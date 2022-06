RLP Mega Rally : अग्निपथ योजना का विरोध, RLP की महारैली में उमड़ी भीड़...2023 चुनाव को लेकर बेनीवाल ने कही ये बड़ी बात

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महारैली में सोमवार को (RLP Mega Rally) जोधपुर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. अग्निपथ योजना के विरोध में आयोजित इस सभा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की भाजपा और प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा. बेनीवाल ने कहा कि 'अग्निपथ' को वापस लेनी होगी. उन्होंने 2023 चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही.

Agnipath Scheme Protest: कांग्रेस की क्रोनोलॉजी को समझें युवा, केंद्र के हर निर्णय का विरोध ही इनकी मानसिकता -राजेंद्र राठौड़

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन (Rajendra rathore on congress protest) पर हमला बोला है. राठौड़ ने कहा कि युवाओं को समझना चाहिए कि कांग्रेस की मानसिकता है केंद्र सरकार के हर निर्णय की खिलाफत करना. उन्हें कांग्रेस की क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए.

Pilot Big Statement : मेरे धैर्य की तारीफ कर चुके हैं राहुल गांधी, अब कहने को कुछ नहीं बचा

राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है. सियासी संकट को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और पायलट के बारे में (Politics on Sachin Pilot) पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद मंत्री धारीवाल के दिए बयान पर भाजपा भी कांग्रेस और गहलोत सरकार पर हमलावर है. इस मुद्दे पर अब खुद पायलट ने चुप्पी तोड़ते हुए सोमवार को टोंक में बड़ा बयान दिया.

कम्प्यूटर सेंटर पर लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला, संचालक ने दो युवकों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

नागौर में एक कम्प्यूटर सेंटर पर लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाकर (nude videos of girls viral at computer center) सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है. इसे लेकर कम्प्यूटर संचालक ने दो युवकों के खिलाफ रुपये देने से मना करने पर उनके कम्प्यूटर सेंटर के नाम से फेक वीडियो वायरल करने कि रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

Special : सालों पुरानी दो पहिया व्हीकल को नहीं समझें कबाड़, बदलें Electric Vehicle में...इतने का आएगा खर्च

सालों पुरानी दो पहिया व्हीकल भी आपके काम की चीज है, इसे कबाड़ नहीं समझें. ऐसी दो पहिया गाड़ियों को (Electric Kit can be Installed in Old Two Wheelers) इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में बदल कर आप बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों से निजात पा सकते हैं. क्या है तरीका और कितना आएगा खर्च, यहां जानिए...

पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से गहलोत धारीवाल में नहीं पायलट में है दम, इसलिए कांटे की तरह चुभ रहे हैं सचिन -कटारिया

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पायलट के कारण नहीं बन पाई हमारी सरकार, पब्लिक सपोर्ट है उसके साथ, लेकिन बिना पायलट अब भाजपा बनाएगी सरकार. कटारिया ने कहा कि इस बात को हर कोई स्वीकार करता है कि सचिन पायलट के साथ उनके समाज का पूरा सपोर्ट पिछले चुनाव में रहा था.

कांग्रेस का पीएमओ पर आरोप, रघुवीर मीणा बोले- सुल्तान बावड़ी सीए ने नहीं आर्किटेक्ट्स ने साफ की थी

प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात (Udaipur in Mann ki Baat) में सुल्तान बावड़ी के बारे में बताया और कुछ युवाओं के अभूतपूर्व योगदान को सराहा था. इसके बाद अब सुल्तान की बावड़ी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

Agnipath Scheme Protest: 'अग्निपथ' के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू, जयपुर में खाचरियावास और महेश जोशी का केंद्र पर हमला

राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह (Agnipath Scheme agitation in Rajasthan) सोमवार से शुरू किया गया है. प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ओर योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के साथ इसे वापस लेने की मांग की जा रही है. राजधानी जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा नदारद रहे.

Pilot supporters on Gehlot: पायलट का सावन में अभिषेक होगा, जमीन पर बैठा आदमी कभी नहीं गिरता

राजस्थान में एक बार फिर साल 2020 में हुई सियासी उठापटक पर सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है. सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में सचिन पायलट का नाम लिया. इसके बाद पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुर्जर ने ट्वीट कर जवाब दिया. साथ ही आचार्य प्रमोद ने कहा कि विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण महीने में किया जाता है.

पुलिस से मारपीट के 5 साल पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेन्द्र पाल को जेल

पुलिस की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दर्ज कराए गए 5 साल पुराने मामले में सोमवार को न्यायालय में चालान पेश किया गया. अदालत ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. इसमें 8 आरोपियों को जमानत दे दी गई, जबकि चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र पाल वर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया (Court sent MLA husband to jail in Kota) गया.