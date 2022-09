पायलट के स्वागत में विधानसभा के गेट पर पहुंचे गहलोत समर्थक MLA

कांग्रेस में सियासी हलचल के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा पहुंचे. इस दौरान पायलट के स्वागत में (Pilot Politics in Rajasthan) विधानसभा के गेट पर गहलोत समर्थक विधायक भी पहुंचे. पायलट ने विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात की.

सीमेंट फैक्ट्री में श्रमिक की मौत के बाद तोड़फोड़, वाहन फूंके...पुलिस पर पथराव

पाली में सीमेंट फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर की सुरक्षा बेल्ट टूटने से गिरकर मौत हो गई. इससे नाराज साथियों ने मौके पर पहुंचकर जमकर बवाल किया. मजदूरों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ के साथ वाहन भी फूंक दिए. इसके साथ ही पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया. जिला कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं.

नागौर में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस वैन पलटी, 5 पुलिसकर्मी घायल

नागौर में बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस वैन पलट गई. हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल (Police van Overturned in Nagaur) हो गए. सभी का इलाज जेएलएन में जारी है.

राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में उतरे निजी अस्पताल, गिनाई बिल की ये खामियां

प्रदेश सरकार आम जनता के लिए राइट टू हेल्‍थ बिल लेकर आई है. इसे लेकर प्राइवेट अस्‍पताल के चिकित्‍सक विरोध में उतर गए हैं. जयपुर के स्‍टेच्‍यू सर्किल पर चिकित्‍सकों ने इसका विरोध किया. चिकित्‍सकों का कहना है कि बिल में कहा गया है कि कोई भी अस्‍पताल मरीज को इलाज देने से मना नहीं कर सकता. लेकिन ये कैसे व्‍यावहारिक होगा. निशुल्‍क इलाज के बाद इसका पुर्नभरण कौन (Issues in Right to health bill) करेगा.

Rajasthan Assembly Session : सदन में उठे जवाबदेही कानून लागू करने व थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर समेत ये मुद्दें...

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को विधायकों ने जवाबदेही कानून लागू करने व थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर नीति बनाने समेत स्थगन और विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत अपने-अपने क्षेत्र और राजस्थान के ज्वलंत मुद्दों को उठाया.

गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना के बीच जोधपुर में कांग्रेसी उत्साहित

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने (Gehlot contest congress president election) खुद घोषणा की है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन भरने जा रहे हैं. उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना भी प्रबल है. ऐसे में उनके गृह जिला जोधपुर में अभी से उत्साह का माहौल (Congress excited in Jodhpur ) बन गया है.

केदारनाथ यात्रा पर गए राजस्थान के सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे, प्रशासन से मदद की गुहार

राजस्थान के अलग-अलग इलाकों से केदारनाथ यात्रा पर गए सैकड़ों यात्री रास्ते में फंस गए हैं. गंगोत्री से उत्तरकाशी के बीच चट्टान दरकने के कारण रास्ते (Landslide between Gangotri to Uttarkashi) को एहतियान बंद कर दिया है, जिसके कारण यात्री बुरी तरह से फंस गए हैं. जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

CM समर्थक MLA का दावाः अगला बजट गहलोत ही पेश करेंगे

राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने कहा (Mahendra Chaudhary on Ashok Gehlot) कि प्रदेश का अगला बजट गहलोत ही मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की रेस का अभी प्रश्न ही नहीं उठता है.

लहसुन के कट्टों के बीच छुपा ले जा रहे थे 15 क्विंटल डोडा चूरा, दो तस्कर गिरफ्तार

झालावाड़ जिले के भवानीमंडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो मादक पदार्थ तस्‍करों को गिरफ्तार किया है. दोनों से 15 क्विंटल 18 किलो 480 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया है. तस्‍कर ये डोडा चूरा लहसुन के कट्टों की आड़ में ले जा रहे थे.

गहलोत ने ताल ठोकी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करूंगा नामांकन

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने केरल में ये बड़ा एलान किया. कहा- वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को तैयार हैं. जल्द ही नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा करेंगे.