Affordable coaching in Kota : कोटा के महंगे कोचिंग संस्थानों को चुनौती दे रहे नए संस्थान, लाखों की जगह कुछ हजार ही ले रहे फीस

इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग के लिए विख्यात कोटा में अब नया ट्रेंड देखने को मिला (Lesser fees for medical and engineering exam coaching in Kota) है. अमूमन लाखों रुपए लेकर कोचिंग देने की परंपरा को तोड़ते हुए दो संस्थानों ने कुछ हजारों में कोचिंग देने की शुरुआत की है. इससे बच्चे और पेरेंट्स काफी खुश हैं. इन संस्थानों का कहना है कि उन्होंने तामझाम के खर्चों में कटौती कर फीस कम की है.

Pani wale Baba of Jaipur: पानी वाले बाबा का सेवा ही धर्म...40 साल से नि:शुल्क प्याऊ लगाकर बुझा रहे राहगीरों की प्यास

जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित महाराज के ठंडे प्याऊ पर हर राहगीर अपनी प्यास बुझाने (Pani wale Baba of Jaipur) पहुंचता है. करीब 40 वर्ष पहले शुरू की गई इस सेवा ने महाराज को पानी वाले बाबा बना दिया. पानी वाले बाबा का वैसे कोई नाम नहीं और न ही कोई परिवार है. पर ये सेवा ही उनकी पहचान बन चुकी है और पूरा शहर उनका परिवार.

Cancer Winners Day : कैंसर विजेता दिवस समारोह में देश के एक हजार सरवाइवर्स हुए शामिल, कैंसर जागरूकता का दिया संदेश

जयपुर जिले के भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र और कैंसर केयर की ओर से 19वां कैंसर विजेता दिवस (Cancer Winners Day) समारोह बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम में राजस्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के एक हजार से अधिक कैंसर विजेताओं (सरवाइवर्स) ने शिरकत की.

Mushroom farming in Udaipur: मैकेनिकल इंजीनियर की व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ शुरू किया स्टार्ट अप, मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे अर्चित

इन दिनों युवा इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद खेती-किसानी में भी अपने करिअर को नया आयाम दे रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में मशरूम की खेती की ओर इनकी दिलचस्पी बढ़ी है. उदयपुर के अर्चित दशोरा ने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग (mechanical engineer archit making profit from mushroom farming) के बाद एमएनसी की नौकरी छोड़ मशरूम की खेती शुरू की और आज अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

जागते रहो: अब बच्चों को निशाना बना रहे साइबर हैकर्स, पेरेंट्स इस तरह दें ध्यान

साइबर हैकर्स इन दिनों लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं. हैकर्स ठगी करने के लिए बच्चों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं (Cyber hackers are targeting children for cheating). जानें कैसे हैकर्स बच्चों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और इन साइबर हैकर्स से बचने का क्या है उपाय...

CM Gehlot in Sujangarh :सालासर पहुंचे सीएम गहलोत, बालाजी की पूजा-अर्जना कर बांधा मन्नत का धागा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को सालासर पहुंचे. यहां उन्होंने बालाजी की पूजा अर्चना (CM Ashok Gehlot reached Salasar) की और मन्नता का धागा बांध नारियल फोड़ा.

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक: उठेगा राजस्थान को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्य बनाने का मुद्दा, जयपुर में अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक

जयपुर में करीब 25 साल बाद उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक 9 जुलाई को (North Zonal Council 30th meeting in Jaipur) होगी. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस बैठक में राजस्थान को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्य बनाने का मुद्दा उठेगा. सूत्रों के मुताबिक इस बार राजस्थान की ये मांग पूरी हो सकती है. बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे.

BD kalla in Alwar: जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक, कहां-स्कूल में एक भी अध्यापक का पद रिक्त नहीं रहेगा

अलवर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला शनिवार को अलवर पहुंचे. जिला परिषद के (Education Minister BD kalla in Alwar) सभागार में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली. इस दौरान सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और सभी योजनाओं की समीक्षा की गई.

JEE Main 2022 Paper Analysis: लेंदी रहा मैथ्स का पेपर, इन-ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आज फिर उलझाया...सामान्य रहा फिजिक्स

जेईई मेन 2022 परीक्षा के तीसरे दिन शनिवार को बीई और बीटेक विद्यार्थियों के लिए (JEE Main 2022 Paper Analysis) परीक्षा आयोजित की गई. इसमें मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सुबह 9:00 से 12:00 तक आयोजित हुआ. स्टूडेंट्स के रिस्पांस के अनुसार इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विद्यार्थी आज भी उलझे रहे. जबकि फिजिक्स और मैथ्स विषय के सवाल परंपरागत रहे. मैथमेटिक्स के सवाल हमेशा की तरह लेंदी थे.

नशीली दवा की बिक्री पर रोक के लिए औषधि नियंत्रण विभाग के नए आदेश का केमिस्टों ने किया विरोध, जानें पूरा मामला

औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से केमिस्टों के लिए एक नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए नया आदेश जारी हुआ है. इस आदेश के तहत जिन दवाइयों में एनआरएक्स नाम का सॉल्ट मिक्स है, उनका रोजाना का बिक्री-खरीद का रिकॉर्ड एसएसओ आइडी से अपडेट करना (Drug Controller ordered to update daily sale record at medical stores) होगा. केमिस्ट इस आदेश से परेशान और नाराज हैं. उनका कहना है कि रोजाना इस तरह का रिकॉर्ड अपडेट करना न केवल अतिरिक्त समय लेगा बल्कि इसके लिए अलग से कार्मिक नियुक्त करना होगा, जिसका उन पर भार पड़ेगा.