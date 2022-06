पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से गहलोत धारीवाल में नहीं पायलट में है दम, इसलिए कांटे की तरह चुभ रहे हैं सचिन -कटारिया

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पायलट के कारण नहीं बन पाई हमारी सरकार, पब्लिक सपोर्ट है उसके साथ, लेकिन बिना पायलट अब भाजपा बनाएगी सरकार. कटारिया ने कहा कि इस बात को हर कोई स्वीकार करता है कि सचिन पायलट के साथ उनके समाज का पूरा सपोर्ट पिछले चुनाव में रहा था.

कांग्रेस का पीएमओ पर आरोप, रघुवीर मीणा बोले- सुल्तान बावड़ी सीए ने नहीं आर्किटेक्ट्स ने साफ की थी

प्रधानमंत्री ने रविवार को मन की बात (Udaipur in Mann ki Baat) में सुल्तान बावड़ी के बारे में बताया और कुछ युवाओं के अभूतपूर्व योगदान को सराहा था. इसके बाद अब सुल्तान की बावड़ी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

Agnipath Scheme Protest: 'अग्निपथ' के खिलाफ राजस्थान में कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू, जयपुर में खाचरियावास और महेश जोशी का केंद्र पर हमला

राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह (Agnipath Scheme agitation in Rajasthan) सोमवार से शुरू किया गया है. प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की ओर योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के साथ इसे वापस लेने की मांग की जा रही है. राजधानी जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा नदारद रहे.

Pilot supporters on Gehlot: पायलट का सावन में अभिषेक होगा, जमीन पर बैठा आदमी कभी नहीं गिरता

राजस्थान में एक बार फिर साल 2020 में हुई सियासी उठापटक पर सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है. सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में सचिन पायलट का नाम लिया. इसके बाद पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुर्जर ने ट्वीट कर जवाब दिया. साथ ही आचार्य प्रमोद ने कहा कि विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण महीने में किया जाता है.

पुलिस से मारपीट के 5 साल पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेन्द्र पाल को जेल

पुलिस की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दर्ज कराए गए 5 साल पुराने मामले में सोमवार को न्यायालय में चालान पेश किया गया. अदालत ने विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. इसमें 8 आरोपियों को जमानत दे दी गई, जबकि चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र पाल वर्मा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया (Court sent MLA husband to jail in Kota) गया.

सचिन पायलट को कभी निकम्मा कहा तो कभी षड्यंत्रकारी, लेकिन Pilot नीलकंठ बने हुए हैं...उनके धैर्य को धन्यवाद : राठौड़

पूर्व डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट को लेकर (Politics on Pilot) एक बार फिर राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है. शेखावत-पायलट के बारे में पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद मंत्री धारीवाल के दिए गए बयान पर भाजपा लगातार कांग्रेस और गहलोत सरकार पर हमलावर है. अब राजेंद्र राठौड़ ने पायलट के लिए बड़ी बात कही है.

Fashion Show in Jaipur : फैशन शो में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की पत्नी ने किया रैंप वॉक, कोटा डोरिया साड़ी को किया प्रमोट

जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम नवेश्रीति के दौरान फैशन शो का आयोजन किया. इसमें कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला की पत्नी शिवकुमार कल्ला ने कोटा की डोरिया साड़ी को प्रमोट करने के लिए रैंप वॉक (BD Kalla wife ramp walk in fashion show) किया. इस दौरान अन्य प्रतिभागियों ने रजवाड़ी कोटा डोरिया साड़ियां पहनकर हिस्सा लिया. ये नया उत्पाद है जिसे विशेष डिजाइन में तैयार किया गया है.

दावेदारी सब कर सकते हैं, मैं CM की रेस में नहीं...केंद्र के निर्णय में बाधक बनने वाले को मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा-कटारिया

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव (Rajasthan VidhanSabha Election) को लेकर भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जंग की बात पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि अंतिम निर्णय केंद्र करता है. इसमें बाधा बनने वाले को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा.

मिशन 2023 में जुटी भाजपा के लिए जुलाई माह रहेगा खास, संगठन मजबूती को लेकर होंगे यह काम

मिशन 2023 के लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी (BJP engaged in Mission 2023) हैं. बीजेपी ने पार्टी के लिए संगठनात्मक मजबूती की दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक से लेकर सबसे छोटी इकाई बूथ की मजबूती तक के लिए कई बड़े काम जुलाई से शुरू करने जा रही है. जिसमें अगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण के नाम पर पार्टी से जुड़े तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी एक जाजम पर जुटकर मिशन 2023 के लिए महामंथन करेंगे.

ना'पाक' हरकत : श्रीगंगानगर में फिर आई नशे की खेप...पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन के दो पैकेट गिराए

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हेरोइन के पैकेट गिराने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. ताजा मामला (Case of Dropping Heroin Through Drones) राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आया है, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पंजाब के तस्करों की निगाहें हैं. यही वजह है कि अब तस्कर लगातार पाकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगवाने के लिए साजिश रच रहे हैं.