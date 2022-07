REET 2022 : भीलवाड़ा में रीट परीक्षा का दूसरा दिन, 23 केंद्रों पर 16 हजार अभ्यर्थी लेंगे भाग

भीलवाड़ा में रविवार को रीट परीक्षा के दूसरे दिन लगभग 16 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में (REET 2022 Second Day exam) भाग लेंगे. परीक्षा केंद्रों पर आने वाले अभ्यर्थियों की कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. वहीं संदिग्ध व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जा रही है.

संत विजय दास की अंतिम यात्रा: एंबुलेंस पर CM और मंत्री के फोटो, सांसद बालक नाथ ने किया विरोध

अवैध खनन के विरोध में भरतपुर के संत विजय दास ने आत्मदाह किया और उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. संत की अंतिम यात्रा को कामां कस्बे के तीर्थराज विमल कुंड पर लाया गया. जिस एंबुलेंस से संत के शव को लाया गया, उस पर सीएम और मंत्री की फोटो लगी होने का सांसद बालक नाथ ने कलेक्टर के समक्ष विरोध (Protest of CM and minister photo on ambulance) जताया.

संतों के आंदोलन को गहलोत सरकार ने किया अनदेखा, संत के आत्मदाह मामले की हो सीबीआई जांच- हनुमान बेनीवाल

अवैध खनन के विरोध में संत विजय दास ने आत्मदाह कर लिया. इलाज के दौरान उनकी दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो (Bharatpur saint died in Dehli hospital) गई. अब यह मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है. बीजेपी के बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में सरकार को घेरा है.

Balyan on Sonia Gandhi : सोनिया गांधी कानून से ऊपर नहीं, कांग्रेस इतना शोर क्यों कर रही है- केंद्रीय मंत्री बालियान

नागौर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कहा कि सोनिया गांधी कानून से ऊपर नहीं (Sanjeev Balyan on Sonia Gandhi) हैं. कांग्रेस को इसमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है. लोकतंत्र में सब बराबर हैं.

Udaipur Murder case: कन्हैयालाल हत्याकांड के आठवें आरोपी मोहम्मद जावेद को पुलिस रिमांड पर भेजा

उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड (Kanhaiya Lal Murder Case) में गिरफ्तार आठवें आरोपी मोहम्मद जावेद को एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. बताया जाता है कि जावेद ने ही कन्हैयालाल की दुकान की रेकी की थी और दुकान खुलने की सूचना इसी ने मुख्य आरोपियों को दी थी.

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सियासी फुटबॉल न बनाएं, केंद्र और राज्य मिलकर काम करे : रामपाल जाट

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं. केंद्र सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में कानूनी अड़चनें बता रही है लेकिन अब किसान महासभा ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट (Rampal Jat on ERCP) ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सियासी फुटबॉल बनाने की बजाए सिंचाई प्रधान बनाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करें.

Udaipur Murder Case: मालदास स्ट्रीट पर फिर पटरी पर लौटने लगा कारोबार...व्यापारी बोले- अब डर नहीं, लोग कर रहे खरीदारी

उदयपुर में 28 जून को कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या हुई थी. इस जघन्य हत्याकांड के बाद लोगों में खौफ का माहौल बन गया था. उदयपुर का मालदास स्ट्रीट, जहां कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उस बाजार में जाने से लोग कतराने लगे थे. लेकिन इस घटना के 25 दिन बाद अब बाजार दोबारा पटरी पर (Udaipur Maldas Street business back on track) लौटने लगा है. ईटीवी भारत ने यहां व्यापारियों से बातचीत की. जानें व्यापारियों ने क्या कहा...

आत्मदाह करने वाले संत के निधन से गरमाई सियासत, बीजेपी ने गहलोत सरकार को ठहराया जिम्मेदार...नड्डा ने बनाई उच्च स्तरीय समिति

भरतपुर जिले में अवैध खनन को लेकर धरने के बीच खुद को आग लगाने वाले संत विजय दास का नई दिल्ली में देर रात निधन हो गया. संत विजय दास के निधन के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने संत के निधन का जिम्मेदार प्रदेश की गहलोत सरकार को ठहराया (BJP targets Gehlot govt) है. वहीं, अवैध खनन और संत विजय दास के आत्मदाह मामले पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है.

अंतरराष्ट्रीय तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, दो बार में सीमा पार पाक से आई 15 पैकेट हेरोइन, आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर

बाड़मेर जिले से लगती अंतरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा पर एक बार फिर से हेरोइन तस्कर सक्रिय हो गए हैं. हाल ही एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया (International smuggler arrested in Barmer) है. इससे 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं. तस्कर को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है. तस्कर ने स्वीकार किया है कि सीमा पार पाकिस्तान से दो बार में 15 पैकेट हेरोइन भारत आई. इसे आरोपी ने ही दिल्ली व पंजाब में सप्लाई किया.

Petrol-Diesel Price Today: आज भी राहत बरकरार, जानें अपने शहर में तेल की कीमतें

Petrol-Diesel Price Today: रविवार को राजस्थान में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए और 1 लीटर डीजल के लिए 93.72 रुपए ही लगेंगे.