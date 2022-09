माकन-खड़गे सोनिया गांधी को सौंपेंगे राजस्थान की रिपोर्ट, दिल्ली में होगा मुलाकातों का दौर तेज

राजस्‍थान में चल रहे सियासी संकट के बारे में रिपोर्ट राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और राजस्थान कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अंतरिम अध्‍यक्ष सोनिया गांधी को (Report of Rajasthan Political crisis) सौपेंगे. वहीं कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी हाईकमान अब राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर तल्खी के मूड में है.

Rajasthan Politics: पार्टी में अनुशासन जरूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगी वह सभी को मानना होगा- खड़गे

राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है. दिल्ली से आए ऑब्जर्वर विधायकों के विरोध के बाद बिना मीटिंग किए ही दिल्ली लौट गए. मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों के रवैये को लेकर कहा कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जो भी निर्णय लेती हैं, उसे (Mallikarjun Kharge on Rajasthan congress) सभी को मानना होगा.

Rajasthan Political Crisis : कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बीच बीजेपी और राज्यपाल की भूमिका पर सबकी निगाहें

कांग्रेस में नए सीएम फेस को लेकर जारी सियासी घमासान (Controversy over new CM face in Congress) के बीच बीजेपी और राज्यपाल की भूमिका पर अब सबकी निगाहें टिकी है. बीजेपी भले ही मौजूदा घटनाक्रम से खुद को अलग बता रही हो, लेकिन बीजेपी को भी सही मौके की तलाश है. वहीं, राजभवन फिलहाल नियमों से बंधा (Raj Bhavan is tied in rules) है और बिना किसी की मांग के राज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप की स्थिति में नहीं है.

सोनिया गांधी ने कमलनाथ को बुलाया दिल्ली, क्या मिलेगी पार्टी की कमान?

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी और राजस्थान में विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुला लिया है. अचानक दिल्ली से बुलावा आने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि यदि अशोक गहलोत के नाम पर विवाद होता है तो कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है.

प्रशांत बैरवा ने पायलट को पार्टी का फ्यूचर बताया

राजस्थान राजनीतिक संकट (Rajasthan Political Crisis) के बीच कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा ने कहा कि चाहे किसी भी ग्रुप से मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के भविष्य हैं.

पायलट की राह में रोड़ा बने सीएम गहलोत, दांव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री की कुर्सी

राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल (Political tussle in Rajasthan Congress) रहा, क्योंकि गहलोत बनाम पायलट के बीच जारी (Political battle between Gehlot vs Pilot) सियासी खींचतान की सारी हदे पार हो चुकी हैं. गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी सौंपने के मूड में नहीं है तो वहीं, पार्टी शीर्ष नेतृत्व पायलट के साथ है. यही कारण है कि अब प्रदेश कांग्रेस और आलाकमान आमने-सामने हैं.

MLA मलिंगा बोले- अल्पमत में है सरकार, मध्यावधि चुनाव की मांग

राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट (Rajasthan Congress Crisis) के बीच विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है. विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने मध्यावधि चुनाव की मांग की है. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए गिर्राज सिंह मलिंगा ने कहा कि आलाकमान को चाहिए कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, उनके इस्तीफे स्वीकार करें.

विधायकों की पैरलल मीटिंग को माकन ने अनुशासनहीनता बताया, गहलोत पर भी उठाए सवाल

राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट (Rajasthan Political Crisis) के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अशोक गहलोत गुट के विधायकों की बैठक (congress legislature party meeting) को अनुशासनहीनता करार दिया है. अजय माकन ने कहा है कि आगे देखते हैं कि उन पर क्या कार्रवाई होती है.

राजस्थान के नेताओं को इस कांग्रेस नेता ने दी सीख, कहा- राहुल गांधी से क्यों नहीं सीखते

राजस्थान सियासी संकट पर मार्गरेट अल्वा ने ट्वीट कर अपनी राय जाहिर (Margaret Alva on Rajasthan political crisis) की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य के वरिष्ठ नेताओं को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्हें राहुल गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए.

मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ता राजस्थान!...संकट में कांग्रेस सरकार

राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट (Rajasthan Political Crisis) में है और मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है. 76 विधायकों ने अपना इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को सौंप (Congress MLAs resignation) दिया है. कांग्रेस के नेताओं के अनुसार यह संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में अब ये विधायक आलाकमान से सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं. वहीं, दोपहर 2 बजे खड़गे और माकन दिल्ली लौट जाएंगे.