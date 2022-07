President Oath Taking Ceremony : देश की 15वीं राष्ट्रपति बनीं द्रौपदी मुर्मू, CJI ने दिलाई शपथ

देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू (DROUPADI MURMU) ने सोमवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ली. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता व हस्तियां मौजूद रहे. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलायी. इस मौके पर उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई. निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण से पहले अपने आवास से राजघाट पहुंची और यहां बापू को नमन किया.

भीलवाड़ा में चलती स्कूल बस में लगी आग, बड़ा हादसा टला

भीलवाड़ा-गुरला राजमार्ग पर मुजरास टोल नाके के पास सोमवार को शॉर्ट सर्किट के कारण चलती स्कूल बस में आग लग (Fire in school bus in Bhilwara) गई. आग की सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद टोल नाके कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाया गया. कारोई पुलिस के अनुसार स्कूली बस सोमवार सुबह शहर से 11 बच्चो और 8 स्टाफ को लेकर गंगापुर जा रही थी.

चूरू में हैवानियत की हदें पार : शख्स को बेरहमी से पीटा, नग्न कर प्राइवेट पार्ट में डाला सरिया...कुकृत्य भी किया

राजस्थान के चूरू से रविवार को एक दिल दहला देन वाली (Churu Crime News) खबर सामने आई है, जहां आरोपियों ने एक 34 वर्षीय शख्स को पहले बेरहमी से पीटा, फिर नग्न कर प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया. इससे भी मन नहीं भरा तो उसके साथ कुकृत्य किया गया. यहां जानिए क्या है पूरा मामला...

ERCP को लेकर सर्वदलीय बैठक में बरसे CM गहलोत, वसुंधरा-पूनिया पर साधा निशाना...ये प्रस्ताव हुआ पारित

ईआरसीपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर (Politics on ERCP) केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. जयपुर में रविवार को सर्वदलीय बैठक में सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने बैठक में राजे, पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के नहीं आने पर नाराजगी जताई.

यूनिवर्सिटी में परीक्षा शुल्क को लेकर खड़े हो रहे सवाल...प्रावधान स्पष्ट नहीं...2 से 5 गुना रुपए जमा कराने को विद्यार्थी मजबूर

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. हर विश्वविद्यालय में परीक्षा आवेदन शुल्क और परीक्षा फार्म की एक अवधि तय होती है. उस अवधि के बाद फार्म भरने वाले विद्यार्थी से दो से 5 गुना शुल्क (examination fee in universities after due date) लिया जाता है. लेकिन इस तरह के प्रावधान को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है.

राजस्थान में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ 'थर्ड फ्रंट' के 13 प्रस्ताव, तुषार गांधी की मौजूदगी में बुलडोजर के खिलाफ मुहिम चलाने का एलान

दलित-आदिवासी-अल्पसंख्क दमन प्रतिरोध आंदोलन के तहत रविवार को जयपुर में एक (State Level Convention in Jaipur) राज्य स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया. इस दौरान सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए.

Road Accident in Churu : एनएच 52 पर अज्ञात वाहन ने बच्चे को मारी टक्कर...मौत, ग्रामीणों ने लगाया जाम

चूरू जिले के सदर थाना क्षेत्र में एनएच हाईवे 52 के पास खेत जा रहे एक 9 वर्षीय बच्चे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार (Child dies after being hit by unknown vehicle) दी. इस हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे वहां मौजूद एक वाहन चालक ने अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने एनएच हाईवे 52 को जाम कर दिया.

सीएम गहलोत बोले- क्यों डर गईं राजे, क्या पड़ा हाईकमान का डंडा....नड्डा की कमेटी पर भी उठाए सवाल

सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Cm gehlot target vasundhara) पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ईआरसीपी की बैठक में वसुंधरा के नहीं आने का कारण समझ नहीं आता. साथ ही उन्होंने संत विजयदास आत्मदाह मामले में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाई कमेटी पर भी सवाल खड़े किए.

REET 2022: रीट लेवल-2 परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 79.23 फीसदी अभ्यर्थी हुए शामिल...रीट कार्यालय पहुंचाई जा रही ओएमआर शीट

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 (रीट) शांतिपूर्ण ढंग से (reet level 2 exam concluded peacefully) संपन्न हो गई है. गहलोत सरकार के भरोसे पर बोर्ड प्रशासक आईएएस एलएन मंत्री खरे उतरे हैं. दरअसल इस बार रीट परीक्षा में राजनीतिक दखल नहीं होने से परीक्षा की गोपनीयता में सेंध नहीं लग पाई और परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हो गई. इसका बड़ा कारण बोर्ड परीक्षा को लेकर बनाई गई नई रणनीति भी है. रीट परीक्षा के लिए 16 लाख 96 हजार 515 अभ्यर्थी पंजीकृत थे.

JEE MAIN 2022: दूसरे सत्र की परीक्षाएं आज से, NTA स्कोर सुधारने का बेहतर मौका...एडवाइजरी पढ़कर जाएं एग्जाम देने

जेईई मेन का जुलाई सेशन की परीक्षा 25 जुलाई यानि आज से शुरू (JEE Main exam on 25 July) होगी. जेईई मेन जून सेशन में अच्छा एनटीए स्कोर नहीं कर पाए विद्यार्थियों के लिए अंक सुधारने का यह अंतिम अवसर होगा. परीक्षा के लिए 10 पेज की स्टूडेंट एडवाइजरी व सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं.