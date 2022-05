virginity test of bride: दुष्कर्म पीड़िता को कुकड़ी प्रथा के नाम पर जातीय पंचायत कर रही दंड देने की तैयारी

कुप्रथाओं के नाम पर महिलाएं कई बार अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं. बदलते दौर के बावजूद समाज के बीच डायन तो कभी नाता प्रथा तो कभी कुकड़ी प्रथा की कुरीति (Rajasthan Kukari Rasm) से आज भी महिलाओं को दो-चार होना पड़ता है. ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा से सामने आया है जहां दुष्कर्म के बाद भी जातीय पंचायत कुकड़ी प्रथा के नाम पर दोषी मानते हुए महिला को दंड देने की तैयारी कर रहा है.

Gangrape in Jodhpur 5 star Hotel: फेसबुक से हुई दोस्ती प्यार में बदली, युवक ने दिया शादी का झांसा...बुलाया पांच सितारा होटल और दोस्त संग किया गैंगरेप

जोधपुर शहर की एक युवती को उसके मित्र ने शादी का झांसा देकर पहले खुद और उसके बाद अपने साथी संग मिलकर बलात्कार (Gangrape in Jodhpur 5 star Hotel) किया. उदयमंदिर थाना पुलिस ने गैंग रेप का मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच एडीसीपी निशांत भारद्वाज कर रहे है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उदय मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली 24 साल की युवती की पिछले साल जयपुर के युवक से फेसबुक के जरिए दोस्ती (girl raped in jodhpur by FB friend) हुई. दोनों के बीच काफी बातचीत हुई. बात आगे बढ़ी तो युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा.

Muslim candidate for Rajya sabha: मुस्लिम संगठनों ने उठाई मांग, राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम चेहरे को टिकट दे कांग्रेस

राज्यसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं. मुस्लिम संगठनों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस बार किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट देकर राज्यसभा में भेजा जाए. अलग-अलग मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी और मुस्लिम जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर इस बार मुस्लिम समाज से किसी को राज्यसभा में भेजने की मांग (Demand of Muslim candidate for Rajya sabha in Rajasthan) कर रहे हैं.

Teenager raped in Jaipur: घुमाने के बहाने मामा के घर ले जाकर किया दुष्कर्म, जादू टोना करके तबाह करने की दी धमकी

राजधानी जयपुर में एक किशोरी के साथ मौलाना ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. मौलाना ने घटना के संबंध में किसी को कुछ बताने पर जादू टोना करके तबाह करने की धमकी भी दी. पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया है.

Police On Wife beating Husband Video: पति को पीटने वाली पत्नी को पुलिस करेगी पाबंद, वीडियो हो रहा वायरल...अदालत में पेश होगी जांच रिपोर्ट

भिवाड़ी में प्रिंसिपल पति को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने वाली पत्नी को पुलिस ने घरेलू हिंसा में दोषी माना है. पति की पत्नी द्वारा पिटाई का वीडियों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. पीड़ित पति ने जब मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द जाहिर किया तो इस मामले पर पुलिस हरकत में आई. पुलिस आरोपी महिला के खिलाफ आज न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट पेश करेगी.

ajmer dargah diwan on Yasin Malik: यासीन मलिक की सजा पर अजमेर दरगाह दीवान का बड़ा बयान, ट्वीट कर लिखा पाकिस्तान का चेहरा हुआ बेनकाब

जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को एनआईए की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस पर अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यासीन मलिक को उसके किए की सजा मिली है. यासीन मलिक ने लोगों से किताबें छीन कर उन्हें बंदूकें थमाई हैं.

Accused Ran Away Lock Up: अल सुबह शौच के बहाने हवालात से बाहर आया आरोपी, संतरी को धक्का देकर फरार

शहर के एक थाने में बंद आरोपी गुरुवार अलसुबह शौच के बहाने बाहर निकला और संतरी को धक्का देकर भाग गया. घटना सुबह 4:00 बजे की है. आरोपी के फरार होने की खबर के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के थानों को सूचित कर नाकाबंदी करवाई. आरोपी के गृह क्षेत्र के पास भी पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं.

Boxing academy in Jaipur: जयपुर में बॉक्सिंग एकेडमी खोलेंगे ओलंपियन विजेंद्र सिंह, जेडीए देगा जमीन

ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह शहर में बॉक्सिंग एकेडमी को खोलने की काफी तेजी से तैयारी कर रहे हैं. इस बात को लेकर बुधवार को विजेंद्र सिंह जयपुर विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पहुंचे. बॉक्सिंग एकेडमी खोलने के लिए वह आयुक्त रवि जैन से मिले. उन्होंने एकेडमी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की.

Alwar Man Run for Ahir Regiment: अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अलवर के युवा ने लगाई 126 किलोमीटर की दौड़

अहीर रेजीमेंट की मांग अकसर उठती रहती है. देश के कोने कोने से भी और प्रदेश से भी. अपनी इसी डिमांड के साथ अलवर के एक युवक ने 126 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला लिया और आज दौड़ पड़ा दूरी तय करने.

Hanuman Beniwal On Kalwar Attack: गाड़ी में आए बदमाशों ने 3 युवकों पर किया था जानलेवा हमला, ग्रामीणों ने कालवाड़ थाने का किया घेराव... सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर हमले पर जताया विरोध

कालवाड़ थाना इलाके में बुधवार शाम कार पर सवार तीन युवकों पर जानलेवा हमला किया गया. गाड़ी में भरकर आए दर्जन से अधिक बदमाशों ने तीनों लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पीड़ितों ने बताया की यह हमला कालवाड़ के सरपंच त्रिवेंद्र राजावत ने करवाया है. इस मामले के विरोध में स्थानीय लोग सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने धरने पर बैठ कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.