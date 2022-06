गहलोत-धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में पायलट का लिया नाम तो पायलट कैम्प के नेताओं ने दिया ये जवाब

राजस्थान में एक बार फिर साल 2020 में हुई सियासी उठापटक पर सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है. सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में सचिन पायलट का नाम लिया. इसके बाद पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुर्जर ने ट्वीट कर जवाब दिया. साथ ही आचार्य प्रमोद ने कहा कि विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण महीने में किया जाता है.

Jodhpur: झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से युवक की मौत का मामला, 24 घंटे बाद शव उठाने पर बनी सहमति

जोधपुर में झोलाछाप डॉक्टर के कथित तौर पर गलत इंजेक्शन देने पर युवक की मौत (Youth dies due to injection of quacks) हो गई. मौत के 24 घंटे बाद शव उठाने की सहमति बनी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Rajasthan College Admission 2022: राजस्थान के 450 सरकारी कॉलेजों में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू

प्रदेश के करीब 450 सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू (Admission in Govt Colleges) हो गई है. पहली बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है. यही नहीं इस बार एडमिशन राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग (Rajasthan Higher Education Department) की ओर से जारी नई एडमिशन पॉलिसी के आधार पर होंगे. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस बार एडमिशन परसेंटाइल फॉर्मूला के बजाए परसेंटेज के आधार पर होंगे.

Suicide in Alwar: पति ने दिया तीन तलाक, 20 साल की विवाहिता ने की आत्महत्या

अलवर में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या (Suicide in Alwar) कर ली. मामले को लेकर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है. मृतका के परिजनों का कहना है कि उसके पति ने उसे तलाक (Triple Talaq Case in Alwar) दिया था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट, 30 जून तक मानसून के प्रवेश के आसार

Rajasthan Weather Update : राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है. इस बीच सोमवार से मौसम में परिवर्तन की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर (Mausam Kendra Jaipur) के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 27-28 जून से कहीं-कहीं बिजली चमकने और गिरने की संभावना है.

Jaipur Mandi Rate : कमजोर मांग से चना नरम, तेल मिलों में मांग बढ़ने से सरसों तेज

दाल की मांग कमजोर होने से जयपुर मंडी (Jaipur Mandi Rate) में चने में 25 रुपए क्विंटल की गिरावट रही. जबकि तेल मिलों में मांग बढ़ने से सरसों 100 रुपए क्विंटल तेज हो गई. इससे सरसों कच्ची घाणी तेल भी 150 रुपए क्विंटल महंगा हो गया. सामान्य कारोबार से सीड, अनाज और चीनी के भाव स्थिर रहे.

Jaipur SMS Hospital: चिकित्सकों ने 10 माह की बच्ची की बचाई जान, गले की गांठ का किया सफल ऑपरेशन

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में 10 माह की बच्ची का चिकित्सकों ने गले की गांठ (Operation of throat cyst of 10 month old in Jaipur) का सफल ऑपरेशन किया है. बच्ची को गांठ की वजह से खाने पीने में परेशानी हो रही थी. साथ ही बच्ची का वजन भी नहीं बढ़ रहा था. ऑपरेशन के बाद फिलहाल बच्ची स्वस्थ है.

Toy Train in Udaipur: झीलों की नगरी में फिर शुरू होगी टॉय ट्रेन, एक साथ 100 बच्चे ले सकेंगे आनंद

उदयपुर के गुलाब बाग में जल्द ही बच्चों और पर्यटकों के लिए टॉय-ट्रेन (Toy Train in Udaipur) चलने वाली है. इसको लेकर पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है. ये ट्रेन ज्ञानवर्धक गुफा, बर्ड पार्क से होकर गुजरेगी. साथ ही पर्यटक यहां कमल तलाई में नाव का भी लुत्फ उठा सकेंगे.

RU Registrar Order: यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों पर मीडिया से बातचीत पर लगाई पाबंदी...कुलाधिपति से शिकायत

राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर मीडिया से बातचीत पर पाबंदी का आदेश (RU Registrar Order) रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया है. इस पर विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के आजीवन सीनेट सदस्य डॉ. अखिल शुक्ला ने विश्वविद्यालय कुलाधिपति कलराज मिश्र को पत्र लिख रजिस्ट्रार को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की है.

पेट दर्द पर अस्पताल पहुंची थी किशोरी, जांच में निकली गर्भवती...बच्चे को जन्म देने के बाद रखने से किया इनकार, 9 माह पहले रेप की बात कबूली

प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल (pratapgarh district Hospital) में एक बच्चे को जन्म देने के बाद किशोरी ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया. पेट दर्द की शिकायत पर वह अस्पताल पहुंची थी. जांच में प्रेगनेंट होने की बात सामने आई थी. पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने 9 महीने पहले गांव में रेप होने (Minor Rape case came to light after having child in pratapgarh) की बात बताई. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.