इस गुर्जर विधायक ने बदला पाला, बोले- मैं गुट के साथ नहीं, आलाकमान के खेमे में मेरा नाम

राजस्थान में चल रही सियासी घटनाक्रम (Rajasthan Political crisis) के बीच अब इस्तीफे को लेकर हुई राजनीति में नई दिशा नजर आने लगी है. प्रदेश के एक गुर्जर विधायक और गहलोत खेमे के नेता ने अपना पाला बदल लिया है. उन्होंने कहा कि मैं गुट के साथ नहीं, आलाकमान खेमे में मेरा नाम है.

ग्रेटर निगम की मुखिया सौम्या गुर्जर को किया बर्खास्त

राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान (Rajasthan political Crisis) के बीच ग्रेटर निगम की मुखिया डॉ. सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया (gehlot government dismissed somya gurjar) गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने के बाद राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर पर बड़ा एक्शन लेते हुए पार्षद और मेयर दोनों पद की सदस्यता से हटा दिया है.

Rajasthan Political Crisis: नुकसान मंजूर कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाना नहीं-खिलाड़ी लाल बैरवा

राजस्थान में जारी राजनैतिक संकट के बीच खिलाड़ी लाल बैरवा ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए आलाकमान के प्रति आस्था जताई और कांग्रेस में फूटे बगावत के सुरों को नाकाबिल ए बर्दाश्त बताया.

Road Accident in Nagaur : श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, 2 की मौत...24 घायल

नागौर जिले के अठियासन के निकट मंगलवार अलसुबह श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर हो (Road Accident in Nagaur) गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. घायलों का इलाज जारी है.

सोनिया का 'प्लान-बी' तैयार, दोनों पदों से हाथ धोएंगे गहलोत ?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक 'चूक' उन पर भारी पड़ सकती है. वह दोनों पदों से हाथ धो सकते हैं. ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पूरी परिस्थिति गहलोत के पक्ष में थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली. अब अध्यक्ष पद की रेस से भी वह बाहर हैं और सीएम पद भी उनके हाथों से जाना तय है. पेश है ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता अमित अग्निहोत्री की एक रिपोर्ट.

वसुंधरा राजे ने अग्रसेन जयंती की दी शुभकामनाएं, सियासी उठापटक पर साधी चुप्पी

जयपुर महाराजा अग्रसेन के 5146वें जन्मोत्सव (Maharaja Agrasen Jayanti) पर राजधानी के परकोटा क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर के जोहरी बाजार पहुंची. जहां उन्होंने सभी को अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व गर्मजोशी के साथ सभी लोगों ने मनाया है. उम्मीद है कि हर साल की तरह ये साल भी सक्सेसफुल रहा. इस दौरान वसुंधरा राजे प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक पर चुप्पी साध गई.

त्योहारी सीजन में वसुंधरा राजे ने की शॉपिंग, देखें क्या लिया

त्योहारी सीजन में परकोटे में पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद को खरीदारी करने से नहीं रोक पाईं (Raje Shopping in Jaipur). जोहरी बाजार की एक दुकान से राजे ने एक दो नहीं बल्कि 15 साड़ियां खरीदीं. इस 'शॉपिंग टूर' में वरिष्ठ भाजपा नेता कालीचरण सराफ और अशोक परनामी भी उनके साथ दिखे. बीजेपी पार्षद कुसुम यादव ने भी वसुंधरा राजे की खरीददारी में मदद की. नवरात्र (Shardiya navratri 2022) के पहले दिन वसुंधरा राजे के साड़ियों की दुकान पर पहुंचने पर दुकान मालिक भी काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने वसुंधरा राजे का दुकान में आना गुड लक माना और इस त्योहारी सीजन में अच्छी बिक्री होने की उम्मीद जताई.

Ashok Gehlot vs Sachin Pilot : आलाकमान का लचर रवैया, पंजाब की राह पर चल रही राजस्थान सरकार

पंजाब कांग्रेस में जैसा असंतोष चुनाव के एक साल पहले 2021 में हुआ था, कुछ वैसा की तरह ही राजस्थान में चुनाव के एक साल पहले होने जा रहा है. Ashok Gehlot vs Sachin Pilot की लड़ाई में राजस्थान कांग्रेस का नुकसान हो रहा है.

Rajasthan Political Crisis : CWC ने सोनिया से गहलोत को पार्टी अध्यक्ष की दौड़ से बाहर करने का किया आग्रह

कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने सोनिया गांधी से गहलोत को पार्टी अध्यक्ष की दौड़ से बाहर करने का आग्रह (urges Sonia Gandhi to pull Ashok Gehlot out of party president race) किया है. एएनआई से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख से गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर किसी अन्य चेहरे को उम्मीदवार बनाने की अपील की है.

Special : 150 साल पहले जमीन में दबी मिली थी मूर्ति, आज आस्था का केंद्र है प्राचीन मनसा देवी मंदिर

Bharatpur Navratri Special, एक ऐसा मंदिर जो पूरे भरतपुरवासियों के लिए आस्था का केंद्र है. रियासतकालीन इस मंदिर में हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है. जानिए इस मंदिर की विशेषता, जहां बीते करीब 50 साल से अखंड दीपक प्रज्वलित है.