पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से गहलोत धारीवाल में नहीं पायलट में है दम, इसलिए कांटे की तरह चुभ रहे हैं सचिन -कटारिया

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सचिन पायलट का नाम लेकर दिए गए बयान के बाद गरमाई सियासत के बीच अब नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी कूद गए हैं. हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और फिर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के पायलट को लेकर आए बयान पर कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट के पास पब्लिक सपोर्ट है (Gulabchand Kataria commented on Sachin Pilot) जबकि गहलोत और धारीवाल में कोई दम नहीं. यही कारण है कि वो मुख्यमंत्री की नजरों में कांटे के समान चुभ रहे हैं, जिसे गहलोत निकालकर फेंकना चाहते हैं ताकि निरंकुश राज कर सकें.

कांग्रेस का पीएमओ पर आरोप, रघुवीर मीणा बोले- सुल्तान बावड़ी सीए ने नहीं आर्किटेक्ट्स ने साफ की थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90वें मन की बात में राजस्थान के उदयपुर की सुल्तान बावड़ी का जिक्र (Udaipur in Mann ki Baat) किया था. मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में झीलों की नगरी के युवाओं की तारीफ की थी. लेकिन अब सुल्तान की बावड़ी को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है. रघुवीर मीणा ने ट्वीट कर कहा कि आज पीएम मोदी द्वारा मन की बात में उदयपुर का जिक्र करते हुए विचार व्यक्त किए उसे सुन आश्चर्यचकित हूं. बेदला उदयपुर में सुल्तान बावड़ी की सफाई की शुरुआत सीए ने नहीं आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा और उनके आर्किटेक्ट साथियों ने की थी.

गहलोत-धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में पायलट का लिया नाम तो पायलट कैम्प के नेताओं ने दिया ये जवाब

राजस्थान में एक बार फिर साल 2020 में हुई सियासी उठापटक पर सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है. सीएम अशोक गहलोत और कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान में सरकार गिराने के प्रयास में सचिन पायलट का नाम लिया. इसके बाद पायलट कैंप के विधायक इंद्राज गुर्जर ने ट्वीट कर जवाब दिया. साथ ही आचार्य प्रमोद ने कहा कि विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण महीने में किया जाता है.

Gang Rape in Jaipur: इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बच्ची के साथ गैंगरेप, प्रेग्नेंट हुई तो हुआ खुलासा

राजधानी में सातवीं कक्षा की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला (Gang Rape in Jaipur) सामने आया है. बच्ची ने जब पेट में दर्द की शिकायत की तो उसकी मां उसे अस्पताल लेकर गई. जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे गर्भवती बताया. इस मामले को लेकर बच्ची की मां ने रविवार को थाने में पहुंचकर 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी. बच्ची के मेडिकल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Jodhpur: झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से युवक की मौत का मामला, 24 घंटे बाद शव उठाने पर बनी सहमति

जोधपुर में झोलाछाप डॉक्टर के कथित तौर पर गलत इंजेक्शन देने पर युवक की मौत (Youth dies due to injection of quacks) हो गई. मौत के 24 घंटे बाद शव उठाने की सहमति बनी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Rajasthan College Admission 2022: राजस्थान के 450 सरकारी कॉलेजों में आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू

प्रदेश के करीब 450 सरकारी कॉलेजों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू (Admission in Govt Colleges) हो गई है. पहली बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है. यही नहीं इस बार एडमिशन राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग (Rajasthan Higher Education Department) की ओर से जारी नई एडमिशन पॉलिसी के आधार पर होंगे. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस बार एडमिशन परसेंटाइल फॉर्मूला के बजाए परसेंटेज के आधार पर होंगे.

Suicide in Alwar: पति ने दिया तीन तलाक, 20 साल की विवाहिता ने की आत्महत्या

अलवर में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या (Suicide in Alwar) कर ली. मामले को लेकर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया है. मृतका के परिजनों का कहना है कि उसके पति ने उसे तलाक (Triple Talaq Case in Alwar) दिया था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट, 30 जून तक मानसून के प्रवेश के आसार

Rajasthan Weather Update : राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है. इस बीच सोमवार से मौसम में परिवर्तन की संभावना है. मौसम केंद्र जयपुर (Mausam Kendra Jaipur) के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 27-28 जून से कहीं-कहीं बिजली चमकने और गिरने की संभावना है.

Jaipur SMS Hospital: चिकित्सकों ने 10 माह की बच्ची की बचाई जान, गले की गांठ का किया सफल ऑपरेशन

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में 10 माह की बच्ची का चिकित्सकों ने गले की गांठ (Operation of throat cyst of 10 month old in Jaipur) का सफल ऑपरेशन किया है. बच्ची को गांठ की वजह से खाने पीने में परेशानी हो रही थी. साथ ही बच्ची का वजन भी नहीं बढ़ रहा था. ऑपरेशन के बाद फिलहाल बच्ची स्वस्थ है.

RU Registrar Order: यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों पर मीडिया से बातचीत पर लगाई पाबंदी...कुलाधिपति से शिकायत

राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर मीडिया से बातचीत पर पाबंदी का आदेश (RU Registrar Order) रजिस्ट्रार की ओर से जारी किया गया है. इस पर विरोध जताते हुए विश्वविद्यालय के आजीवन सीनेट सदस्य डॉ. अखिल शुक्ला ने विश्वविद्यालय कुलाधिपति कलराज मिश्र को पत्र लिख रजिस्ट्रार को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की है.