Dhariwal Big Statement : सीएम गहलोत का कहना ठीक...पायलट और शेखावत मिले हुए हैं, मैंने खुद देखा है

कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने रविवार को कोटा दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना (shanti dhariwal support cm statement) सही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट मिले हुए हैं. हमने खुद यह देखा है.

गहलोत-धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में पायलट का लिया नाम तो पायलट कैम्प के नेताओं ने दिया ये जवाब

राजस्थान में एक बार फिर साल 2020 में हुई सियासी उठापटक पर सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है. सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में सचिन पायलट का नाम लिया. इसके बाद पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुर्जर ने ट्वीट कर जवाब दिया. साथ ही आचार्य प्रमोद ने कहा कि विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण महीने में किया जाता है.

Rathore Targets CM Gehlot : यदि सीएम के पास पायलट के खिलाफ प्रमाण है तो ACB में दायर मुकदमों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते...

प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया दी (Rathore hits back at CM Gehlot) है. राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट के खिलाफ प्रमाण हैं तो फिर वो एसीबी में दायर तीन मुकदमों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते. सचिन पर निशाना साधने पर राठौड़ ने सीएम को कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने जैसा भी बताया.

Suicide in Alwar: पति ने दिया तीन तलाक, 20 साल की विवाहिता ने की आत्महत्या

अलवर में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या (Suicide in Alwar) कर ली. मामले को लेकर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है. मृतका के परिजनों का कहना है कि उसके पति ने उसे तलाक (Triple Talaq Case in Alwar) दिया था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

RU Registrar Order: यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों पर मीडिया से बातचीत पर लगाई पाबंदी...कुलाधिपति से शिकायत

राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर मीडिया से बातचीत पर पाबंदी का आदेश (RU Registrar Order) रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया है. इस पर विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के आजीवन सीनेट सदस्य डॉ. अखिल शुक्ला ने विश्वविद्यालय कुलाधिपति कलराज मिश्र को पत्र लिख रजिस्ट्रार को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की है.

Seema Jakhar Case : तस्करों को पैसे लेकर भगाने का मामला, बर्खास्त सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ गिरफ्तार...

सिरोही में 10 लाख रुपए लेकर तस्कर को छोड़ने के मामले में बर्खास्त सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ (Sacked sub inspector Seema Jakhar arrested from Jodhpur) को सिरोही पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही अन्य बर्खास्त पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो सकती है. फिलहाल, सब इंस्पेक्टर से सरूपगंज पुलिस पूछताछ कर रही है.

चमकेंगी प्रदेश के प्रमुख शहरों में बनी पुरानी इमारतें, किया जाएगा रीडेवलपमेंट... शुरुआत जयपुर से

मुंबई की तर्ज पर अब प्रदेश के बड़े शहरों की प्राइम लोकेशन को रीडेवलप किया (Redevelopment in Rajasthan on the basis of Mumbai) जाएगा, जिससे उन जगहों को और भी बेहतरीन इस्तेमाल हो सके और व्यापारियों को सुविधा मिल सके. इसी नजरिए से जेडीए ने टोंक रोड स्थित नेहरू प्लेस को चुना गया है. इसके लिए यहां के व्यापारियों ने सहमति भी दे दी है.

Road Accident in Ajmer: ट्रेलर से टकराई रोडवेज बस, 10 से अधिक यात्री घायल

जिले के किशनगढ़-भीलवाड़ा रोड पर सोमवार को एक रोडवेज बस ट्रेलर से टकरा गई. हादसे (Road Accident in Ajmer) में करीब 10 से अधिक लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं आज! चेक करें यहां

आज पेट्रोल के ताजा रेट्स जारी किए गए (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात ये है कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. केन्द्र की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया. इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है.

Rajasthani Traditional Arts : महज रुचि का विषय बन कर रह गया जयपुर चित्रकारी, चित्रकार रिक्शा चलाने और चौकीदारी करने को मजबूर

विकास के पथ पर बढ़ते शहर में लोक कलाएं कहीं लुप्त होती जा रही हैं. राजधानी जयपुर (Rajasthani Traditional arts) में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लोक कलाओं को जीवित रखा है. उन्हीं में से एक हैं वैदिक चित्रकार रामू रामदेव, जिन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में वैदिक चित्रकारी के बारे में बता की.