Road Accident in Dausa: अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों के कैंटर को मारी टक्कर, 40 घायल

दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार देर रात एक सड़क हादसा (Road Accident in Dausa) हुआ. हादसे में करीब 40 कांवड़िए घायल हो गए. इनमें से करीब 15 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार जारी है.

कारगिल विजय दिवस: राजस्थान के इस जाबांज का किस्सा नहीं भूलेगा देश...पाक मेजर की गर्दन काट फहराया था तिरंगा

कारगिल विजय दिवस (Kargil victory day) पूरे देश के लिए गौरव का पल है. पाक पर मिली जीत देश के जवानों के साथ ही हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है. इस दिन को हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इस जंग का हिस्सा रहे जवानों की जांबाजी को लेकर न केवल याद कर हैं बल्कि उत्साहपूर्वक मनाते भी हैं. सीकर के फौजी दिगेंद्र सिंह ने कारगिल की जंग में शौर्य और वीरता (story of Sikar soldier Digendra Singh) की ऐसी मिसाल पेश की थी जो जवानों के उत्साह को आज भी बढ़ा देता है. पढ़ें पूरी खबर...

कारिगल विजय दिवस: पाक सैनिकों की बर्बरता और यातनाएं सहीं, लेकिन सिर नहीं झुकाया...ऐसे थे शहीद भीखाराम जाट

हर साल 26 जुलाई को कारिगल विजय दिवस (Karigal Victory Day) मनाकर देश के उन जवानों की शहादत को सलामी देते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक जांबाज की वीरता और उसके परिवार से रूबरू कराने जा रहे हैं. जी हां, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की टोली में शामिल मारवाड़ के भीखाराम जाट ने दुश्मनों के हाथ लगने के बाद ढेरों यातनाएं सहीं लेकिन पाक सैनिकों के सामने सिर नहीं झुकाया औऱ शहीद हो गए. उनकी पत्नी भीखाराम के आखिरी पत्र को आज भी सहेज कर रखी हुई हैं. पत्नी कहती हैं कि उन्हें सेना से बहुत लगाव था. सेने के लोग आज भी हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और हर जरूरत पर साथ खड़े होते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Sawan 2022 : नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का स्वरूप है अलवर का त्रिपोलिया मंदिर, दिन में तीन बार रूप बदलते हैं 'शिव'

अलवर का त्रिपोलिया महादेव मंदिर नर्मदेश्वर महादेव का स्वरूप है. 300 साल पुराना मंदिर अलवर ही नहीं, देश भर में अपनी खास पहचान रखता है. कहते हैं यहां दिन में भगवान शिव तीन रूप बदलते हैं. मंदिर में 300 सालों से भगवान की अखंड ज्योत जल रही है. प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान की पूजा व दर्शन के लिए आते हैं. वहीं सावन माह में भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना होती है.

Jodhpur Cousins Murder: 'बेवफा गुड्डी' के हत्यारे प्रेमी शंकर को 5 दिन की पुलिस रिमांड

पुलिस ने गुड्डी समेत चार को गिरफ्तार किया था (Jodhpur Cousins Murder). शंकर घटना के दिन से ही गायब था. उसे रविवार, 24 जुलाई 2022 की अलसुबह महाराष्ट्र के नासिक से दबोचा गया. शंकर ने अपने बाल भी कटवा लिए थे ताकि उसे पहचानने में दिक्कत हो.

Rajasthan College Seats Increased: प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में आवेदन तिथि के साथ बढ़ीं सीटें! जानें कितनी

प्रदेश के सीबीएसई और आरपीएससी के छात्रों को सरकारी कॉलेजों में पर्याप्त मौका देने के लिए राज्य सरकार ने आवेदन की तिथि से लेकर सीट बढ़ाने का फैसला लिया है (Rajasthan College Seats Increased). प्रदेश के 439 सरकारी कॉलेजों में जहां आवेदन की तिथि बढ़ाकर 30 जुलाई की है. वहीं 25% सीटों में वृद्धि की गई है.

Bharatpur: सोशल मीडिया का जंजाल, गर्भवती महिला ने लगाई इच्छामृत्यु की गुहार...वजह बेहद शर्मनाक!

सोशल मीडिया की वजह से एक गर्भवती महिला इस कदर बेहाल हुई है कि उसने अपनी जान देने की इजाजत मांगी है. महिला के मुताबिक उसे सोशल मीडिया क्लिप्स के आधार पर ब्लैकमेल किया जा रहा है (Pregnant Lady Troubled in Bharatpur). अपनी तकलीफ लेकर वो एसपी कार्यालय पहुंची है.

ERCP को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, लेकिन अपनी ही योजना से वसुंधरा राजे ने क्यों किया किनारा..?

राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना (ERCP) मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. कांग्रेस इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है. भाजपा नेता भी इसका लगातार जवाब देते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद को इस मामले से दूर रखती नजर आती हैं.

अजूबा ! करौली में महिला ने दिया पांच बच्चों को जन्म...दो स्वस्थ, तीन की हुई मौत

करौली में एक निजी अस्पताल में महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म (Woman gave birth to five children in Karauli) दिया है. हालांकि इनमे दो बच्चे स्वस्थ हैं जबकि तीन की मौत हो गई है. महिला के पांच बच्चों के जन्म की घटना के बारे में सुनकर अस्पताल चिकित्सक,स्टाफ से लेकर जिले में यह खबर सुनने वाला हर व्यक्ति चकित है.

Lumpy Disease in Cows : राजस्थान में फैला गायों में संक्रामक रोग लंपी, हजारों की हुई मौत...

पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लंपी बीमारी का (Lumpy Disease in Cows) प्रकोप बढ़ता जा रहा है. लंपी डिजीज के लक्षण में गाय को बुखार आना और स्वास नली में संक्रमण होना शामिल हैं. जिसके चलते गायों की मौत हो जाती है, साथ ही गायों के शरीर पर फफोले भी हो जाते हैं.