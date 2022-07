Mining In Bharatpur: कांग्रेस राज में ही मंत्री पुत्र ने खरीदी थी 2 खान, प्रभाव आया आड़े...दोगुनी गति से खोद डाला पहाड़

संत विजय दास के आत्मदाह ने माइनिंग के खेल पर से परदा उठाना शुरू कर दिया है (Mining In Bharatpur). भले ही कागजों के जरिए इस खुदाई को लीगल बताया जा रहा हो लेकिन जो भी, जिस तरह हो रहा है उससे सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी कम नहीं होती है. वो सत्ता में हैं तो जवाबदेही भी उनकी है (Mine Game In Bharatpur). खासकर तब जब इसमें मंत्री पुत्र के नाम की चौतरफा चर्चा है.

स्कूलों में शिक्षकों को संविदा पर लगाने का फैसला बेरोजगारों को नहीं आया रास, कहा - राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर

विद्या संबल योजना के तहत सरकारी स्कूल, आवासीय स्कूल और छात्रावासों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने का आदेश प्रदेश के युवा बेरोजगारों को रास नहीं आ रहा है. उनका कहना है कि राज्य सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10 हजार भर्ती की बजट घोषणा तो की है, लेकिन वहां शिक्षकों को संविदा पर लगाया जा रहा है. इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर है.

Theft in dausa: एक ही रात में 8 चोरी की वारदातों से इलाके में सनसनी

दौसा जिले में चोरों ने मंगलवार रात आठ अलग-अलग दुकानों के ताले तोड़ कर चोरी की वारदात को (Theft in 8 shops in Dausa ) अंजाम दिया. दौसा जिला मुख्यालय पर हुई इन घटनाओं के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. इस मामले को लेकर दौसा के व्यापारियों में पुलिस के प्रति नाराजगी देखने को मिली.

Jodhpur Mine Pit Incident: 4 बच्चों की मौत पर CM ने जताया अफसोस, किया ट्वीट...पीड़ित परिजनों को मिलेंगे ₹5-5 लाख

भरतपुर जिले में खनन के विरोध में एक संत विजय दास ने आत्मदाह कर लिया (Jodhpur Mine Pit Incident). संत की मौत का मामला अभी ठंडा भी नही हुआ था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में मंगलवार को अवैध खनन का शिकार 4 मासूम हो गए. बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर जेसीबी मशीन से खनन के लिए गड्ढा खोदा गया था (illegal Mining In Jodhpur).

उधार का घी पी रहा है राजस्थान, हर शख्स पर ₹71 हजार का कर्जा...सियासी फायदे में बंट रही है रेवड़ी

रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में राजस्थान सरकार के आर्थिक प्रबंधन (Rajasthan financial conditions) की पोल खुल कर रह गई है. रिपोर्ट में पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों का जिक्र है, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं. बता दें, राज्य के प्रत्येक नागरिक पर साल 2019 में ₹38,782 का कर्ज था जो आज करीब 71 हजार रुपए का कर्ज हो चुका है क्योंकि इसमे 82 हज़ार करोड़ रुपये का गारंटेड लोन भी शामिल है.

Gold Smuggling at Jaipur Airport: सीकर के शख्स ने 10 हजार की खातिर छुपाया 52 लाख का सोना, कस्टम विभाग ने पकड़ा

यात्री दुबई से फ्लाइट के अंदर सीट के नीचे सोना छुपाकर लाया था (Gold Smuggling at Jaipur Airport). चेकिंग के दौरान सोने का बिस्किट बरामद हुआ. कस्टम विभाग की टीम ने बीती देर रात यात्री को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है. बरामद सोने की कीमत करीब 52.10 लाख रुपये बताई जा रही है.

Rain in Jodhpur: रातभर में 64 एमएम बरसा पानी, मकान ढहने से एक की मौत

जोधपुर में मौसम विभाग ने मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक 64 एमएम की बारिश (Rain in Jodhpur) दर्ज की है. इसकी वजह से शहर के प्राचीन जल स्त्रोत रानीसर और पदमसर ओवर फ्लो हो गए. इस दौरान शहर में तीन अलग-अलग हादसे भी देखने को मिले.

जनता ने इस निकम्मी सरकार को बदलने का मन बना लिया है, चुनाव में भाजपा का चेहरा होगा कमल- तरुण चुघ

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुघ का कहना है कि प्रदेश की जनता ने गहलोत सरकार को बदलने का मन बना लिया है. यह बदलाव भाजपा की लीडरशिप में होगा. प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चुनावी चेहरे पर चुघ ने कहा कि चेहरा भाजपा और कमल का निशान (Tarun Chugh on BJP face in election 2023) होगा.

सोलर पैनल के लिए आईआईटी जोधपुर ने विकसित की सेल्फ क्लिनिंग कोटिंग...सफाई की चुनौती अब होगी आसान

प्राकृतिक उर्जा स्त्रोत में प्रमुख सौर उर्जा के पूरे देश में हजारों किलो वाट के प्लांट लगे हैं. इन प्लांट में लगने वाली सोलर प्लेट को हमेशा साफ रखना सबसे बडी चुनौती (self cleaning coating for solar panels) है. लेकिन इस चुनौती को अब आसान बनाया गया है. आईआईटी जोधपुर की ओर से विकसित इसे सेल्फ क्लिनिंग कोटिंग ने. इस तकनीकी की अवधारणा लोट्सलीफ से ली गई है.

बीकानेर में नकली नोट के मामले में एसओजी कर रही आरोपियों से पूछताछ...एक आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर

बीकानेर जिले में नकली नोट के मामले में एसओजी लगातार पूछताछ कर रही (Interrogation of the accused doing SOG) है. एसओजी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पता लगाने में जुटी है. वहीं हरियाणा से गिरफ्तार किए गए आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.