही है. विरोधी हों चाहें अपने पार्टी के कद्दावर सब सीएम की चालाकी का लोहा मानते हैं. अपने खास अंदाज और शैली में अपने अपनों यानी मंत्री विधायकों को कैसे खामोश करना है इसकी जादुई छड़ी गहलोत के पास रहती है. उनकी भाषा अब सचिन पायलट में भी सीख गए हैं. गाहे बगाहे जिस तरह सीएम के जुबानी हमले का शिकार होते रहते हैं उसे Tackle करने का हुनर 'युवा' पायलट ने 'बुजुर्ग' गहलोत से सीख लिया है (Pilot Clever Attack On Gehlot). मुख्यमंत्री की कुर्सी पर साल 2020 में दावा ठोक चुके सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मिली "धैर्य" की घुट्टी का उपयोग इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कर दिया है. चूंकि सचिन पायलट ने सीएम की बात को चतुराई से टाला है सो गुजरे सालों के पन्ने पलटना लाजिमी हो जाता है.

BJP Meet on Mission 2023: भाजपा मुख्यालय में चलेगा बैठकों का दौर, चुनावी मंथन के साथ ERCP मामले में भी बनेगी रणनीति!

भाजपा मुख्यालय पर आज बैठकों का लम्बा दौर (BJP Meet on Mission 2023) चलेगा. ERCP को लेकर लगातार सत्ताधारी कांग्रेस के आरोपों का सामना कर रही पार्टी कैसे पलटवार करे, किस अंदाज में जवाब दे इस पर चर्चा होगी. राजस्थान में होने वाले 2023 के चुनावों की तैयारियों पर विमर्श किया जाएगा. बैठक में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे.

2 Cousins Drown: श्मशान में बनी पानी की टंकी में नहाने गए थे चचेरे भाई, डूबने से मौत...परिवार ने जल विभाग पर लगाया आरोप

अलवर जिले के एनईबी थाना अंतर्गत कैमाला गांव में श्मशान घाट के पास बनी पानी की टंकी में डूबने से (Cousins Drown In Ramgarh) दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. कल देर रात तक जब बच्चे घर नही आए तो परिजनों ने बच्चों की खोजबीन शुरू की. जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे तो दोनों बच्चों का शव टंकी में तैरता मिला. परिवार वालों का कहना है कि गांव में पानी सप्लाई नहीं होने पर दोनों सरकारी पानी की टंकी में पानी का लेवल चेक करने गए थे. आरोप है कि इस दौरान दोनों टंकी में गिर गए. जिसकी वजह सरकारी जल विभाग की लापरवाही रही. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफ आई आर दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

Wife Attacks With Axe: सुल्तानपुर में पत्नी ने पति पर कुल्हाड़ी से किया 7 बार वार, बाल बाल बची जान

जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला (Woman Hits Husband with Axe In Sultanpur) कर पति को लहूलुहान कर दिया (Furious Wife Attacks Husband In Sultanpur). पति के चिल्लाने पर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सुल्तानपुर चिकित्सालय पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया.

Suicide in Barmer: महिला और युवक ने पेड़ से लटककर की आत्महत्या

राजस्थान के बाड़मेर जिले में आत्महत्या की घटना सामने आई है. महिला ने युवक के साथ पेड़ पर लटक कर आत्महत्या (Suicide in Barmer) कर ली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है. बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाली महिला और युवक दोनों रिश्ते में सास और दामाद हैं. प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Gangsters Threat Call: व्यापारी से गैंगस्टरों के नाम से मांगी रंगदारी, एक नंबर ब्लॉक किया तो दूसरे से दी धमकी

राजधानी के आदर्श नगर थाना इलाके में मोबाइल का व्यापार करने वाले एक व्यापारी से कैलाश मांजू, गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई और कैलाश के नाम से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला (Gangsters Threat Call) सामने आया है. इस संबंध में राजा पार्क निवासी अरविंद सुखीजा ने सोमवार रात पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

MLA Gets Death Threat: विधायक बिधूड़ी को कॉल कर शख्स बोला- 'खूब बोलते हो, एक महीने के अंदर गोली से उड़ा देंगे'...पुलिस ने MLA आवास की बढ़ाई सुरक्षा

बेगूंं विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी को सोमवार शाम 7:45 पर फोन पर जान से मारने की धमकी दी (MLA Gets Death Threat) गई. विधायक बिधूड़ी ने रावतभाटा पुलिस को पत्र भेजकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है. जिसके बाद उनके आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

Jaipur Hit and Run Case: तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को मारी टक्कर, मौत...CCTV फुटेज में दिखा सड़क हादसा

तेज रफ्तार बाइक से महिला को टक्कर मारने वाला वीडियो फुटेज सामने आया (Jaipur Hit and Run Case) है. इसमें 50 साल की संतोष देवी सड़क पार करती देखी जा सकती हैं. हादसा 10 जून को हुआ था लेकिन फुटेज आज सामने आया है.

Hanuman Beniwal In Jodhpur: महारैली के 8 घंटे बाद टूटा गतिरोध, सांसद बेनीवाल बोले- सीएम ने खड़ी की नासमझों की फौज

रावण का चबूतरा मैदान में शाम करीब 6:15 बजे अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित महा रैली समाप्त हो गई थी (Hanuman Beniwal In Jodhpur). बस मामला ज्ञापन सौंपने को लेकर अटक गया. ड्रामा लम्बा चला और 8 घंटे बाद पटाक्षेप तब हुआ जब सांसद बेनीवाल के मन की (Hanuman Against Agnipath) हुई. ज्ञापन स्वीकार करने के लिए रात 2:00 बजे पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई को सभा स्थल मंच के पास पहुंचना पड़ा जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया और फोटो भी खिंचवाई. इसमें पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए.

Rajasthan New Women Policy: महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार का रोडमैप तैयार, दावा- जल्द दिखेंगे Positive परिणाम

देर से ही सही लेकिन अब प्रदेश की गहलोत सरकार ने महिला नीति (Rajasthan New Women Policy) को धरातल पर उतारने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है. महिला नीति क्रियान्वयन को लेकर हाल ही में नियुक्त हुई सिविल सोसायटी सदस्य चारु गुप्ता ने Etv भारत से खास बातचीत में कहा कि ये नीति प्रदेश की आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी .