Tikait Big Statement : किसान और जनता तो वोट देगी नहीं, लेकिन अगला लोकसभा चुनाव मोदी सरकार ही जीतेगी...

केंद्रीय कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले लोकसभा चुनाव में वापस (Tikait Big Statement) मोदी सरकार के जीतने की बात कही है. टिकैत ने कहा कि किसान और जनता तो उन्हें वोट नहीं देगी, लेकिन फिर भी यह लोकसभा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्हें गड़बड़ी फैलाने में महारत हासिल है. टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने 100 सीटें 2 नंबर से ही जीती है.

गुजरात में 'जहर' का कहर, अब तक 28 लोगों की मौत...CM गहलोत बोले- सरकार की शराब माफियाओं से सांठगांठ का परिणाम

गुजरात में कथित रूप से जहरीली शराब के कारण (Gujarat Hooch Tragedy) अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 लोगों की तबीयत खराब बताई जा रही है. शराबबंदी वाले प्रदेश में शराब से लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात सरकार की सांठगांठ का परिणाम है कि वहां पर शराब माफिया पनपे हुए हैं.

ACB action in Hamumangarh: जिला कलेक्टर कार्यालय का बाबू 2 लाख रुपए की घूस लेते दलाल के साथ गिरफ्तार

हनुमानगढ़ में जिला कलक्टर कार्यालय का कनिष्ठ सहायक एवं उसका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए (Clerk and broker arrested in bribe case in Hanumangarh) हैं. एसीबी के अनुसार कनिष्ठ लिपिक ने कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली राशि दिलवाने की एवज में घूस की मांग की थी. आरोपी अपने दलाल के माध्यम से यह राशि ले रहा था.

भाजपा यात्रा पॉलिटिक्स: पूनिया के बाद अब राजे की आगामी यात्रा पर सबकी निगाहें...हाथ से फिसले पूर्वी राजस्थान पर पार्टी का फोकस..

राजस्थान भाजपा में यात्रा पॉलिटिक्स पर नेताओं का भरोसा पिछले लम्बे समय से रहा है. एक बार चुनाव सामने आता देख भाजपा नेताओं ने फिर इसी फॉर्मूले पर चलना शुरू कर दिया है. पहले वसुंधरा राजे ने इसकी शुरूआत की. फिर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वागड़ क्षेत्र की पदयात्रा की घोषणा कर (Poonia Vagad Yatra) दी. अब कहा जा रहा है कि राजे शेखावटी क्षेत्र में यात्रा कर सियासी शक्ति प्रदर्शन कर सकती हैं.

Free uniform and bag: प्रदेश के 70 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगी स्कूल बैग सहित निःशुल्क यूनिफॉर्म, बैग पर होगा सीएम का फोटो

गहलोत सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 70 लाख बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म देने जा रही (Free uniform for govt school students) है. इसकी घोषणा 2021 के बजट में की गई थी. साथ ही बच्चों को स्कूल बैग भी मिलेगा जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो होगा. कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों को बैग और यूनिफॉर्म देने पर 350 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

Mining in Bharatpur : राज्यमंत्री जाहिदा को हटाने की मांग, अब बाबा गोपेश्वर ने दी जयपुर में आंदोलन और आत्मदाह की चेतावनी...

साधु-संतों ने राज्यमंत्री जाहिदा को हटाने की मांग की है. राजस्थान के भरतपुर जिले में आदिबद्री धाम और कनकांचल क्षेत्र से जल्द (Illegal Mining in Bharatpur) क्रेशर नहीं हटाने पर अब बाबा गोपेश्वर ने जयपुर में आंदोलन और आत्मदाह की चेतावनी दी है.

Rajasthan Mission 2023 : करौली-जोधपुर और उदयपुर के बाद कांग्रेस ने बदला रुख, धार्मिक आयोजनों के जरिए बहुसंख्यकों को साधने की कोशिश

राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अभी से जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है. जबकि करौली, जोधपुर और उदयपुर के बाद कांग्रेस ने अपना रुख बदला है. यही वजह है कि पार्टी ने धार्मिक आयोजनों के जरिए (Congress Strategy for Rajasthan Assembly Election) बहुसंख्यकों को साधने की कवायद शुरू कर दी है. देखिए जयपुर से ये खास रिपोर्ट...

Letter war in Kota: भरत सिंह ने पूर्व विधायक को बताया "हीरा", नागर बोले- भरत सिंह को बनाया जाए चिट्ठी मंत्री

एमएलए भरत सिंह ने पूर्व विधायक को "हीरा" बता दिया. साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ मिलकर किसानों का लहसुन खरीदने की सलाह दे दी. इसके जवाब में पूर्व विधायक नागर ने भी सीएम गहलोत से मांग कर डाली कि नया मंत्रालय बनाकर सांगोद विधायक भरत सिंह को बनाया जाए चिट्ठी मंत्री (Bharat Singh Vs Hiralal Nagar).

जोधपुरः पानी से भरे गड्ढे में डूबने से चार किशोरों की मौत

जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बा स्थित एक गांव (Four drowned in Jodhpur) के बाहर पानी से भरे गड्ढे में डूबने से चार किशोरों की मौत हो गई. वहीं एक युवक की झरने के पानी में बहने से मौत हुई है.

Road Accident in Dausa: अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों के कैंटर को मारी टक्कर, 40 घायल

दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार देर रात एक सड़क हादसा (Road Accident in Dausa) हुआ. हादसे में करीब 40 कांवड़िए घायल हो गए. इनमें से करीब 15 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है.