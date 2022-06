Attack on Rahul Gandhi Office : वायनाड में राहुल के कार्यालय पर हमला, सीएम गहलोत ने की कड़ी निंदा...जांच की मांग

केरल के वायनाड में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के कार्यालय पर (Attack on Rahul Gandhi Office) हमला हुआ है. कांग्रेस नेताओं ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की कायराना हरकत निंदनीय है.

Chittorgarh Police Action: एक करोड़ की एमडी ड्रग के साथ युवक गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए (Chittorgarh police arrested youth with MD worth one crore) रोडवेज बस स्टैंड से एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक के पास से 1 करोड़ रुपए की कीमत की 1 किलोग्राम एमडी ड्रग जब्त की गई है.

राजस्थान में शुरू होगा ब्रिज कोर्स, कोरोना काल में हुए लर्निंग लॉस कम करने का लक्ष्य

राजस्थान शिक्षा विभाग (Rajasthan education department) ने कोरोना महामारी में हुए छात्रों के नुकसान की भरपाई के लिए पहली से आठवीं तक ब्रिज कोर्स तैयार (Bridge Course in Rajasthan) किया है. इसके जरिए करीब 50 लाख बच्चों का लर्निंग गैप कम किया जाएगा. बजट घोषणा की पालना में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जुलाई से बच्चों को ब्रिज कोर्स पढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इससे बच्चों का लर्निंग गैप दूर होगा.

Bharatpur Hotel Business: कोविड में प्रशासन के साथ खड़े होटल संचालक अब भुगतान के लिए लगा रहे चक्कर...झेल रहे दोहरी मार

कोविड की विकट परिस्थिति में प्रशासन के एक आदेश पर हर सहयोग के लिए तैयार रहे होटल व मैरिज होम संचालक (bharatpur Hotel owners waiting for payment) अब भुगतान के लिए चक्कर काट रहे हैं. पिछले दो साल से भरतपुर के अधिकतर होटल और मैरिज होम संचालक भुगतान का इंतजार कर रहे हैं. काफी प्रयास के बाद कुछ होटलों को तो भुगतान हो गया, लेकिन अधिकतर आज भी प्रशासन की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे हैं.

Saras Ghee Price Hike: सरस दूध के बाद अब घी भी हुआ महंगा, बिगड़ेगा घर का बजट

सरस दूध के बाद अब सरस घी के दामों में भी बढ़ोतरी (Saras Ghee Price Hike) कर दी गई है. सरस घी 20 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है. आज शनिवार सुबह से नई दरें लागू हो गई है. 1 लीटर मोनोकार्टन अब 493 रुपए में मिलेगा. 5 लीटर टिन पैक 2450 रुपए में और 15 किलो टिन पैक 7770 रुपए में मिलेगा. सरस गाय के घी में भी 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. सरस दूध के दामों में बढ़ोतरी होने से आम उपभोक्ता की जेब पर भार पड़ेगा. महंगाई के दौर में दूध के दामों में बढ़ोतरी होने से अब लोगों के लिए घरेलू बजट पर ज्यादा भार बढ़ जाएगा.

Rajasthan Discom: पिछले डेढ़ साल में पांचों बिजली कंपनियों में हुई बम्पर भर्ती, बचे हुए खाली पदों को जल्द भरने के आसार

प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कार्यरत पांचों बिजली कंपनियों में पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान बंपर भर्तियां (Recruitment in power companies of Rajasthan) हुई हैं. जिसके चलते इन कंपनियों में सालों से खाली चल रहे अधिकतर पदों को भर दिए गए. राजस्थान विद्युत उत्पादन और प्रसारण निगम के साथ ही तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में पिछले डेढ़ वर्ष में 2333 पदों पर भर्तियां हुई है. वहीं, डिस्कॉम में 1512 टेक्निकल हेल्पर पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अगले एक महीने में पूरी कर ली जाएगी.

महाराष्ट्र के बाद क्या राजस्थान में होगा सियासी उलटफेर ? अब सतीश पूनिया ने दिया यह बड़ा बयान..

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उलटफेर के बाद (Maharashtra Effect in Rajasthan) अब राजस्थान में भी बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. हाल ही में आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी के बयान के बाद अब सतीश पूनिया का बयान इस ओर इशारा कर रहा है. पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जुगाड़ पर चल रही है. उसका टायर कब फट जाए, पता नहीं.

RPSC : वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर, 25 जून से 24 जुलाई तक कर सकते हैं बदलाव

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (Changes can be made in one time registration by RPSC) के माध्यम से भरे गए आवेदनों में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन का अभ्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाया जा रहा है. संशोधन करने की सुविधा 25 जून से 24 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी.

Political Congress: सत्ता में होने पर भी कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक मुकदमों से राहत नहीं...डोटासरा बोले- सरकार से कर दी है अनुशंसा

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं. साढ़े तीन साल पूर्व भाजपा के शासन काल में विपक्ष में रहते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कराए गए थे. हालांकि डोटासरा ने कहा है कि सरकार को उन्होंने गुण-अवगुण देखते हुए मुकदमे वापस लेने की अनुशंसा कर दी है.

Rape in Alwar: अलवर में तीन बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म

अलवर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत निवासी एक महिला ने एक युवक पर दुष्कर्म का (woman raped in Alwar) आरोप लगाया है. इस मामले की शिकायत महिला थाने को दी गई. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का मेडिकल कराया गया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है.