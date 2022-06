ऑनलाइन गेमिंग से दोस्ती, कतर से पहुंचा दौसा...ब्रेनवॉश कर लड़की को ले जा रहा था नेपाल

दौसा के बांदीकुई से 6 दिन पहले अपहृत हुई 13 साल की नाबालिग के मामले (kidnapping case in dausa) में सहमा देने वाला खुलासा हुआ है. ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क होने के बाद कतर से आया बदमाश लड़की को नेपाल ले जाने वाला था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने बदमाश को बिहार से गिरफ्तार कर लिया. पढ़िए पूरी खबर...

Mobile blast in pocket: जेब में रखा मोबाइल हुआ ब्लास्ट, चलती बाइक से गिरा युवक...एक की मौत

पाली जिले के जैतारण के बलाड़ा गांव में शुक्रवार को बाइक पर जा रहे युवक की जेब में रखा मोबाइल अचानक ब्लास्ट (Mobile blast in pocket) हो गया. इससे बाइक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई. घटना में एक युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है. मृतक 12वीं कक्षा का छात्र था. पिछले साल कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसके पिता ने मोबाइल खरीदकर दिया था.

Murder Case in Kota: गांव से खेत पर जा रहे शिक्षक की बेरहमी से हत्या

कोटा जिले के इटावा इलाके में बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अध्यापक की बेरहमी से हत्या का मामला (Teacher brutally murdered in Kota) सामने आया है. अध्यापक राजेंद्र मीणा अपने गांव बिसलाई से बाइक पर सवार होकर खेत पर जा रहे थे. रास्ते में बिसलाई माताजी के नजदीक पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए हमलावरों ने हमला कर दिया. ऐसे में बाइक पर बैठे हुए ही उसके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया. घायल अवस्था में ही शिक्षक राजेंद्र मीणा ने अपने परिजनों को फोन किया और घटना की जानकारी दी.

Jaipur Police Action: MBA के छात्र को कार से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजधानी के जवाहर सर्किल थाना इलाके में एमबीए के स्टूडेंट को कार से स्टंट करना काफी भारी पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल (Jaipur Police Action) दिया. स्टंट करने के दौरान आरोपी युवक ने एक कार और दो बाइक को टक्कर भी मारी. जब पुलिस की चेतक ने आरोपी की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस की चेतक को टक्कर मारने के बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया. हालांकि, पुलिस ने आरोपी का पीछा पर उसे दबोच लिया. पुलिस को कार में दो युवतियों सहित चार लोग बैठे हुए मिले जो सभी शराब के नशे में धुत थे. इस पर पुलिस ने कार चला रहे आरोपी वीरेंद्र सिंह राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया.

Hanuman Beniwal on Divya Maderna: 'दिव्या को विकास की चिंता छोड़ शादी कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग सही रहता है'

ष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल अग्निपथ योजना के विरोध में 27 जून को जोधपुर में रैली को लेकर मारवाड़ में दौरे कर रहे हैं. लेकिन इन दौरों के बीच बेनीवाल का विरोध भी शुरू हो गया है. शनिवार को दिव्या मदेरणा समर्थकों ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इसकी वजह शुक्रवार को बेनीवाल द्वारा ओसियां क्षेत्र में एक सभा के दौरान पूरे मदेरणा परिवार पर की गई टिप्पणियां है. इसको लेकर मदेरणा समर्थक आहत हैं और सोशल मीडिया पर बेनीवाल के खिलाफ निशाना साध रहे हैं.

Jhalawar Police Action: भिंडी की आड़ में कर रहे थे गांजे की खेती, 2 आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़ जिले में शुक्रवार देर रात पुलिस ने कार्रवाई (Jhalawar Police Action) करते हुए करीब 15 लाख रुपए के अवैध गांजें के पौधे को जब्त किया है. साथ ही पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है.

Firing in Dholpur: शराब के पैसे नहीं देने पर दो दोस्तों के बीच झगड़ा, फायरिंग में एक के हाथ में लगी गोली

धौलपुर में शुक्रवार को शराब के पैसे नहीं देने पर दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया. इस दौरान एक दोस्त ने फायरिंग (Firing in Dholpur) कर दी, जिससे युवक घायल हो गया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Rajasthan Discom: पिछले डेढ़ साल में पांचों बिजली कंपनियों में हुई बम्पर भर्ती, बचे हुए खाली पदों को जल्द भरने के आसार

प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत पांचों बिजली कंपनियों में पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान बंपर भर्तियां (Recruitment in power companies of Rajasthan) हुई हैं. जिसके चलते इन कंपनियों में सालों से खाली चल रहे अधिकतर पदों को भर दिए गए. राजस्थान विद्युत उत्पादन और प्रसारण निगम के साथ ही तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में पिछले डेढ़ वर्ष में 2333 पदों पर भर्तियां हुई है. वहीं, डिस्कॉम में 1512 टेक्निकल हेल्पर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले एक महीने में पूरी कर ली जाएगी.

Saras Ghee Price Hike: सरस दूध के बाद अब घी भी हुआ महंगा, बिगड़ेगा घर का बजट

सरस दूध के बाद अब सरस घी के दामों में भी बढ़ोतरी (Saras Ghee Price Hike) कर दी गई है. सरस घी 20 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है. आज शनिवार सुबह से नई दरें लागू हो गई है. 1 लीटर मोनोकार्टन अब 493 रुपए में मिलेगा. 5 लीटर टिन पैक 2450 रुपए में और 15 किलो टिन पैक 7770 रुपए में मिलेगा. सरस गाय के घी में भी 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी होने से आम उपभोक्ता की जेब पर भार पड़ेगा. महंगाई के दौर में दूध के दामों में बढ़ोतरी होने से अब लोगों के लिए घरेलू बजट पर ज्यादा भार बढ़ जाएगा.

Alwar Death Case: घर में मृत मिली महिला, पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, मामला दर्ज

अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाली एक महिला मृत अवस्था में मिली. मृतका के पिता और (Woman Found dead in her house in Alwar) परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक बुद्धालाल सैनी ने 31 अक्टूबर 2017 को अपनी बेटी प्रियंका की शादी राजेश सैनी पुत्र श्रीराम सैनी के साथ की थी. राजेश सेना में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है.