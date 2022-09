पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में ALS 50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण

जैसलमेर के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में ALS 50 ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया. टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से किए गए परीक्षण में ड्रोन ने जमीन पर सटीक निशाना लगाकर क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया.

ACB Action in Sikar : 2.10 लाख रुपए की रिश्वत लेते सरपंच गिरफ्तार

जयपुर एसीबी की ग्रामीण इकाई ने कार्रवाई करते हुए सीकर जिले के जैतुसर सरपंच (ACB arrested Sarpanch in Sikar) को 2.10 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. सरपंच ने बिलों का भुगतान और अमानत राशि लौटाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी.

Rajasthan Politics: बच्चू सिंह बैंसला की खरी-खरी, पायलट ही बनें मुख्यमंत्री...वरना भुगतना पड़ेगा परिणाम

अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बच्चू सिंह बैंसला ने (Bachchu singh bainsla on Rajasthan politics) राजस्थान में चल रही राजनीतिक हलचल को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट को प्रमुख दावेदार मानते हुए उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि यदि पायलट को सीएम न बनाया गया तो कांग्रेस पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. पेश है बातचीत के कुछ अंश...

क्रेडिट लेने की जल्दबाजी में लाए Right To Health Bill...भाजपा बोली, ये सरकार आने-जाने की है निशानी

राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने के लिए रखा गया, लेकिन जिस जल्दबाजी में सदन में यह विधेयक आया उस पर भाजपा ने सवाल खड़े किए. भाजपा ने इस जल्दबाजी को सीएम गहलोत के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने और इस कानून को लागू करने का क्रेडिट जंग का परिणाम बताया.

Right To Health Bill : विधानसभा में अटका राइट टू हेल्थ बिल, पास होता तो क्या मिलती सुविधाएं, जानिये एक क्लिक में

राजस्थान विधानसभा में पेश राइट टू हेल्थ बिल (राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022) पारित नहीं हो पाया है. इस बिल को चर्चा के बाद प्रवर समिति को भेजा गया है. वहीं इससे पहले विधानसभा में (Right To Health Bill) बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि 'राइट टू हेल्थ बिल' जल्दबाजी में क्रेडिट लेने के लिए लाया गया है.

पायलट के स्वागत में विधानसभा के गेट पर पहुंचे गहलोत समर्थक MLA

कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा पहुंचे. इस दौरान पायलट के स्वागत में (Pilot Politics in Rajasthan) विधानसभा के गेट पर गहलोत समर्थक विधायक भी पहुंचे. पायलट ने विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की.

सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक की मौत के बाद तोड़फोड़, वाहन फूंके...पुलिस पर पथराव

पाली में सीमेंट फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की सुरक्षा बेल्ट टूटने से गिरकर मौत हो गई. इससे नाराज साथियों ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल किया. मजदूरों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ के साथ वाहन भी फूंक दिए. इसके साथ ही पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया. जिला कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं.

नागौर में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस वैन पलटी, 5 पुलिसकर्मी घायल

नागौर में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस वैन पलट गई. हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल (Police van Overturned in Nagaur) हो गए. सभी का इलाज जेएलएन में जारी है.

राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे निजी अस्पताल, गिनाई बिल की ये खामियां

प्रदेश सरकार आम जनता के लिए राइट टू हेल्‍थ बिल लेकर आई है. इसे लेकर प्राइवेट अस्‍पताल के चिकित्‍सक विरोध में उतर गए हैं. जयपुर के स्‍टेच्‍यू सर्किल पर चिकित्‍सकों ने इसका विरोध किया. चिकित्‍सकों का कहना है कि बिल में कहा गया है कि कोई भी अस्‍पताल मरीज को इलाज देने से मना नहीं कर सकता. लेकिन ये कैसे व्‍यावहारिक होगा. निशुल्‍क इलाज के बाद इसका पुर्नभरण कौन (Issues in Right to health bill) करेगा.

Rajasthan Assembly Session : सदन में उठे जवाबदेही कानून लागू करने व थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर समेत ये मुद्दें...

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विधायकों ने जवाबदेही कानून लागू करने व थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर नीति बनाने समेत स्थगन और विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत अपने-अपने क्षेत्र और राजस्थान के ज्वलंत मुद्दों को उठाया.