सिख समाज के पूर्व ग्रंथी के केश काटने के विरोध में अलवर के पांच कस्बे बंद, एसपी को हटाने की मांग...3 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी

अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिख समाज के पूर्व ग्रंथी के केश काटने के साथ मारपीट की गई थी. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने के दावे किए थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सफलता नहीं लगी है. घटना के विरोध में रामगढ़ सहित आसपास के पांच कस्बे सोमवार को पूरी तरह से बंद रहे. मामले पर हिंदू संगठन और सिख समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ (protest against police in alwar) प्रदर्शन किया.

बिहार मूल की नाबालिग के साथ हैवानियत, 4 महीने की है गर्भवती, पेट दर्द होने पर हुआ खुलासा

जयपुर के मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया (Minor girl raped in Jaipur) है. मूलत बिहार के रहने वाला परिवार जयपुर में रहता है. परिवार में 16 साल की बच्ची क्षेत्र में ही एक स्कूल में 10वीं में पढ़ती है. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी नाबालिग को जबरदस्ती होटल ले गया और दुष्कर्म किया. इसके अलावा भी वह कई बार नाबालिग से दुष्कर्म कर चुका है.

CM गहलोत नहीं बिठा पाए ब्यूरोक्रेट्स से तालमेल, साढ़े तीन साल में बदल दिए 5 हजार से ज्यादा अफसर...

प्रदेश की गहलोत सरकार को सत्ता में आए साढ़े तीन साल से ज्यादा हो गए हैं. लेकिन इन वर्षों में योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो तालमेल नौकरशाही से होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया. यही वजह है कि सीएम गहलोत को सत्ता संभालने के बाद बार-बार अफसरों के तबादले करने (Transfers by CM Gehlot) पड़े. आंकड़ों के अनुसार, अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में गहलोत ने अब तक साढ़े चार सौ से ज्यादा तबदला सूची जारी कर 5 हजार से ज्यादा अफसरों को बदला.

भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मेहंदीपुर बालाजी के किए दर्शन, गहलोत सरकार पर साधा निशाना...सुनिए क्या कहा

भाजपा नेता कपिल मिश्रा सोमवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते (BJP leader Kapil Mishra in Mehandipur Balaji) हुए उन्होंने कन्हैयालाल के परिजनों को न्याय देने की मांग की. साथ ही भरतपुर में संत के आत्मदाह को व्यर्थ न करते हुए सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मेंहदीपुर बालाजी महाराज कांग्रेस पार्टी के नेताओं और राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि दे.

RPSC : भूजल विभाग संवीक्षा परीक्षा 2022 के एडमिट कार्ड जारी, अभ्यार्थी यहां से करें डाउनलोड...

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर आयोजित होने वाली भूजल विभाग संवीक्षा परीक्षा 2022 का प्रवेश पत्र आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए (Ground water Department Exam 2022 Admit Card uploaded) हैं. भूजल विभाग संवीक्षा परीक्षा 2022 के तहत कनिष्ठ भू-भौतिकविद, कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक व तकनीकी सहायक के लिए 1 और 2 अगस्त को परीक्षा आयोजित होगी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत

श्रावण मास में मानसून के मेघ प्रदेश में मेहरबान हो रहे (Rain continues in Many parts of Rajasthan) हैं. कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है. राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. रविवार को भी राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई थी. सोमवार को आसमान में बादल छाए नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं. वहीं कोटा संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है.

Dungarpur: छात्रावास में ताला लगाकर वार्डन और चौकीदार गायब, बालिका की तबीयत खराब, रोने की आवाज सुन दौड़े लोग

डूंगरपुर जिले के राजकीय बालिका छात्रावास बांसिया में रविवार रात एक छात्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई. हॉस्टल में मौजूद अन्य छात्राओं ने जब पीड़िता को अस्पताल ले जाने के लिए वार्डन को जानकारी देने का प्रायास किया, तो वहां न तो वार्डन थी, न कोच था और न ही गार्ड मौजूद थे. तीनों लोग दरवाजों में ताला लगा कर कहीं बाहर चले गए थे. ऐसे में छात्राओं ने छात्रावास की छत पर जा कर जोर-जोर से मदद की गुहार लगई जिसके बाद आसपास के लोग हॉस्टल पहुंचे.

कोटा : अपना घर आश्रम में तीन लोगों की फूड प्वाइजनिंग से मौत

कोटा जिले के एरोड्रम सर्किल स्थित मोटर मार्केट के नजदीक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में संचालित अपना घर आश्रम में तीन मानसिक विमंदित लोगों की फूड प्वाइजनिंग से मौत का मामला सामने आया है. जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, एडीएम बृजमोहन बैरवा, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. विजय सरदाना, मुख्य चिकित्सा एवं अधिकारी डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ओमप्रकाश तोषनीवाल सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां जायजा ले रहे हैं.

देखिए यहां केंद्रीय मंत्री बालियान ने घुमाया बल्ला, शॉट मारने के लिए बीजेपी नेता बॉलर से बोले रेंज में फेंकिए गेंद

केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान रविवार को राजस्थान प्रवास के दूसरे दिन नागौर दौरे (Sanjeev Balyan Nagaur Tour) पर रहे. इस दौरान उन्होंने जायल, नावा और डीडवाना विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और अलग-अलग कार्यक्रमों में शिरकत भी की. डीडवाना से नागौर जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कुचामन में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के बीच जाकर बल्ला हाथ में थाम लिया. शुरुआत की 2 गेंदों पर करारा शॉट मारने में विफल रहे मंत्री के लिए आखिरकार बीजेपी नेता ने एक बॉलर से सिफारिश की और रेंज में गेंद फेंकने के लिए कहा. इसके बाद संजीव बालियान ने जोरदार बल्ला घुमाया और शॉट मारा.

CM Gehlot on Agnipath: गहलोत का केंद्र पर निशाना, बोले- संसद में चर्चा करें और देश को भरोसे में ले

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर देशभर में कई जगहों पर युवा इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया. गहलोत ने कहा (CM Gehlot on Agnipath scheme) कि केंद्र सरकार को संसद में इस पर चर्चा करनी चाहिए और देश को भरोसे में ले जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो.