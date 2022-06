Mysterious Light spotted At Border: भारत-पाक सीमा पर आसमान में अचानक चमकी रोशनी! धमाके का दावा...देखें वीडियो

भारत पाक बॉर्डर पर रहस्यमय लाइट स्पॉट की गई. बुधवार रात को कई किलोमीटर तक आसमान में फैली रोशनी (Rocket like object Seen at indo pak Border) से बीकानेर वासी सकते में आ गए. इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं और रहस्मयी रोशनी की सच्चाई जानने में जुट गई हैं. ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

Kotra Jailer Hits Prisoner: कोटड़ा जेल के कैदी को जेलर ने लाठी डंडों से पीटा, पीड़ित बोला- मांगे थे 10 हजार

उदयपुर के आदिवासी बहुल कोटड़ा में जेलर पर कैदी ने लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटने का आरोप (Jailor Attacks Prisoner In Kotra) लगाया है. कैदी का ये भी कहना है कि भ्रष्ट अधिकारी उससे 10 हजार रुपए की डिमांड की (Kotra Jailer Demands 10 Thousand) थी.

Vasundhara Raje in Sirohi: सिरोही में वसुंधरा का जोरदार स्वागत, विधायक समाराम की पुत्री के विवाह में हुईं शामिल

राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को सिरोही जिले के दौरे (Vasundhara Raje in Sirohi) पर रहीं. वे विधायक समाराम गरासिया के पुत्री के विवाह में शरीक होने पहुंचीं. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का जोरदार स्वागत किया और समर्थन में नारा लगाया.

JEE Main 2022 परीक्षा आज से, जानें बी आर्क और बी प्लानिंग का पेपर पैटर्न...स्टूडेंट्स यह बरतें सावधानी

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 गुरुवार से शुरू होने वाली (JEE Main exam from 23rd June) है. परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट एडवाइजरी व सब्जेक्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं. इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स को कंप्यूटर व संबंधित उपकरण ठीक से कार्य नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त समय दिया जाएगा. साथ ही बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ ओरिजिनल वेलिड आईडी लाना जरूरी है. निजी संस्थानों के आईडी कार्ड मान्य नहीं होंगे.

CUET UG 2022 Dates Out: जुलाई से अगस्त तक होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा, यहां देखें पूरा शेड्यूल

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2022) की परीक्षा तारीखों की घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कर (CUET UG 2022 Dates Out) दी है. जुलाई और अगस्त महीने में 10 दिन यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब साढ़े 9 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे. वहीं, एनटीए ने 2 दिनो के लिए रजिस्ट्रेशन और करेक्शन विंडो भी खोल दिए हैं. यहां देखिए पूरा शेड्यूल...

Bundi Mine Drown Case: बंद पड़ी खदान में नहाने गई थी बच्चियां, एक डूबी तो दूसरी गई बचाने...दोनों की मौत

बूंदी जिले के डाबी इलाके में खान में भरे हुए पानी में 2 बालिकाओं के डूबने का मामला सामने आया (Bundi Mine Drown Case) है. दोनों बालिकाओं के शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया. जिसके बाद उन्हें चिकित्सालय में रखवाया. जहां पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी. घटना की सूचना मिलने पर डाबी थानाधिकारी धर्माराम भी मौके पर पहुंचे. उनके अनुसार बच्चियां कविता और सुमन भील राजपुरा की निवासी थीं. घटना के बाद से ही दोनों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

Rajasthan Police Action: 5 महीने में राजस्थान पुलिस ने दबोचे 13,956 तस्कर, फिर भी नहीं थम रही तस्करी

पुलिस ने हथियार तस्करी में लिप्त कुल 1,931 तस्कर गिरफ्तार किए (Rajasthan Police Action On Smugglers). मादक पदार्थों की तस्करी में जुटे कुल 1,348 तस्कर गिरफ्तार किए. इस दौरान बड़ी तादाद में नाबालिगों को भी निरुद्ध किया गया जो तस्करी के गंदे खेल में लिप्त पाए गए. लेकिन इस सबके बावजूद भी तस्करी की वारदातों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है.

Jaipur Municipal Corporation : कचरे के ढेर पर शहर, अधूरे संसाधनों के साथ बीवीजी को किया जा रहा बाय-बाय

जयपुर जिले में हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर नगर निगम ने कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी बीवीजी को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया है (garbage dump in jaipur city). जिसके बाद शहर के सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था खराब हो गई. शहर में बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षदों ने निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं.

ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को मिलेंगे रिप्स-2019 के लाभ, सीएम गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स-2019 का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन (Rural tourism units will get the benefits of RIPS 2019) कर दिया है.

Jaipur Mandi Rate: सप्लाई कमजोर होने से चने में बढ़त, मांग बढ़ने से सरसों भी तेज

सप्लाई कमजोर होने से जयपुर मंडी (Jaipur Mandi Rate) में चने में 50 रुपए क्विंटल की तेजी रही, लेकिन दाल-दलहन स्थिर रहे. वहीं, घटे भावों पर मांग निकलने से सरसों 25 रुपए क्विंटल तेज ही गई लेकिन कांडला पोर्ट पर पाम ऑयल में 200 और सोया रिफाइंड तेल में 50 रुपए क्विंटल की गिरावट देखने को मिली.