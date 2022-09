सोनिया गांधी ने कमलनाथ को बुलाया दिल्ली, क्या मिलेगी पार्टी की कमान?

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी और राजस्थान में विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुला लिया है. अचानक दिल्ली से बुलावा आने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि यदि अशोक गहलोत के नाम पर विवाद होता है तो कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

प्रशांत बैरवा ने पायलट को पार्टी का फ्यूचर बताया

राजस्थान राजनीतिक संकट (Rajasthan Political Crisis) के बीच कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा कि चाहे किसी भी ग्रुप से मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के भविष्य हैं.

पायलट की राह में रोड़ा बने सीएम गहलोत, दांव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री की कुर्सी

राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल (Political tussle in Rajasthan Congress) रहा, क्योंकि गहलोत बनाम पायलट के बीच जारी (Political battle between Gehlot vs Pilot) सियासी खींचतान की सारी हदे पार हो चुकी हैं. गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी सौंपने के मूड में नहीं है तो वहीं, पार्टी शीर्ष नेतृत्व पायलट के साथ है. यही कारण है कि अब प्रदेश कांग्रेस और आलाकमान आमने-सामने हैं.

MLA मलिंगा बोले- अल्पमत में है सरकार, मध्यावधि चुनाव की मांग

राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट (Rajasthan Congress Crisis) के बीच विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है. विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने मध्यावधि चुनाव की मांग की है. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा कि आलाकमान को चाहिए कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, उनके इस्तीफे स्वीकार करें.

विधायकों की पैरलल मीटिंग को माकन ने अनुशासनहीनता बताया, गहलोत पर भी उठाए सवाल

राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट (Rajasthan Political Crisis) के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अशोक गहलोत गुट के विधायकों की बैठक (congress legislature party meeting) को अनुशासनहीनता करार दिया है. अजय माकन ने कहा है कि आगे देखते हैं कि उन पर क्या कार्रवाई होती है.

राजस्थान के नेताओं को इस कांग्रेस नेता ने दी सीख, कहा- राहुल गांधी से क्यों नहीं सीखते

राजस्थान सियासी संकट पर मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर अपनी राय जाहिर (Margaret Alva on Rajasthan political crisis) की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेताओं को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए.

Doctor Suicide in Jodhpur: रेजिडेंट डॉक्टर ने किया सुसाइड, ये है कारण

जोधपुर जिले के मथुरादास माथुर अस्पताल के पीजी हॉस्टल में एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर (Doctor Suicide in Jodhpur) ली. साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स कमरे का दरवाजा तोड़कर डॉक्टर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो चुकी थी.

City Lifeline: भुजिया के तीखेपन और रसगुल्ले की मिठास ने कारोबार को दी रफ्तार, 7 हजार करोड़ का है टर्नओवर

बीकानेर का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण यहां की सांस्कृतिक विरासत और भुजिया का तीखापन व रसगुल्ले की मिठास (Bikaneri Bhujia and Rasgulla) है. यहां आने वाला हर सैलानी भुजिया और रसगुल्ले का जायका लिए बिना नहीं जाता. रियासतकाल में 1877 में शुरू हुआ ये कारोबार आज शिखर पर परचम लहरा रहा है. बीकानेर की आर्थिक धुरी कही जाने वाली भुजिया और रसगुल्ला कारोबार की वर्तमान में करीब 7 हजार करोड़ का टर्न ओवर है.

मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ता राजस्थान!...संकट में कांग्रेस सरकार

राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट (Rajasthan Political Crisis) में है और मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है. 76 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप (Congress MLAs resignation) दिया है. कांग्रेस के नेताओं के अनुसार यह संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में अब ये विधायक आलाकमान से सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं. वहीं, दोपहर 2 बजे खड़गे और माकन दिल्ली लौट जाएंगे.

Road Accident in Tonk: अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, 4 की मौत...2 घायल

टोंक जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 52 पर रविवार देर रात एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराकर एक ट्रक में जा (Road Accident in Tonk) घुसी. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि दो अन्य लोग घायल हैं.