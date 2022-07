कांग्रेस की जनसुनवाई में हंगामा, मंत्री धारीवाल पर भड़के पार्षद...चेयरमैन के खिलाफ जांच अटका कर रखने का लगाया आरोप

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंत्री शांति धारीवाल की जनसुनवाई में पहुंचे भीलवाड़ा के शाहपुरा के पार्षदों ने जमकर (ruckus in pcc public hearing) हंगामा किया. नगरपालिका के चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धारीवाल से बात करनी चाही. लेकिन धारीवाल ने बात नहीं की, इस पर पीसीसी में पार्षदों ने मंत्री धारीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए.

उधार का घी पी रहा है राजस्थान, हर शख्स पर ₹71 हजार का कर्जा...सियासी फायदे में बंट रही है रेवड़ी

रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में राजस्थान सरकार के आर्थिक प्रबंधन (Rajasthan financial conditions) की पोल खुल कर रह गई है. रिपोर्ट में पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों का जिक्र है, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं. बता दें, राज्य के प्रत्येक नागरिक पर साल 2019 में ₹38,782 का कर्ज था जो आज करीब 71 हजार रुपए का कर्ज हो चुका है क्योंकि इसमे 82 हज़ार करोड़ रुपये का गारंटेड लोन भी शामिल है.

UN Peacekeeping Mission : कांगो में हुई हिंसक घटना में बाड़मेर के सांवलाराम बिश्नोई का निधन...

कांगो में मंगलवार को हुई हिंसक घटना में (Congo Protests in Congo) संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों का निधन हो गया था. इनमें से एक जवान राजस्थान के बाड़मेर जिले के सांवलाराम बिश्नोई हैं, जिनका निधन हो गया है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल है.

पिण्डवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भाजपा के तीन पार्षद पार्टी से निष्कासित

सिरोही में पिंडवाड़ा नगरपालिका (Pindwara Municipality sirohi) में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने वाले तीनों पार्षदों (Three BJP councilors expelled from the party) को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है. इनमें कैलाश रावल, चंपत मेवाड़ा व सुरेंद्र मेवाड़ा के नाम शामिल हैं.

Ashok Gehlot On ED: सीएम हैरान, बोले- जिस एजेंसी का सक्सेस रेट .5 प्रतिशत वो CBI से भी ज्यादा पावरफुल

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईडी के आतंक से हैरान हैं. उन्हें लगता है कि एजेंसी की सफलता का रेट नाम मात्र का है (Ashok Gehlot On ED) लेकिन जिस गति से वो पूछताछ कर रही है या उस पर भरोसा जताया जा रहा है लग रहा है जैसे सीबीआई भी पिछड़ गई गई है.

हरियाली अमावस्या पर बन रहा विशेष योग...पितरों के मोक्ष के लिए लगाएं नीम, पीपल और आम के पौधे

इस बार हरियाली अमावस्या पर विशेष योग (Hariyali Amavasya in Sawan month) बन रहा है. गुरुवार का दिन होने के साथ ही पुष्य नक्षत्र होने पर इस अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना फलदायी होगा. इससे पितरों के लिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाता है.

OMG! 13 फीट के अजगर ने किया श्वान का शिकार और फिर पूरा निगल गया...देखें VIDEO

कोटा के थर्मल इलाके में एक 13 फीट लंबा रॉक पाइथन (अजगर) आने का मामला सामने आया है. जिसने वहां से गुजर रहे श्वान का भी शिकार किया हुआ था. इसको देखकर थर्मल के कार्मिक सहम गए और उन्होंने स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया. लेकिन गोविंद शर्मा ने अजगर के शिकार करने की अवस्था में होने के चलते उसे रेस्क्यू नहीं किया, साथ ही उसी अवस्था में उसको रहने दिया. जिसके बाद अजगर ने शिकार किए श्वान को (Python Hunted Dog in Kota) पूरा निगल लिया और बाद में थर्मल से सटे फॉरेस्ट एरिया में चला गया. थर्मल के कार्मिकों का कहना है कि पहले भी इस तरह से रॉक पाइथन यहां आते रहे हैं.

Rain havoc in Rajasthan: झमाझम बारिश आमजन के लिए बन रही आफत, कई जिलों में जारी रहेगा तेज बारिश का दौर

प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है. प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं. इसके चलते कई ट्रेनें के संचालन में बदलाव किया गया है. कुछ जगहों पर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. जोधपुर, भीलवाड़ा, जालौर में स्थिति बाढ़ जैसी बन गई (Flood like situation in districts of Rajasthan) है. मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

Heavy Rainfall In Jodhpur: टूटा रिकॉर्ड, 2 दिन में 80 फीसदी बारिश से लोग बेहाल...बस फंसी...रेल की पटरियां हवा में झूली

कलेक्टर के मुताबिक लोगों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम चल रहे हैं (heavy Rainfall in Jodhpur). वहां आने वाली शिकायत पर तुरंत काम हो रहा है. प्रशासन की ओर से इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है.

Gold Smuggling at Jaipur Airport: सीकर के शख्स ने 10 हजार की खातिर छुपाया 52 लाख का सोना, कस्टम विभाग ने पकड़ा

यात्री दुबई से फ्लाइट के अंदर सीट के नीचे सोना छुपाकर लाया था (Gold Smuggling at Jaipur Airport). चेकिंग के दौरान सोने का बिस्किट बरामद हुआ. कस्टम विभाग की टीम ने बीती देर रात यात्री को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है. बरामद सोने की कीमत करीब 52.10 लाख रुपये बताई जा रही है.