Rajyasabha Election: राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर तीसरे मोर्चे का जोर, गहलोत के करीब होकर भी विधायक संशय में...अंदरुनी गतिरोध के बीच होगी परीक्षा

राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी बिसात बिछने के बाद सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है. चुनावी रण के बीच कांग्रेस (congress strategy for rajyasabha election) की बाड़ेबंदी होना तय माना जा रहा है. राज्यसभा चुनाव का सियासी गणित क्या कुछ कहता है पढ़िये ये खास रिपोर्ट...

BJP Hope in Rajysabha Election: चांदना के ट्वीट बम से भाजपा में जगी उम्मीद, निर्दलीयों और छोटे दलों से अपील...कहा- सरकार को सबक सिखाने का यही समय

अशोक चांदना के ट्वीट से भाजपा की उम्मीदें बढ़ (BJP hope increase after Chandna tweet) गईं हैं. कांग्रेस की इस अंतरकलह का लाभ उठाने के लिए भाजपा निर्दलीयों और छोटे दलों से संपर्क तेज कर रही है. यह भी अपील कर रही है कि सरकार को सबक सिखाने का यही ठीक समय है.

Discom Companies of Rajasthan: घाटे से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियां, लेकिन लाभ में आया विद्युत प्रसारण निगम

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र की विद्युत वितरण निगम का घाटा बढ़कर 90 हजार करोड़ से अधिक पहुंच (Discom Companies of Rajasthan in loss) चुका है. वहीं विद्युत प्रसारण निगम ने एक साल में 60 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया है.

Kalu Lal Gurjar on CM Gehlot : कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है तो गुर्जर नेता हो सकते हैं भाजपा में शामिल : कालू लाल गुर्जर

अशोक चांदना सहित कांग्रेस के अन्य मंत्रियों ने ट्वीट कर प्रदेश में नौकरशाही से नाराजगी जाहिर (Kalu Lal Gurjar on tweet of Ashok chandna) की थी. इस मामले में राजस्थान गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कालू लाल गुर्जर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए सरकार पर गुर्जरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया. साथ ही गुर्जर विधायकों को भाजपा में शामिल होने की नसीहत दे डाली.

Chandna-Gehlot Meeting : तीन घंटे इंतजार के बाद भी चांदना की CM गहलोत से नहीं हुई मुलाकात, अब शाम 6 बजे बुलाया

जयपुर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में तीन घंटे के इंतजार के बाद भी मंत्री अशोक चांदना की मुलाकात (Controversy in Rajasthan Congress) सीएम गहलोत से नहीं हो सकी. चांदना मुख्यमंत्री से मिले बिना ही वापस लौट गए. अब शाम 6 बजे मंत्री चांदना को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है.

Sawai Mansingh Hospital: ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का 3D मशीन से होगा इलाज, ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला अस्पताल बना SMS

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अब ब्लॉकेज होने पर ब्रेन स्ट्रोक या लकवे के मरीजों का (New technology to treat Brain stroke in Jaipur) इलाज 3D तकनीक से किया जा सकेगा. इस नई तकनीक से मरीजों का बिना ओपन सर्जरी किए आसानी से स्टंट डाला जा सकेगा. ऐसा करने वाला SMS अस्पताल प्रदेश का पहला अस्पताल होगा.

Pratapgarh Road Accident: मारुति वैन ने तीन को मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल

प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार मारुति वैन ने बाक सवार तीन लोगों को अपनी चपेट (Pratapgarh Road Accident) में ले लिया. हादसे में घायल एक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं दो लोगों का इलाज चल रहा है.

Rajasthan Police Transfer list - 11 डीएसपी के तबादले, पुलिस मुख्यालय से जारी हुई सूची

डीजीपी एमएल लाठर ने तबादला सूची जारी (DGP ML Lather released the DSP transfer order)करते हुए राजस्थान में 11 डीएसपी बदले हैं. पुलिस मुख्यालय की सीआईडी सीबी और पुलिस आवासन लीव रिजर्व में दो पुलिस उप अधीक्षक भी बदले गए हैं.

CM Gehlot On Ashok Chandna: सीएम गहलोत बोले- अशोक चांदना की बात को गंभीरता से न लें , दबाव में काम कर रहा है इसलिए दे रहा है ऐसे बयान

गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदना (Gehlot On Ashok Chandna) की ओर से ट्वीट के जरिए इस्तीफे की पेशकश (Chandna Offers Resignation on Twitter) करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चांदना लगता है दबाव में आ गए हैं, टेंशन में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं.

Bairwa on chandana and Meena tweet: ब्यूरोक्रेट्स कंट्रोल में नहीं...जननेताओं को नहीं मिल रही तवज्जो -खिलाड़ी लाल बैरवा

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने मंत्री चांदना और रामलाल मीणा के ट्वीट (Khiladi Lal Bairwa on ashok chandana and ram lal meena tweet) पर कहा है कि वह नेताओं का व्यक्तिगत विजन है. बाकी अगले चुनाव में सब एकजुट होकर काम करेंगे. बाकी ब्यूरोक्रेट्स में कंट्रोल नहीं और जननेताओं को तवज्जों नहीं मिल रही है.