President Election 2022: प्रस्तावक के रूप में सिरोही से 1 और उदयपुर से 5 का भाजपा ने किया चुनाव

पहली आदिवासी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (16th president Election 2022) के प्रस्तावक के तौर पर भाजपा ने सिरोही से एक आदिवासी विधायक समाराम गरासिया और उदयपुर से 5 को दिल्ली भेजा है.

Looteri Dulhan in Hanumangarh : हर 10 दिन में दूल्हा बदल लेती है ये लुटेरी दुल्हन, शादी सिर्फ कुंवारे लड़कों से...

राजस्थान में दूल्हे को लूटकर फरार (Fake Marriage in Rajasthan) होने वाले केस लगातार बढ़ रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी चैलेंज बने हुए हैं. आलम यह है कि इस तरह के अपराध अब बाकायदा गैंग बनाकर किए जा रहे हैं. ताजा मामला हनुमानगढ़ से सामने आया है, जहां एक युवती के खिलाफ एक महीने में तीन शादी और दूल्हों को लूटने का मामला दर्ज कराया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला...

Vasundhara Mount Abu Visit: वसुंधरा ने अर्बुदा देवी मंदिर में टेका मत्था, पार्टी पदाधिकारियों ने बनाई दूरी

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को माउंट आबू (Vasundhara Mount Abu Visit) पहुंचीं. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, फिर शक्तिपीठ अर्बुदा देवी मंदिर के दर्शन करने गईं. इस दौरान पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने वसुंधरा दौरे से दूरी बनाए रखी.

Gold Smuggling: जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 18 लाख का गोल्ड, मीट कटर मशीन में छुपा कर लाया था 346 ग्राम सोना

कस्टम विभाग ने गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट (Custom Department action at jaipur airport) पर कार्रवाई करते हुए एक तस्कर से 18 लाख रुपये का गोल्ड (Custom Department caught gold) पकड़ा है. आरोपी मीट कटर मशीन में छुपाकर 346 ग्राम सोना लाया था.

Murder In Nagaur: चाकू से गोदकर युवक की हत्या

नागौर के खजवाना गांव में 20 साल के युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर (Man Stabbed To death In Nagaur) दी. आरोपी मृतक के जान पहचान वाले बताए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है.

Population Control Law : जनसंख्या पर नियंत्रण की मांग, 1 जुलाई को हिंदू हुंकार जनसभा के जरिए सरकार पर बनाएंगे दबाव...

भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग अब तेज होने लगी है. इसे मांग को लेकर 1 जुलाई को हिंदू हुंकार जनसभा (Hindu Hunkar Rally) का आयोजन किया जाएगा और सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी. यहां समझिए पूरा गणित...

Bikaner News : मकान में बनी पानी की टंकी की सफाई करने उतरे दो श्रमिकों की मौत

बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को सामने आए एक दर्दनाक हादसे में पानी की टंकी की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत हो (Two labour died while cleaning water tank in Bikaner) गई. दोनों मजदूर गंगाशहर के ही हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को पीबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

Exclusive Interview : आसान नहीं था शौक को हुनर की शक्ल देना...जुनून ने शायर बना दिया - सपना मूलचंदानी

सच ही कहा गया है...बेटियां हैं तो इस संसार में बहार है, बेटियां हैं तो अंधेरे में भी चमक है. बेटियां मान हैं, सम्मान हैं. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजस्थान की बेटी सपना मूलचंदानी ने, जिनकी शायरी के जुनून ने (Shayari of Sapna Moolchandani) उन्हें इंजीनियर से शायर बना दिया. सपना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नामचीन शायरों के साथ मंच साझा कर चुकी हैं.

जैसलमेर में चिंकारा हिरण के शव मिलने का सिलसिला जारी, 2 दिनों में मिले 13 शव...सोलर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज

जैसलमेर जिले के लखासर गांव में लगे ईडन सोलर प्लांट के पास चिंकारा हिरणों के शव के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. लगातार 2 दिन में करीब 13 दुर्लभ चिंकारा के शव मिले हैं. मामले में सोलर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

CUET UG 2022 Dates Out: जुलाई से अगस्त तक होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा, यहां देखें पूरा शेड्यूल

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2022) की परीक्षा तारीखों की घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कर (CUET UG 2022 Dates Out) दी है. जुलाई और अगस्त महीने में 10 दिन यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब साढ़े 9 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे. वहीं, एनटीए ने 2 दिनो के लिए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो भी खोल दिए हैं. यहां देखिए पूरा शेड्यूल...