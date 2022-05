Police On Wife beating Husband Video: पति को पीटने वाली पत्नी को पुलिस करेगी पाबंद, वीडियो हो रहा वायरल...अदालत में पेश होगी जांच रिपोर्ट

भिवाड़ी में प्रिंसिपल पति को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने वाली पत्नी को पुलिस ने घरेलू हिंसा में दोषी (woman found guilty for beating husband in Bhiwadi) माना है. पति की पत्नी द्वारा पिटाई का वीडियों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीड़ित पति ने जब मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द जाहिर किया तो इस मामले पर पुलिस हरकत में आई. पुलिस आरोपी महिला के खिलाफ आज न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश करेगी.

Hanuman Beniwal On Kalwar Attack: गाड़ी में आए बदमाशों ने 3 युवकों पर किया था जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने कालवाड़ थाने का किया घेराव... सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर हमले पर जताया विरोध

कालवाड़ थाना इलाके में बुधवार शाम कार पर सवार तीन युवकों पर जानलेवा हमला किया (Miscreants attack three youths in Jaipur) गया. गाड़ी में भरकर आए दर्जन से अधिक बदमाशों ने तीनों लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़ितों ने बताया की यह हमला कालवाड़ के सरपंच त्रिवेंद्र राजावत ने करवाया है. इस मामले के विरोध में स्थानीय लोग सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने धरने पर बैठ कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

Petrol Diesel Price: क्या है आज पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें यहां!

Petrol-Diesel Price on 25 May: वैट और एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राजस्थान में पेट्रोल का दाम 10 रुपए 48 पैसा प्रति लीटर घट गया है. वहीं डीजल 7 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है. आज लगातार पांचवें दिन दाम स्थिर बने हुए हैं.

Good News: हेल्थ अकाउंटस को संस्थागत करने वाला पहला राज्य बनेगा राजस्थान

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजस्थान बड़ा कदम उठाने जा रहा है. राजस्थान हेल्थ अकाउंट्स (Rajasthan Health Accounts update news) को संस्थागत करने का प्रयास करने वाला पहला राज्य होगा. स्टेट हेल्थ अकांउट्स के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की नियमित निगरानी और ट्रेकिंग की जा सकती है.

Husband Wife Dispute in Jaipur: सिर दबाने की बात को लेकर हुआ विवाद...पत्नी ने खुद पर थिनर उड़ेलकर लगाई आग

जयपुर में पति के साथ विवाद होने पर पत्नी ने खुद पर थिनर डालकर (Wife set herself on fire in domestic dispute) आग लगा ली. बचाने में पति भी झुलस गया. आसपास के लोग पहुंचे और आग बुझाने के साथ ही दोनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है.

Rajasthan Rajyasabha Election : आदिवासी-गैर आदिवासी का मुद्दा ही नहीं...गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत और जाट समाज भी चाहता है अपने लिए राज्यसभा

राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ की गणित शुरू हो गई है. इतना ही नहीं, आदिवासी-गैर आदिवासी के अलावा (Caste Politics in Rajasthan) गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत और जाट समाज भी अपने लिए राज्यसभा का टिकट चाहता है, जिसे बैलेंस करना कांग्रेस-भाजपा के लिए मुश्किल का काम हो सकता है.

REET 2022 में आवेदन से वंचित अभ्यर्थियों को राहत, जानिए किन अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा

जिन अभ्यर्थियों ने रद्द हो चुकी रीट परीक्षा दी थी, वे रीट 2022 में आवेदन करते समय चालान जनरेट नहीं कर पाए. ऐसे अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आवेदन स्वीकार करने की अपील की है. इस मामले पर कोर्ट ने राहत देते हुए अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकारने को कहा (Rajasthan High court on REET aspirants late application form) है. साथ ही शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित रीट समन्वयक से जवाब मांगा है.

High Court on Pilot : सचिन पायलट सहित अन्य की याचिका खारिज करवाने वाली अर्जी पर सुनवाई टली

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित उनके गुट के अन्य विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस देने के मामले में लंबित याचिका को खारिज करवाने के लिए (High Court on Pilot) पेश अर्जी पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है.

Minister Son Rape Case: रोहित जोशी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं, 27 जुलाई को अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ रेप के मामले में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. अब इसकी अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी.

Interviews to fill vacant teachers posts: महात्मा गांधी स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के लिए इंटरव्यू कल से, विद्या सम्बल योजना से भी लगेंगे शिक्षक

प्रदेश सरकार की ओर से खोले जा रहे महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों पर लगाए जाने वाले शिक्षकों के लिए प्रक्रिया गुरुवार से शुरू (Interviews to fill vacant teachers posts held from May 26) होगी. शिक्षकों के 9757 पद रिक्त चल रहे हैं.