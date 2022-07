उदयपुर में हो सकता है जी-20 सम्मेलन...केंद्र सरकार के सीनियर अफसरों का दल पहुंचा झीलों की नगरी...व्यवस्थाओं का लेगा जायजा

भारत की अध्यक्षता में दिसंबर में होने वाले जी-20 सम्मेलन (G20 summit may be held in Udaipur) का आयोजन झीलों की नगरी उदयपुर में हो सकता है. सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से पांच सदस्यीय दल उदयपुर (senior officers of central government reached udaipur) पहुंचा है. यह दल उदयपुर के विभिन्न पर्यटन स्थलों और होटल व रेसॉर्ट का जायजा ले सकता है.

Lumpy Disease in Cows : राजस्थान में फैला गायों में संक्रामक रोग लंपी, हजारों की हुई मौत...

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर जिलों की गायों में लंपी डिजीज (Lumpy disease alert in Rajasthan) नाम की बीमारी तेजी से पैर पसार रही है. हालात यह है की पश्चिमी राजस्थान की कई गौशालाओं समेत आम लोगों की गाय न केवल इससे प्रभावित हुईं, बल्कि इसके चलते उनकी मौत भी हो चुकी है.

अजूबा ! करौली में महिला ने दिया पांच बच्चों को जन्म...दो स्वस्थ, तीन की हुई मौत

करौली में एक निजी अस्पताल में महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म (Woman gave birth to five children in Karauli) दिया है. हालांकि इनमे दो बच्चे स्वस्थ हैं जबकि तीन की मौत हो गई है. महिला के पांच बच्चों के जन्म की घटना के बारे में सुनकर अस्पताल चिकित्सक,स्टाफ से लेकर जिले में यह खबर सुनने वाला हर व्यक्ति चकित है.

Public Hearing in Jaipur : नकारा और निकम्मी पुलिस बकरे तक चोरी कर बेच रही, क्या रोकेगी अवैध खनन - वेद सोलंकी

राजधानी जयपुर में सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान कांग्रेस (Police Stealing and selling goats in Jaipur) के विधायक और पायलट समर्थक वेद सोलंकी ने पुलिस पर बकरा चोरी कर बेचने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही पुलिस को निकम्मा बताते हुए कहा कि पुलिस खुद बकरों की चोरी कर बेच रही है, वह प्रदेश में अवैध खनन क्या रोकेगी?

सीएम गहलोत की कर्मचारियों को सौगात, अब साल में दो बार मिलेगा पदोन्नति का अवसर...प्रस्ताव को दी गई मंजूरी

प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को अब साल में दो बार पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक (Cm gehlot gift to employees) आयोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय के बाद सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति समिति की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त बचे पदों के लिए समिति की एक बैठक और आयोजित हो सकेगी.

Children Missing in Rajasthan : जयपुर के बाद अजमेर और भीलवाड़ा सबसे असुरक्षित, बीते 3 साल में 13,570 नाबालिग लापता

प्रदेश में हर दिन बच्चों के लापता होने के कई मामले सामने आ रहे हैं. इनमें से कुछ किसी के बहकावे में आकर घर से निकल जाते हैं, कुछ अपहरण का शिकार हो जाते हैं, कुछ अभिभावक के डांट से नाराज होकर घर छोड़ निकल जाते हैं. बीते 3 सालों में प्रदेश के गुमशुदा/लापता होने वाले बच्चों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बच्चों की गुमशुदगी के मामले में जयपुर के बाद अजमेर और भीलवाड़ा टॉप पर हैं. पुलिस ने अधिकतर लापता बच्चों को दस्तयाब कर लिया है, लेकिन गुमशुदा बच्चों के आंकड़े अभी भी काफी ज्यादा हैं.

गोलमा देवी के आरोपों पर बोले मंत्री रमेश मीणा- किरोड़ी का राजनीतिक अस्तित्व खत्म...लाशों पर कर रहे Politics

सांसद किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने मंत्री रमेश मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. गोलमा ने इस संबंध में राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से मिलकर शिकायती पत्र भी दिया है. इस पर रमेश मीणा ने जवाब देते हुए कहा (Ramesh Meena reply to Golma Devi) है कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाशों पर राजनीति करते हैं.

REET 2022: राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर फिर उपजा विवाद, सांसद दीया कुमारी ने ट्वीट कर कही ये बड़ी बात

राजस्थान में रीट परीक्षा इस बार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई. पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने न आने से प्रशासन और सरकार ने राहत की सांस ली लेकिन अब एक नया विवाद सामने आ गया है जिसे लेकर भाजपा और अन्य संगठनों ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने भी ट्वीट पर गहलोत सरकार (Rajsamand Mp diya kumari tweet on Reet 2022) को घेरने के प्रयास किया है. पढ़ें पूरी खबर...

ACB Action in Bribe Case : आबकारी विभाग का पीओ 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप...

एसीबी की टीम ने सोमवार को आबकारी थाना मावली के प्रेहरा अधिकारी (पीओ) को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया (ACB arrested excise PO in bribe case) है. परिवादी की शिकायत के अनुसार पीओ ने उसके ढाबे पर अवैध शराब का झूठा केस लगा फंसाने की धमकी दी थी. साथ ही मासिक बंदी के रूप में 30 हजार देने की मांग पीओ की ओर से की जा रही थी.

Heavy Rain in Kota : भारी बारिश से शहर में जल प्लावन की स्थिति, यहां जंगल में फंसे 3 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला

कोटा शहर में सोमवार को करीब तीन घंटे लगातार बारिश हुई. जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जल प्लावन की स्थिति उत्पन्न हो (Water logging situation in Kota city due to heavy rains) गई. बारिश से नगर निगम की नाला सफाई व्यवस्था की पूरी तरह पोल खुल गई. शहर के अलग-अलग इलाकों में नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा. वहीं, कोटा बैराज से भी करीब एक लाख 25 हजार क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी गई है. जिसको लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से कोटा शहर के निचली बस्तियों के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है.