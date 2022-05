Coal crisis in Rajasthan- कोयला संकट से फिर गुल हो सकती है बत्ती, छत्तीसगढ़ से नहीं मिली राहत

राजस्थान में आग बरसाती गर्मी के बीच कोयले की कमी ने डिस्कॉम और विद्युत उत्पादन निगम अधिकारियों को परेशान कर रखा है. आलम यह है कि छत्तीसगढ़ में आवंटित नई खदान से कोयला नहीं मिलने पर प्रदेश की 4340 मेगावाट क्षमता के थर्मल प्रोजेक्ट से उत्पादन बंद हो जाएगा. कोयले की कमी के चलते पहले ही प्रदेश की थर्मल विद्युत उत्पादन इकाइयां पूर्ण क्षमता से नहीं चल रही हैं, वहीं राजस्थान की कैपटिव कोल माइंस में जून के पहले सप्ताह का ही कोयला बचा है. अब प्रदेश को छत्तीसगढ़ (Rajasthan not getting coal from Chhattisgarh mines) में आवंटित नई खदानों से कोयला नहीं मिला तो प्रदेश में कोयले पर आधारित कुछ इकाइयों से बिजली का उत्पादन बंद होना तय है.

Kataria on Rajasthan Rajyasabha Election: 'भाजपा 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, विधायकों की होगी बाड़ेबंदी'

राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों में जोड़-तोड़ की गणित शुरू हो गई है. विधायकों की संख्या के लिहाज से भाजपा 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है बावजूद बीजेपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधायकों की बाड़ेबंदी भी करेगी. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया (Kataria on Rajasthan Rajyasabha Election) की मानें तो विधायकों के मौजूदा कार्यकाल में यह अंतिम राज्यसभा का चुनाव है, इसलिए कुछ विधायक फाउल खेलने को भी तैयार होंगे बस हमारी नजरें उन पर ही है.

Misbehave with Ajmer JLN Hospital Nurse: आपातकालीन वॉर्ड के बाहर धरने पर बैठा नर्सिंग स्टाफ, महिला नर्स को चाटा जड़ने का आरोप...पुलिस में की शिकायत

कथित तौर पर महिला नर्स से बदसलूकी सोमवार, 23 मई 2022 को की गई. आरोप है कि ओपीडी में कार्यरत नर्स के साथ अभद्र व्यवहार किया (Misbehave with JLN Hospital Nurse) गया. उसके साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई. इसी मामले को लेकर नर्सिंग स्टफ गुस्से में है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लामबंद है. नर्सिंग एसोसिएशन ने आरोपी मेडिकल छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है. इस मामले में पुलिस में दुर्व्यवहार और मारपीट की शिकायत कर दी गई है. नार्थ डीएसपी छवि शर्मा ने इसकी पुष्टि की है.

Honey Trap In Rajasthan: पाकिस्तान की इस हसीना के जाल में फंसा था जवान, ऐसे Video भेज फंसाती थी...

अति संवेदनशील रेजीमेंट जोधपुर में तैनात सेना का जवान किस तरह ISI के हनी ट्रैप का शिकार हुआ (Pakistani intelligence agency ISI) अब धीरे धीरे इस पर से परदा उठने लगा है. राजस्थान इंटेलिजेंस की राज्य विशेष शाखा ने कुछ व्हॉट्सएप मैसेज और वीडियो जब्त किए हैं जिसमें पाक महिला एजेंट की करतूत जाहिर होती है.

Rajyasabha Chunav 2022: पहली जिताऊ सीट पर भाजपा के कई दावेदार, दूसरी सीट पर प्रत्याशी ढूंढना चुनौती... ये है कारण!

राज्यसभा चुनाव (Rajyasabha Chunav 2022) की 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भाजपा में पहली जिताऊ सीट पर टिकट के लिए कई दावेदार लॉबिंग में जुट गए हैं. विधायकों की संख्या बल के लिहाज से भाजपा की 1 सीट पर जीत तय है. पार्टी दूसरी सीट पर कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देना चाहती.

Water Crisis in Bikaner: बीकानेर में पेयजल की किल्लत, निजी टैंकरों और छोटी टंकियों से सप्लाई किया जा रहा पानी

नहरबंदी के बाद बीकानेर में लगातार पेयजल की किल्लत (Water Crisis in Bikaner) देखने को मिल रही है. पेयजल की किल्लतों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला प्रशासन ने निजी टैंकरों को अधिग्रहित कर लिया है. प्रशासन अपने स्तर पर पेयजल की सप्लाई कर रही है.

Pick Pocketing In Jaipur: मथुरा के जौहरी की जयपुर में कटी जेब, बस में चोरी हुए 13.58 लाख के गहने

राजधानी के गांधीनगर थाना इलाके में मथुरा के एक जौहरी की बस में जेब कटने (Pick Pocketing In Jaipur) और 13.58 लाख रुपए के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है. चोरी के संबंध में मथुरा निवासी शैलेश अग्रवाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

Rohit Joshi Rape Case: मंत्री पुत्र रोहित जोशी के खिलाफ रेप की FIR निरस्त करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) बुधवार को राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ रेप के मामले (Rohit Joshi Rape Case) में दिल्ली में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग पर सुनवाई करेगा. जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच सुनवाई करेगी.

Rajasthan Weather Update: नौतपा में सूर्य देव के तेवर दिखेंगे तीखे, तापमान में बढ़ोतरी के साथ हीटवेव की संभावना

प्रदेश में नौतपा (Nautapa 2022) के कारण 29 मई के बाद सूर्य देव के तेवर तीखे (Rajasthan Weather Update) होंगे. बताया जा रहा है कि आने वाले 9 दिनों तक गर्मी का प्रकोप काफी तेज रहेगा. ज्योतिषों के मुताबिक नौतपा में सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़ती हैं और ज्यादा समय तक रहती भी हैं.

Jaipur Mandi Rate: कमजोर मांग से खाद्य तेलों में नरमी...दाल-दलहन, अनाज और चीनी के भाव रहे स्थिर

कमजोर मांग से जयपुर मंडी (Jaipur Mandi Rate) में खाद्य तेलों में नरमी का रुख रहा. कोटा सोया रिफाइंड तेल में 150 रुपए क्विंटल की गिरावट रही. कांडला पोर्ट पर सोया रिफाइंड तेल 100 रुपए क्विंटल नरम हो गया. वहीं, पाम ऑयल और सरसों कच्ची घाणी तेल के भाव स्थिर रहे. सरसों के भावों में बदलाव देखने को नहीं मिला.