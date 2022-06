Deepender Hudda in Jaipur: पायलट के सवाल पर चुप्पी, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर बोले हुड्डा...भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी

राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को जयपुर में प्रेसवार्ता के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत औऱ पायलट के मामले में कुछ भी बोलने (hudda no answer on pilot matter) से इनकार किया लेकिन महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी.

Dhariwal Big Statement : सीएम गहलोत का कहना ठीक...पायलट और शेखावत मिले हुए हैं, मैंने खुद देखा है

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मिले हुए होने की बात को स्वीकारा है. धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ठीक (shanti dhariwal support cm statement) ही कहते हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. मैं उनकी बात से सहमत हूं. हमने तो खुद यह देखा है.

Rathore Targets CM Gehlot : यदि सीएम के पास पायलट के खिलाफ प्रमाण है तो ACB में दायर मुकदमों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते...

प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया दी (Rathore hits back at CM Gehlot) है. राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट के खिलाफ प्रमाण हैं तो फिर वो एसीबी में दायर तीन मुकदमों पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते. सचिन पर निशाना साधने पर राठौड़ ने सीएम को कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देने जैसा भी बताया.

RU Registrar Order: यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों पर मीडिया से बातचीत पर लगाई पाबंदी...कुलाधिपति से शिकायत

राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर मीडिया से बातचीत पर पाबंदी का आदेश (RU Registrar Order) रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया है. इस पर विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के आजीवन सीनेट सदस्य डॉ. अखिल शुक्ला ने विश्वविद्यालय कुलाधिपति कलराज मिश्र को पत्र लिख रजिस्ट्रार को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की है.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जोनल मीट, मंत्री ममता भूपेश ने कहा- योजनाओं के लिए केंद्र सरकार नहीं दे रही पैसा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जोनल मीट (Ministry of Women and Child Development Zonal Meet) का जयपुर में रविवार को आयोजन किया गया. इस दौरान मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार (mamta bhupesh target central government) पर हमला बोला है. ममता भूपेश ने कहा कि योजनाओं के लिए केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे रही है.

ई-रिक्शा से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की सैर कर सकेंगे सैलानी...जल्द शुरू हो सकती है सुविधा

केवलादे राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आने वाले सैलानियों की संख्या को देखत हुए घना प्रशासन ने ई-रिक्शा की सुविधा में विस्तार की योजना बनाई है. ऐसे में आने वाले सीजन में पर्यटकों को उद्यान की सैर के लिए रिक्शे की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा. घना प्रशासन 30 नए ई-रिक्शे का प्रस्ताव (e rickshaw facility in Keoladeo National Park) तैयार कर मुख्यालय भेजा गया है.

Seema Jakhar Case : तस्करों को पैसे लेकर भगाने का मामला, बर्खास्त सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ गिरफ्तार...

सिरोही में 10 लाख रुपए लेकर तस्कर को छोड़ने के मामले में बर्खास्त सब इंस्पेक्टर सीमा जाखड़ (Sacked sub inspector Seema Jakhar arrested from Jodhpur) को सिरोही पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही अन्य बर्खास्त पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो सकती है. फिलहाल, सब इंस्पेक्टर से सरूपगंज पुलिस पूछताछ कर रही है.

Suicide in Alwar: पति ने दिया तीन तलाक, 20 साल की विवाहिता ने की आत्महत्या

भिवाड़ी में एक विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खा कर आत्महत्या कर ली. इस मामले पर मृतिका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए (Suicide In Alwar ) हैं. फिलहाल इस मामले की जांच पुलि. कर रही है.

Petrol Diesel Price: पेट्रोल डीजल के दाम क्या हैं आज! चेक करें यहां

आज पेट्रोल के ताजा रेट्स जारी किए गए (Petrol Diesel Price in Rajasthan) हैं. उपभोक्ताओं के लिए अच्छी बात ये है कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. केन्द्र की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वैट कम कर दिया. इसके बाद प्रदेश में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है. अब जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपए और डीजल 93.72 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है. रेट स्थिर बने हुए हैं.

Jaipur SMS Hospital: चिकित्सकों ने 10 माह की बच्ची की बचाई जान, गले की गांठ का किया सफल ऑपरेशन

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में 10 माह की बच्ची का चिकित्सकों ने गले की गांठ (Operation of throat cyst of 10 month old in Jaipur) का सफल ऑपरेशन किया है. बच्ची को गांठ की वजह से खाने पीने में परेशानी हो रही थी. साथ ही बच्ची का वजन भी नहीं बढ़ रहा था. ऑपरेशन के बाद फिलहाल बच्ची स्वस्थ है.