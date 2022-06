बदमाशों ने किया रंगदारी के लिए ट्रैवल्स कारोबारी पर हमला, भाई पर चढ़ाई गाड़ी

जयपुर के सिंधी कैंप से श्याम नगर थाना इलाके तक कारोबारी का पीछा करके बदमाशों ने मारपीट (attack on businessman for extortion in Jaipur) कर कार चढ़ाकर मारने का प्रयास किया. सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी से राजधानी में सुरक्षा की पोल खुल रही है. कारोबारी का आरोप है कि दो बदमाश कई दिनों से उनसे रंगदारी मांग रहे हैं और जान से मारने की धमकी (Miscreants threats to kill in Jaipur) दे रहे हैं.

ऑनलाइन गेमिंग से दोस्ती, कतर से पहुंचा दौसा...ब्रेनवॉश कर लड़की को ले जा रहा था नेपाल

दौसा के बांदीकुई से 6 दिन पहले अपहृत हुई 13 साल की नाबालिग के मामले (kidnapping case in dausa) में सहमा देने वाला खुलासा हुआ है. ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क होने के बाद कतर से आया बदमाश लड़की को नेपाल ले जाने वाला था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने बदमाश को बिहार से गिरफ्तार कर लिया. पढ़िए पूरी खबर...

Amin Kagzi Protest: मुस्लिम चिकित्सकों के तबादले पर भड़के कागजी, चिकित्सा मंत्री के बंगले पर दिया धरना

कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने क्षेत्र के चार मुसलिम डॉक्टरों के तबादले से नाराज होकर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के आवास (Kagzi Protest on health minister bungalow) पर धरना दे दिया. समर्थकों संग धरने पर बैठे कागजी ने मंत्री पर जानबूझकर चिकित्सा मंत्री के ट्रांसफर करने के आरोप लगाए. मंत्री परसादी लाल मीणा से बातचीत के बाद कागजे के तेवर बदल गए और बोले विभागीय गड़बड़ी के कारण ट्रांसफर हुए जिन्हें वापस ले लिया गया है.

Emergency in India: भारतीय लोकतंत्र में 'आपातकाल' का काला अध्याय लिखने वाले आज लोकतंत्र की बात करते हैं -सतीश पूनिया

भारतीय लोकतंत्र में इमरजेंसी (Emergency in India) का दौर आज भी किसी बुरे सपने की तरह याद किया जाता है. भाजपा ने 'इमरजेंसी' को लोकतंत्र की हत्या करना बताया है. 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी. आज पुराने दिनों को याद करते हुए प्रदेश के तमाम जिले में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार समेत आज की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भगीरथ चौधरी, वासुदेव देवनानी समेत तमाम नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है.

Road Accident in Chhitorgarh: निजी बस पलटी, 20 से अधिक घायल

चित्तौड़गढ़ में शनिवार को एक निजी बस पलट (Road Accident in Chhitorgarh) गई. हादसे में करीब 20 से अधिक लोग घायल हो घए. घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

POCSO Court : पॉक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों में 16 पदों के सृजन के लिए CM Gehlot ने दी मंजूरी

प्रदेश सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने की अनुमति दी है. नवसृजित विशेष न्यायालयों में चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर और नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी (16 new posts created in POCSO Courts in Rajasthan) है.

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक: उठेगा राजस्थान को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्य बनाने का मुद्दा, जयपुर में अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक

जयपुर में करीब 25 साल बाद उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक 9 जुलाई को (North Zonal Council 30th meeting in Jaipur) होगी. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस बैठक में राजस्थान को भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में सदस्य बनाने का मुद्दा उठेगा. सूत्रों के मुताबिक इस बार राजस्थान की ये मांग पूरी हो सकती है. बैठक में 8 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे.

JEE Main 2022 Paper Analysis: लेंदी रहा मैथ्स का पेपर, इन-ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने आज फिर उलझाया...सामान्य रहा फिजिक्स

जेईई मेन 2022 परीक्षा के तीसरे दिन शनिवार को बीई और बीटेक विद्यार्थियों के लिए (JEE Main 2022 Paper Analysis) परीक्षा आयोजित की गई. इसमें मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सुबह 9:00 से 12:00 तक आयोजित हुआ. स्टूडेंट्स के रिस्पांस के अनुसार इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विद्यार्थी आज भी उलझे रहे. जबकि फिजिक्स और मैथ्स विषय के सवाल परंपरागत रहे. मैथमेटिक्स के सवाल हमेशा की तरह लेंदी थे.

Hanuman Beniwal on Divya Maderna: 'दिव्या को विकास की चिंता छोड़ शादी कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग सही रहता है'

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को ओसियां में एक सभा के दौरान मदेरणा परिवार पर जमकर हमला (Beniwal targets MLA Divya Maderna) किया. इसको लेकर दिव्या मदेरणा समर्थकों ने आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने का एलान (Protest Against Hnauman Beniwal in Jodhpur) किया है.

कोटा में करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाया, किराएदारों का आरोप- न्यायालय में मामले के बावजूद की कार्रवाई

फूटा कोट स्थित पुरानी सब्जी मंडी की दुकानों और भूखंडों से यूआईटी और नगर निगम की टीम (UIT Nagar Nigam joint operation in Kota) ने अतिक्रमण हटाया. देर रात 3:30 बजे ही नगर निगम और नगर विकास न्यास का अतिक्रमण निरोधक दस्ता पहुंच गया चंद घंटों में वहां बनी हुई दुकानों को समतल कर दिया. अतिक्रमण की इस कार्रवाई पर दुकानदारों ने आक्रोश (Shopkeepers angry on encroachment action) जताया है.