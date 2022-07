CM Gehlot on Agnipath: गहलोत का केंद्र पर निशाना, बोले- संसद में चर्चा करें और देश को भरोसे में ले

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर देशभर में कई जगहों पर युवा इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा (CM Gehlot on Agnipath scheme) कि केंद्र सरकार को संसद में इस पर चर्चा करनी चाहिए और देश को भरोसे में ले जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो.

Dungarpur: छात्रावास में ताला लगाकर वार्डन और चौकीदार गायब, बालिका की तबीयत खराब, रोने की आवाज सुन दौड़े लोग

डूंगरपुर जिले के राजकीय बालिका छात्रावास बांसिया में रविवार रात एक छात्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई. हॉस्टल में मौजूद अन्य छात्राओं ने जब पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए वार्डन को जानकारी देने का प्रायास किया, तो वहां न तो वार्डन थी, न कोच था और न ही गार्ड मौजूद थे. तीनों लोग दरवाजों में ताला लगा कर कहीं बाहर चले गए थे. ऐसे में छात्राओं ने छात्रावास की छत पर जा कर जोर-जोर से मदद की गुहार लगई जिसके बाद आसपास के लोग हॉस्टल पहुंचे.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत

श्रावण मास में मानसून के मेघ प्रदेश में मेहरबान हो रहे (Rain continues in Many parts of Rajasthan) हैं. कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है. राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. रविवार को भी राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई थी. सोमवार को आसमान में बादल छाए नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं.

Gold and Silver Price Today: सस्ता हो गया सोना और चांदी, जानिए ताजा भाव

जयपुर के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी के भावों में गिरावट (Gold and Silver Price Today) हुई. सोने की कीमत में 50 रुपए प्रति दस ग्राम और चांदी में 250 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. जयपुर में शनिवार को सोने की कीमत 52,150 रुपए प्रति दस ग्राम (Gold Price in Rajasthan) थी. सोमवार को सोने की कीमत 52,100 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई. इस तरह से सोना 50 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है.

कोटा : अपना घर आश्रम में तीन लोगों की फूड प्वाइजनिंग से मौत

जिले के एरोड्रम सर्किल स्थित मोटर मार्केट के नजदीक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में संचालित अपना घर आश्रम में तीन मानसिक विमंदित लोगों की फूड प्वाइजनिंग से मौत का मामला सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, एडीएम बृजमोहन बैरवा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. विजय सरदाना, मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल शितबआला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जायजा ले रहे हैं.

देखिए यहां केंद्रीय मंत्री बालियान ने घुमाया बल्ला, शॉट मारने के लिए बीजेपी नेता बॉलर से बोले रेंज में फेंकिए गेंद

केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान रविवार को राजस्थान प्रवास के दूसरे दिन नागौर दौरे (Sanjeev Balyan Nagaur Tour) पर रहे. इस दौरान उन्होंने जायल, नावा और डीडवाना विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी की. डीडवाना से नागौर जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुचामन में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के बीच जाकर बल्ला हाथ में थाम लिया. शुरुआत की 2 गेंदों पर करारा शॉट मारने में विफल रहे मंत्री के लिए आखिरकार बीजेपी नेता ने एक बॉलर से सिफारिश की और रेंज में गेंद फेंकने के लिए कहा. इसके बाद संजीव बालियान ने जोरदार बल्ला घुमाया और शॉट मारा.

भीलवाड़ा में चलती स्कूल बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला

भीलवाड़ा-गुरला राजमार्ग पर मुजरास टोल नाके के पास सोमवार को शॉर्ट सर्किट के कारण चलती स्कूल बस में आग लग (Fire in school bus in Bhilwara) गई. आग की सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद टोल नाके कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाया गया. कारोई पुलिस के अनुसार स्कूली बस सोमवार सुबह शहर से 11 बच्चो और 8 स्टाफ को लेकर गंगापुर जा रही थी. बस उदयपुर हाइवे पर मुजरास टोलनाका के पास पहुंची थी कि अचानक इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई.

Suicide in Jodhpur: जोधपुर में पेड़ से लटककर प्रेमी युगल ने दी जान

जोधपुर जिले के तिंवरी क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने एक खेत में खेजड़ी के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या (Suicide in Jodhpur) कर ली. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलने पर मथानियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतारा. वहीं, दोनों के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

RAS officers Transfer List: गहलोत सरकार ने 27 RAS अधिकारियों का किया तबादला

राजस्थान की गहलोत सरकार ने रविवार देर रात प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 27 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं. देर रात कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है. सूची में 10 उपखंड अधिकारियों को बदला गया है. वहीं, आकाश तोमर जो अब तक एपीओ चल रहे थे उन्हें परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के विशिष्ट सहायक के तौर पर लगाया गया है.

Jaipur Mandi Rate: फ्लोर मिलों में मांग बढ़ने से गेहूं में उछाल, मांग निकलने से सरसों तेल भी तेज

फ्लोर मिलों में मांग बढ़ने से जयपुर मंडी में गेहूं में 90 रुपए क्विंटल का उछाल रहा. वहीं, मांग निकलने से सरसों कच्ची घाणी तेल में 50 रुपए क्विंटल की तेजी देखने को मिली, लेकिन सरसों और अन्य खाद्य तेलों के भावों में बदलाव नहीं देखा गया. सामान्य कारोबार से चना, दाल-दलहन और चीनी के भाव स्थिर रहे.