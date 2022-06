महाराष्ट्र के बाद क्या राजस्थान में होगा सियासी उलटफेर ? अब सतीश पूनिया ने दिया यह बड़ा बयान..

महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उलटफेर के बाद (Maharashtra Effect in Rajasthan) अब राजस्थान में भी बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. हाल ही में आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी के बयान के बाद अब सतीश पूनिया का बयान इस ओर इशारा कर रहा है. पूनिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार जुगाड़ पर चल रही है. उसका टायर कब फट जाए, पता नहीं.

Political Congress: सत्ता में होने पर भी कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक मुकदमों से राहत नहीं...डोटासरा बोले- सरकार से कर दी है अनुशंसा

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं. साढ़े तीन साल पूर्व भाजपा के शासन काल में विपक्ष में रहते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कराए गए थे. हालांकि डोटासरा ने कहा है कि सरकार को उन्होंने गुण-अवगुण देखते हुए मुकदमे वापस लेने की अनुशंसा कर दी है.

Rape in Alwar: अलवर में तीन बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म

अलवर में तीन बच्चों की मां के साथ रेप का मामला (woman raped in Alwar) सामने आया है. महिला ने आरोपी युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

JEE Main 2022 Paper Analysis : बैलेंसड रहा पेपर, इन-ऑर्गेनिक ने उलझाया...फिजिक्स-मैथ्स में आए ट्रेडिशनल सवाल

जेईई मेन 2022 परीक्षा देकर आए विद्यार्थियों के अनुसार प्रश्न (JEE Main 2022 Paper Analysis) पत्र संतुलित और स्तरीय रहा है. हालांकि स्टूडेंट्स को इन-ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों ने उलझाए रखा. वहीं कुछ टॉपिक से परंपरागत प्रश्न भी पूछे गए.

चूरू में बीच सड़क पर विवाहिता को डंडे से पीटा, सास और पति की करतूत...वीडियो वायरल

चूरू में बीच सड़क पर विवाहिता को पति और सास ने लाठी-डंडे से (woman was beaten up in churu) जमकर पीटा. इस दौरान काफी संख्या में लोग भी जुट गए लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की.

Special : कोटा के स्टार्टअप ने देश में खड़ा किया सबसे बड़ा फार्मेसी नेटवर्क, 40 हजार से ज्यादा केमिस्ट को किया Digital

पीएम नरेंद्र मोदी के नारे 'वोकल फॉर लोकल' और 'डिजिटल इंडिया मुहिम' का असर कोटा से शुरू हुए (Kota Digital India Campaign) स्टार्टअप मेडकॉर्डस में नजर आता है. इस स्टार्टअप के जरिए 40 हजार से ज्यादा केमिस्ट को तकनीक की मदद से एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. तीन लोगों की ओर से शुरू किए गए इस स्टार्टअप की पहुंच 17 राज्यों तक बनी है.

Sword Attack in Jodhpur : शराब दुकानदार पर तलवार से हमला, कोहनी से अलग हुआ हाथ

राजस्थान के जोधपुर से हमले का खौफनाक मंजर सामने आया है. एक शराब दुकानदार पर Deadly Attack on Liquor Shopkeeper) कुछ लोगों ने तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार का हाथ कट गया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड इन सीटों पर डालेगा असर, भाजपा का तर्क- वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं जनजाति लोगों में भरोसा पैदा करने का है निर्णय...

राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को बनाकर (Draupadi Murmu NDA Candidate) भाजपा ने आदिवासी कार्ड खेला है. भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि इसका असर राजस्थान में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा.

Horse Trading Case: दो साल पहले दर्ज करवाया था विधायकों की खरीद-फरोख्त का मुकदमा, पहले ही करनी थी कार्रवाई -महेश जोशी

पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने हॉर्स ट्रेडिंग के प्रकरण में देर से कार्रवाई होने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि दो साल पहले एसीबी में दर्ज करवाया था विधायकों की खरीद-फरोख्त का मुकदमा, अब जाकर गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा गया गया है. यह कार्रवाई पहले की जानी चाहिए थी.

Stone Pelting in Dholpur: आरोपी हेड कॉन्स्टेबल को गिरफ्तार करने गई एसीबी टीम पर पथराव, छुड़ा ले गए आरोपी...एसीबी सीओ समेत तीन घायल

रिश्वत लेने के आरोपी हेड कॉन्सटेबल को गिरफ्तार करने धौलपुर गई करौली एसीबी की टीम पर परिजनों और पड़ोसियों ने पथराव (stone pelting on Karauli acb team in dholpur) कर दिया. आक्रोशित भीड़ एसीबी की गाड़ी में बैठे आरोपी हेड कॉन्सटेबल को भी छुड़ा ले गई. पथराव में एसीबी के सीओ और दो कॉन्सटेबल घायल हो गए.