बदमाशों ने किया रंगदारी के लिए ट्रैवल्स कारोबारी पर हमला, भाई पर चढ़ाई गाड़ी

जयपुर के सिंधी कैंप से श्याम नगर थाना इलाके तक कारोबारी का पीछा करके बदमाशों ने मारपीट (attack on businessman for extortion in Jaipur) कर कार चढ़ाकर मारने का प्रयास किया. सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी से राजधानी में सुरक्षा की पोल खुल रही है. कारोबारी का आरोप है कि दो बदमाश कई दिनों से उनसे रंगदारी मांग रहे हैं और जान से मारने की धमकी (Miscreants threats to kill in Jaipur) दे रहे हैं.

ऑनलाइन गेमिंग से दोस्ती, कतर से पहुंचा दौसा...ब्रेनवॉश कर लड़की को ले जा रहा था नेपाल

दौसा के बांदीकुई से 6 दिन पहले अपहृत हुई 13 साल की नाबालिग के मामले (kidnapping case in dausa) में सहमा देने वाला खुलासा हुआ है. ऑनलाइन गेम के जरिए संपर्क होने के बाद कतर से आया बदमाश लड़की को नेपाल ले जाने वाला था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने बदमाश को बिहार से गिरफ्तार कर लिया. पढ़िए पूरी खबर...

Road Accident in Chhitorgarh: निजी बस पलटी, 20 से अधिक घायल

चित्तौड़गढ़ में शनिवार को एक निजी बस पलट (Road Accident in Chhitorgarh) गई. हादसे में करीब 20 से अधिक लोग घायल हो घए. घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

कोटा में करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाया, किराएदारों का आरोप- न्यायालय में मामले के बावजूद की कार्रवाई

फूटा कोट स्थित पुरानी सब्जी मंडी की दुकानों और भूखंडों से यूआईटी और नगर निगम की टीम (UIT Nagar Nigam joint operation in Kota) ने अतिक्रमण हटाया. देर रात 3:30 बजे ही नगर निगम और नगर विकास न्यास का अतिक्रमण निरोधक दस्ता पहुंच गया चंद घंटों में वहां बनी हुई दुकानों को समतल कर दिया. अतिक्रमण की इस कार्रवाई पर दुकानदारों ने आक्रोश (Shopkeepers angry on encroachment action) जताया है.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बढ़ रही सूर्य देव की तपिश, जानिए अपने जिले का हाल

राजस्थान में सूर्य देव की तपिश लगातार बढ़ (Rajasthan Weather Update) रही है. शुक्रवार को जैसलमेर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने सोमवार से प्री मानसून की गतिविधियां के सक्रिय होने की संभावना जताई है.

Mobile blast in pocket: जेब में रखा मोबाइल हुआ ब्लास्ट, चलती बाइक से गिरा युवक...एक की मौत

पाली में शुक्रवार को बाइक पर जा रहे युवक की जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट (Mobile blast in pocket) हो गया. घटना में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया.

Murder Case in Kota: बाइक सवार शिक्षक की घात लगाकर बैठे हमलावरों ने की बेरहमी से हत्या

कोटा जिले के इटावा में एक शिक्षक की बेरहमी से हत्या का मामला (Teacher brutally murdered in Kota) सामने आया है. हत्या के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. पुलिस का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Jaipur Police Action: MBA के छात्र को कार से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयपुर में शुक्रवार देर रात एक एमबीए के छात्र को कार से स्टंट करना भारी पड़ गया. स्टंट करने के दौरान आरोपी युवक ने एक कार और दो बाइक को टक्कर भी मारी. इसके बाद पुलिस (Jaipur Police Action) ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है.

राजस्थान में शुरू होगा ब्रिज कोर्स, कोरोना काल में हुए लर्निंग लॉस कम करने का लक्ष्य

जस्थान शिक्षा विभाग (Rajasthan education department) ब्रिज कोर्स के जरिए करीब 50 लाख बच्चों का लर्निंग गैप कम (Bridge Course in Rajasthan) करेगी. नए सत्र में कक्षा एक से आठवीं तक के लिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा.

Hanuman Beniwal on Divya Maderna: 'दिव्या को विकास की चिंता छोड़ शादी कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग सही रहता है'

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को ओसियां में एक सभा के दौरान मदेरणा परिवार पर जमकर हमला (Beniwal targets MLA Divya Maderna) किया. इसको लेकर दिव्या मदेरणा समर्थकों ने आज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करने का एलान (Protest Against Hnauman Beniwal in Jodhpur) किया है.