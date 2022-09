जैसलमेर में पकड़े गए दो कश्मीरी संदिग्ध, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

भारत पाक सीमा से सटे जिले जैसलमेर में पुलिस ने दो संदिग्ध कश्मीरी नागरिकों (Police caught Two Kashmiri suspects) को पकड़ा है. दोनों संदिग्धों को पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया है. दोनों कश्मीरी नागरिकों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं.

चिकित्सा मंत्री का बयान: 19 अक्टूबर से पहले कोई नया सीएम नहीं, सीएम के लिए अन्य किसी नाम पर चर्चा नहीं

राजस्‍थान में नए सीएम को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. इस बीच चिकित्‍सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दे‍ते हुए कहा है कि 19 अक्टूबर से पहले प्रदेश में कोई नया सीएम नहीं (Parsadi Lal Meena on new Rajasthan CM) आएगा. उन्‍होंने कहा कि गहलोत के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बनने के बाद ही कोई नाम सामने आएगा.

जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा तेज...निगाहें गहलोत के कदम पर

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सीएम अशोक गहलोत का नाम रेस में सबसे आगे बना हुआ है. साथ ही राजस्थान के नए सीएम चेहरे को लेकर भी चर्चा तेज है. इस बीच एक चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या सीएम पद छोड़ने से पहले गहलोत बाकी बची राजनीतिक नियुक्तियों को (Cm Gehlot on political apponitments) पूरा करेंगे.

गहलोत के कट्टर समर्थक विधायक पहुंचे पायलट के घर तो गेट पर आ धमका बुलडोजर...जानें फिर क्या हुआ

मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं के बीच शनिवार सुबह पायलट निवास पर अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ. आज उनके गेट के बाहर एक बुलडोजर आकर खड़ा (Bulldozer at Sachin Pilot residence) हो गया और उसने आवास में जाने का प्रयास किया. जानिए पूरा मामला...

Meena MLA target Pilot: रामनारायण मीणा का पायलट पर निशाना, पहली बार के MLA की जगह अनुभवी संभालें राज्य

राजस्थान में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है. अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के प्रदेश में नया सीएम कौन होगा इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीणा ने ईटीवी से खास बातचीत में पायलट पर (Ramnarayan Meena target Sachin Pilot) निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पहली बार के विधायक के स्थान पर किसी अनुभवी को सीएम का पद संभालना चाहिए.

माकपा विधायक महिया का बड़ा बयान, हम कांग्रेस के साथ हैं...गहलोत हों या पायलट फर्क नहीं पड़ता

राजस्थान में राजनीतिक हलचल इन दिनों तेज हो गई है. अशोक गहलोत के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने के बाद नए सीएम को लेकर चर्चा तेज है. इस बीच माकपा विधायक गिरधारी लाल महिया (Mahiya big statement on Rajasthan politics) ने कहा कि हमारी नीति भाजपा के खिलाफ है. हम कांग्रेस के साथ हैं, गहलोत हों या पायलट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.

सीएम गहलोत के गृह नगर में धंसी सड़क, स्कूटी समेत गड्ढे में गिरा बुजुर्ग

जोधपुर के पाली रोड के एनएच पर शनिवार को सड़क धंसने से स्कूटी सहित एक बुजुर्ग गड्ढे में गिर गया. मौके पर (Old Man with Scooty Fell into pit in Jodhpur) मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को बाहर निकाला.

Rajasthan Patwari Exam: 3 साल बाद भी खाली पड़े कई पटवारी के पद, अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट का इंतजार

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा (Rajasthan Patwari Exam) के बाद भी 500 से ज्यादा पद रिक्त हैं. बोर्ड की ओर से बचे हुए पदों पर अब तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है. इसके चलते अभ्यर्थियों ने लिस्ट जारी करने की मांग की है.

कंधे पर बाइक समेत महिला को पार कराई पुलिया...देखें वीडियो

बारां जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं. इसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो गए. लोग अलग-अलग तरह के जुगत लगाकर जीवन का संघर्ष कर रहे हैं. इसी क्रम में कस्बाथाना क्षेत्र में अजब नजारा देखने को मिला. चौराखाड़ी गांव जा रहे ग्रामीणों ने महिला को मोटरसाइकिल पर बिठाकर और बाइक को कंधों पर उठाकर (Villagers crossed River carrying woman on bike) पुलिया पार करवाई.

Jodhpur Police University: छात्रा ने प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराया यौन उत्पीड़न का मामला

जोधपुर के सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह श्योराण पर छात्रा ने प्रताड़ित करने का (Case of harassment in Jodhpur Police University) आरोप लगाया है. छात्रा ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि सर कहते थे कि उनके अनुसार काम करने पर उसे आईएएस बना देंगे.