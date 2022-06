फिर बाहर निकला विधायक खरीद-फरोख्त का जिन्न, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को एसीबी ने कराया नोटिस तामील

राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन्न बाहर निकल (MLA horse trading case) गया है. एसीबी ने 2 साल पुराने मामले में वॉइस सैंपल लेने के संबंध में कोर्ट की ओर से जारी नोटिस दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को तामील करवाया है.

Vasundhara Raje In Sirohi: पूर्व सीएम वसुंधरा का कांग्रेस पर तंज, बोलीं- पार्टी धीरे धीरे चलती है

मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुन्धरा राजे सिरोही (Vasundhara Raje In Sirohi) में थीं. यहां उन्होंने भाजपा की खूबियां और प्रदेश सरकार की कमियां गिनाईं. विकास के मुद्दे पर गहलोत सरकार को खरी खोटी सुनाई (Former CM targets Congress). बोलीं- कांग्रेस के आते ही विकास पर ब्रेक लग जाता है.अव्वल तो वह विकास की राह पर चलती है नहीं और चलती भी है तो धीरे-धीरे चलती है.

Mentally Ill Raped: दीगोद में विक्षिप्त युवती ज्यादती के बाद हुई गर्भवती, मामला दर्ज

इटावा के दीगोद (Digod of Kota) में मानसिक रूप से कमजोर 22 साल की युवती के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज (Mentally disturbed Girl raped in Digod) किया गया है. परिजनों ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. रेप का खुलासा गुरुवार (23 जून 2022) को तब हुआ जब तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे. वहीं जांच के दौरान उसके गर्भवती होने का पता चला. इसके बाद लड़की के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

15 जुलाई से वार्डवार लगेंगे प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर, CM गहलोत ने दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविर (prashasan shehron ke sang abhiyan) 15 जुलाई से वार्डवार लगेंगे. इनमें मौके पर ही सभी तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करते हुए पट्टों का वितरण किया जाएगा. गहलोत ने इन शिविरों की संपूर्ण तैयारियां शीघ्र ही पूरी करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

प्रेम प्रसंग के मामले में युवक से की मारपीट, किया निर्वस्त्र, बाल भी काटे ...एक आरोपी गिरफ्तार

पोकरण में एक युवक के साथ मारपीट करने और उसे निर्वस्त्र करते हुए (Youth assaulted in Jaisalmer) बाल काटने का मामला सामने आया है. मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Eco tourism: प्रदेश के सभी जिलों में बनेगी लव कुश वाटिका, अलवर में 1 जुलाई से शुरू होगा काम

प्रदेश में कम होते वन क्षेत्र को देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में लव कुश वाटिका (Luv kush Garden to develop in Alwar) बनाने का फैसला लिया है. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से अलवर के चुहड़सिद्ध की पहाड़ी पर लव कुश गार्डन तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा. पूरे क्षेत्र में फल और फूलदार पौधे लगाने के साथ ही चिल्ड्रन पार्क भी तैयार किया जाएगा.

Rape on False Promise: पाली की युवती से शादी का वादा कर युवती से होटल में रेप, एक समारोह में हुई थी मुलाकात

19 साल की युवती ने नामजद रिपोर्ट में शादी का झूठा वादा कर शारीरिक शोषण का आरोप (Rape on False Promise) लगाया है. लड़की के मुताबिक आरोपी ने उसे होटल में धोखे से बुलाकर रेप किया.

Sextortion in Mewat : बदल रहा ठगी का ट्रेंड, अब सेक्सटॉर्शन के नाम पर विदेश में बैठे लोगों को भी बना रहे निशाना

मेवात क्षेत्र ठगी के लिए देशभर में बदनाम है. सालों पहले मेवात क्षेत्र में नकली सोने की ईंटों के जरिए लोगों से टटलूबाजी की वारदात होती थी. उसके बाद एटीएम लूट और ऑनलाइन ठगी होने लगी. अब मेवात के लोग सेक्सटॉर्शन के नाम पर Sextortion in Mewat) देश व विदेश में बैठे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. देशभर की पुलिस जांच की सुई अलवर आकर रुक जाती है. देखिए ये रिपोर्ट...

Dholpur: खेत के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 9 घायल

धौलपुर के दिहोली थाना क्षेत्र में एक खेत विवाद को लेकर दो पक्षों में (Deadly fight between two parties in Dholpur) विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच लाठी-डंडे तक चलने लगे. मारपीट में दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हो गए.

भरतपुर में अगले दो महीने तक का ही चारा उपलब्ध, किसानों को झेलना पड़ सकता है चारा संकट

भरतपुर में अगले दो महीने तक का ही चारा उपलब्ध (fodder crisis in bharatpur) है. गेंहू का रकबा घटने के कारण जिले के किसानों को चारा का संकट (fodder crisis in bharatpur) झेलना पड़ सकता है. वहीं, पड़ोसी राज्य के किसानों ने भी भूसे का स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से पशुपालकों को ढाई गुना अधिक महंगे दाम में भूसा खरीदना पड़ रहा है.