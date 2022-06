Single use Plastic Ban : 1 जुलाई से राजस्थान होगा ईको फ्रेंडली, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया, तो होगी ये कार्रवाई...

राजस्थान सरकार के पर्यावरण विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक से बने उत्पादों पर बैन लगा दिया (Single use plastic ban in Rajasthan from 1st July) है. आदेश के अनुसार 1 जुलाई से राजस्थान के सरकारी और निजी दफ्तरों में प्लास्टिक के गुलदस्ते, फूल, ट्रे, पानी की प्लास्टिक बोतल सहित अन्य सामानों के उपयोग को बैन कर दिया है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

JEE MAIN 2022: बीई-बीटेक के लिए कल से शुरू होंगे एग्जाम, परीक्षा से पहले जानें एक्सपर्ट की सलाह

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 गुरुवार (Jee Main 2022) से शुरू हो गई. बीई-बीटेक के लिए मुख्य परीक्षा 24 जून से शुरू होगी, जो कि 29 जून तक चलेगी. ये परीक्षा देश के 521 परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 2 शिफ्टों में सुबह 9 से 12 व दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी.

रुपयों के लालच में माता-पिता ने 12 साल के बालक को बेचा, गुजरात में तय किया था सौदा...तीन गिरफ्तार

उदयपुर में रुपयों के लिए माता-पिता और मामा ने बालक का गुजरात में सौदा (parents sold 12 years old boy for money) कर दिया. बालक को खेतों पर काम करने के लिए 38 हजार में बेच दिया गया. जानकारी पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Rajasthan Pharmacist recruitment : एमपी, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल से आ रहे हैं फर्जी डिग्रीधारी, 2 महीनों में 79 मामले आए सामने

राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आए आवेदनों में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है. करीब दो महीनों में प्राप्त हुए आवेदनों में 79 के डिग्री-डिप्लोमा फर्जी (Fake degree and diploma submitted) हैं. अब काउंसिल ने ऐसे फर्जी डिग्री-डिप्लोमा पेश करने वालों की सूची संबंधित बोर्ड और विश्वविद्यालय को भेजी है. ऐसे आवेदन करने वालों में एमपी, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के आवेदक ज्यादा हैं.

Congress against Agnipath : अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन 27 जून को, 'तीसरी आंख' बन ऑब्जर्वर्स रखेंगे नेताओं पर नजर

केंद्र सरकार की सेना भर्ती की अ​ग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस 27 जून को 200 विधानसभा सीटों पर विरोध प्रदर्शन (Congress protest against Agnipath scheme on 27th June) करेगी. कांग्रेस के इस प्रदर्शन की खास बात यह रहेगी कि इसमें भाग लेने वाले नेताओं पर तीसरी आंख बन ऑब्जर्वर्स नजर रखेंगे. वे पार्टी को रिपोर्ट देंगे कि किस नेता ने प्रदर्शन के लिए अपने क्षेत्र में मेहनत की और किस ने नहीं.

Congress in Rajasthan : कैबिनेट पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्ति की तीसरी सूची का इंतजार, कांग्रेस संगठन तैयार कर रहा रिपोर्ट कार्ड

राजस्थान में कांग्रेस विधायकों को कैबिनेट पुनर्गठन और नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति की तीसरी सूची का (Third List of Rajasthan Political Appointment) बेसब्री से इंतजार है. इसके लिए कांग्रेस संगठन भी विधायकों और नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है. लेकिन राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के कारण इस प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है. यहां समझिए पूरी स्थिति...

कोर्ट का फरमान : गवाह पुलिसकर्मी को स्वर्ग लोक-पाताल लोक से भी ढूंढ़कर तामील करें नोटिस

बूंदी के केशोरायपाटन सिविल कोर्ट ने कई मामलो में गवाह एक पुलिसकर्मी को कोर्ट का नोटिस तामील करने के लिए लिखा है. इस नोटिस में खास बात यह है कि कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि पुलिसकर्मी को स्वर्ग लोक-पाताल लोक से ढूंढ़कर नोटिस तामिल करवाया (Weird court notice in Bundi) जाए. नोटिस के अनुसार पुलिसकर्मी 6 मामलों में गवाह हैं और इन सभी मामलों की अगली सुनवाई 5 जुलाई को है. ये मामले 5 साल से ज्यादा पुराने हैं.

JEE MAIN 2022: विश्व धरोहर से जुड़े प्रश्नों ने उलझाया...बी-आर्क व प्लानिंग के पेपर से परीक्षा का आगाज

देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 (JEE MAIN Entrance 2022) के जून सेशन का आगाज गुरुवार को बी आर्क व प्लानिंग के पेपर से हुआ. कोटा एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने इस पेपर का एनालिसिस किया. विद्यार्थियों से बातचीत में उन्होंने प्रश्नपत्र के बारे में जानकारी हासिल कर राय दी.

President Election 2022: प्रस्तावक के रूप में सिरोही से 1 और उदयपुर से 5 का भाजपा ने किया चुनाव

पहली आदिवासी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (16th president Election 2022) के प्रस्तावक के तौर पर भाजपा ने सिरोही से एक आदिवासी विधायक समाराम गरासिया और उदयपुर से 5 को दिल्ली भेजा है.