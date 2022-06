Cyber Fraud In Jaipur: साइबर ठगों ने राज्यपाल के प्रमुख सचिव को भी नहीं छोड़ा, नाम और फोटो का इस्तेमाल कर किया ठगने का प्रयास... नासिक से जुड़े तार!

जिस नंबर का प्रयोग कर सुबीर कुमार की फेक प्रोफाइल बनाई गई (Cyber Fraud On Governor Principal Secretary Name) है. उस नंबर को ट्रूकॉलर पर सर्च करने पर खारदी, नागपुर निवासी फिरोज शेख का नाम आ रहा है. यानी कि सिम कार्ड नागपुर में जारी किया गया है, हालांकि साइबर ठगों ने जिन दस्तावेज का इस्तेमाल कर सिम कार्ड जारी करवाया है वह दस्तावेज फर्जी हैं या नहीं इसकी पड़ताल की जा रही है.

Nadbai Police Attacked: दबिश देने गई पुलिस पर हमला, आरोपी ने कॉन्स्टेबल के पेट में मारा चाकू

पॉक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने हमला (Constable Attacked By Accused In Nadbai) किया. कॉन्स्टेबल के पेट में उसने चाकू से वार किया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जबकि घायल कॉन्स्टेबल हरगोपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Joshi Vs Shekhawat On Twitter: ERCP और फोन टैपिंग मामले को लेकर ट्विटर पर भिड़े महेश जोशी और शेखावत

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर पर प्रदेश के दो दिग्गज काफी देर तक भिड़े (Twitter War Over Phone Tapping Issue). एक तरफ केन्द्रीय मंंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत थे तो दूसरी तरफ प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी. बात सीएम अशोक गहलोत के एक ट्वीट से निकली तो दूर तलक गई!

Bar Council Of Rajasthan: भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलो पर विमर्श, लिया फैसला- सीएम से मिल राजस्व अदालत के प्रकरण को लेकर करेंगे खास अनुरोध

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक (Bar Council Of Rajasthan Convene general Meeting) शनिवार को सुनील बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इसमें 4 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया.

MP Ghanshyam Tiwadi In Ajmer: पीएम मोदी को बताया नीलकंठ, कांग्रेस पर कसा तंज...बोले- रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई

नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी शनिवार को अजमेर में थे (MP Ghanshyam Tiwadi In Ajmer). इस दौरान उन्होंने भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद किया, आपातकाल के काले अध्याय की पोल खोलने की कोशिश की और खुद को उस दौर का पीड़ित बताया.

Affordable coaching in Kota : कोटा के महंगे कोचिंग संस्थानों को चुनौती दे रहे नए संस्थान, लाखों की जगह कुछ हजार ही ले रहे फीस

इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए विख्यात कोटा में अब नया ट्रेंड देखने को मिला (Lesser fees for medical and engineering exam coaching in Kota) है. अमूमन लाखों रुपए लेकर कोचिंग देने की परंपरा को तोड़ते हुए दो संस्थानों ने कुछ हजारों में कोचिंग देने की शुरुआत की है. इससे बच्चे और पेरेंट्स काफी खुश हैं. इन संस्थानों का कहना है कि उन्होंने तामझाम के खर्चों में कटौती कर फीस कम की है.

Pani wale Baba of Jaipur: पानी वाले बाबा का सेवा ही धर्म...40 साल से नि:शुल्क प्याऊ लगाकर बुझा रहे राहगीरों की प्यास

जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित महाराज के ठंडे प्याऊ पर हर राहगीर अपनी प्यास बुझाने (Pani wale Baba of Jaipur) पहुंचता है. करीब 40 वर्ष पहले शुरू की गई इस सेवा ने महाराज को पानी वाले बाबा बना दिया. पानी वाले बाबा का वैसे कोई नाम नहीं और न ही कोई परिवार है. पर ये सेवा ही उनकी पहचान बन चुकी है और पूरा शहर उनका परिवार.

Mushroom farming in Udaipur: मैकेनिकल इंजीनियर की व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ शुरू किया स्टार्ट अप, मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे अर्चित

इन दिनों युवा इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद खेती-किसानी में भी अपने करिअर को नया आयाम दे रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की खेती की ओर इनकी दिलचस्पी बढ़ी है. उदयपुर के अर्चित दशोरा ने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग (mechanical engineer archit making profit from mushroom farming) के बाद एमएनसी की नौकरी छोड़ मशरूम की खेती शुरू की और आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

MTS LDC Exam 2022: डमी अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, चयनित अभ्यर्थी की जॉइनिंग के दौरान हुआ खुलासा

MTS LDC Exam 2022 में छद्म पहचान के साथ बैठे अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करना शुरू किया है और डमी कैंडिडेट्स की तलाश की जा रही है.

International Day Against Drug Abuse: उड़ता राजस्थान! यहां युवाओं को नशे के दलदल से निकालने में आड़े आ रहे Modern Drugs

नशे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चिंता व्यक्त की जा रही है. नशे के चलते होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए ही 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस (International Day Against Drug Abuse) मनाया जाता है. प्रदेश में नशे के सौदागरों को पकड़ने की जुगत तो होती है लेकिन इसका परिणाम उत्साहजनक नहीं है, आखिर कारण क्या है? आइए जानते हैं...