Board Exam Talent Award Ceremony 2022 : अच्छे अंक लाने वाले छात्र-छात्राओं का सम्मान, बच्चों को दी स्कूटी...बाइक और लैपटॉप

जयपुर में बोर्ड परिक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने वाले बच्चों का रविवार को सम्मान किया गया. बोर्ड परीक्षा प्रतिभा सम्मान समारोह 2022 (Board Exam Talent Award Ceremony 2022) के तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड में अच्छे अंक लाने वाले छात्र-छात्रों को स्कूटी, बाइक और लैपटॉप देकर हौसला अफजाई की गई. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निर्भया स्क्वायड टीम की नोडल अधिकारी और एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने शिरकत की.

Hyderabad Jaipur Special Train : हैदराबाद-जयपुर-स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 1 जुलाई से फिर होगी संचालित, फेरे भी बढ़ाए

आगामी 1 जुलाई से हैदराबाद जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन से संचालित की (Hyderabad Jaipur Special Express Train resume from 1st July) जाएगी. हैदराबाद से यह ट्रेन रात 8:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन जयपुर पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन जयपुर से दोपहर 3:20 बजे रवाना होकर अगले दिन हैदराबाद पहुंचेगी. ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य कोच रहेंगे. चित्तौड़गढ़ सहित कई स्टेशनों पर इसका ठहराव रखा गया है.

9 ग्राम पंचायतों को नगर व सीकरी से जोड़ने का मामला : नेमसिंह फौजदार बोले- सरकार ने नहीं सुनी तो करेंगे रोड जाम

नगर व सीकरी में डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का विरोध तेज होता जा रहा है. भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेमसिंह फौजदार के नेतृत्व में चल रहे विरोध-प्रदर्शन में सरकार को चेतावनी दी गई है. उनके अनुसार, सरकार के इस समस्या का समाधान नहीं निकालने की स्थिति में रोड जाम किया (Warning of road jam if demands not fulfilled in Bharatpur) जाएगा.

Jaipur Molestation Case : 12 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास, मामला दर्ज

जयपुर में 12 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ कर अपहरण करने का मामला दर्ज (Jaipur molestation Case) किया गया है. घटना 13 जून की बताई जा रही है जब बच्ची पार्क से खेल कर वापस घर लौट रही थी, तब बाइक सवार बदमाश ने उसके साथ छेड़छाड़ की और अपहरण करने की कोशिश की. इस संबंध में बच्ची के परिजन ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है.

Jaipur ATM Card Snatching Case : युवती से एटीएम कार्ड छीन भागे बदमाश, खाते से निकाले 40 हजार रुपये से ज्यादा

जयपुर में युवती के हाथ से एटीएम कार्ड छीन कर भागने और पैसे निकालने का मामला (Jaipur ATM Card Snatching Case) सामने आया है. बदमाशों ने युवती को बातों में फंसा कर उसका पीन देख लिया. जिसके बाद उसके हाथ से कार्ड छीन कर भाग गए और 40 हजार रुपये से ज्यादा की राशी खाते से निकाल ली. युवती ने शनिवार को पुलिस में मामला दर्ज करवाया है.

Udaipur Hospital Negligence : एमबी अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीज को 2 घंटे एंबुलेंस में करना पड़ा इंतजार...

उदयपुर के अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही (Negligence with heart attack patient in Udaipur) के चलते मरीज को उपचार के लिए 2 घंटे एंबुलेंस में ही इंतजार करना पड़ा. इस दौरान मरीज के परिजन कई विभाग के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सभी डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया. इस दौरान मरीज के परिजन कार्डियोलॉजी और इमरजेंसी यूनिट के चक्कर लगाते रहे.

AAP Expansion in Rajasthan : संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का 'आप' का अलग अंदाज, पहले बनेंगे ब्लॉक-जिला संयोजक...1 जुलाई से शुरू होगा ये अभियान

राजस्थान आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपना संगठन मजबूत करने में लगी (Aam Aadmi Party expansion in Rajasthan) है. भाजपा और कांग्रेस से इतर आम आदमी पार्टी पहले ब्लॅक अध्यक्ष नियुक्त करेगी. इसके लिए 1 जुलाई से ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा. इस अभियान के दौरान ही ग्राम पंचायतों में आम आदमी पार्टी सर्किल इंचार्ज नियुक्त किए जाएंगे.

Agnipath Scheme Dispute: हुड्डा बोले- नकलची बंदर बन गई है केंद्र सरकार...डोटासरा ने पीएम मोदी को लेकर कही ये बात

अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है. इसे लेकर रविवार को प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने कल विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की. इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने (deependar hudda and dotasra target pm modi) पीएम और केद्र सरकार को निशाने पर लिया है.

Rape Case in Jaipur : नौकरी लगाने का झांसा दे झुंझुनू से जयपुर बुलाकर युवती से दुष्कर्म, मामला दर्ज...

जयपुर जिले के सिंधी कैंप थाना इलाके में एक युवक ने झुंझुनू की युवती को नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम (Girl raped on the pretext of getting job) दिया. आरोपी ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के लिए जयपुर बुलाया और इंटरव्यू का झांसा देकर होटल ले गया. जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

